今季のAOKI人気No.1『RECOVERY CARE＋(R)シリーズ』から待望のワンマイルウェア『ラウンジシリーズ』が新登場！

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、2022年6月より一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア※1「RECOVERY CARE＋(R)（リカバリーケアプラス(R)）」を販売しております。お客様からの「外出先でも疲労回復ウェアを着用したい」というお声に応え、この度『ラウンジシリーズ』の販売を新たに開始しました。

カーディガン・プルオーバー・パンツの3種類を展開し、おうちでのリラックスタイムはもちろん、外出先でも疲労回復をサポートいたします。

本商品は、AOKI全店舗およびAOKI公式オンラインショップにて販売しております。

AOKI公式オンラインショップ（特集ページ）： https://www.aoki-style.com/feature/recoverycareplus/

■大好評の『RECOVERY CARE＋(R)』に待望のワンマイルウェアが仲間入り！

健康志向の高まりや、忙しい日常生活における疲労回復へのニーズの高まりを受け、疲労回復ウェアを含む「リカバリー市場」が伸長しています。中でも、手軽に取り入れやすい疲労回復ウェアは近年注目を浴びているアイテムの1つです。

2022年6月より一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア※1「RECOVERY CARE＋(R)（リカバリーケアプラス(R)）」の販売を開始したAOKIでは、この度お客様からの「外出時にも使える疲労回復ウェアが欲しい」というお声にお応えして、ワンマイルウェアとしてもご着用いただける『ラウンジシリーズ』の販売を開始しました。

新たに販売を開始した『ラウンジシリーズ』では、カーディガン・プルオーバー・パンツの3タイプをご用意。

トレンドを反映した適度なゆとりのあるシルエットに加え、使いやすいシンプルなデザインとカラー展開により、単品でもセットアップでも活躍する高い着まわし力が特長です。また、カーディガン・プルオーバー・パンツのそれぞれにポケットを備え付けているため、小物の収納にも役立ちます。ご自宅でのリラックスタイムはもちろんのこと、出張や旅行等、日常のあらゆるシーンを快適にお過ごしいただけるアイテムです。

さらに、長時間着用することでより効果を体感していただきやすいアイテムのため、着心地にもこだわって企画。適度な厚さでハリ感があり、動きに合わせてしなやかに伸びるストレッチ性の高いポンチ素材を使用し、長時間の着用でもストレスを感じにくい仕様です。肌触りもやわらかく、滑らかな触り心地も特長です。

AOKIでは今後もお客様の健康を衣服でサポートできる商品の開発に力を尽くしてまいります。

※1：一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣

販売名：RECOVERY CARE＋ リカバリーケアプラス

医療機器製造販売届出番号：

プレーティング素材：13B1X10360000029・13B1X10360000062

対象商品：リカバリーケアプラス/リカバリーケアプラス プレミアム

ポンチ素材：13B1X10360000061

対象商品：ラウンジプルオーバー/ラウンジカーディガン/ラウンジパンツ

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-3-15オフィスアイ201

『RECOVERY CARE＋(R)ラウンジシリーズ』商品概要

■カーディガン

適度なゆとりをもたせたリラックスシルエットで、お腹まわりをゆったりカバー。

腰部分のポケットはファスナー付きで、ご自宅でのちょっとしたタイミングでも便利。外出時には、小物を収納できて安心です。

袖口はカフス風に切り替え、捲ってもずれにくい仕様のため、ご自宅で洗い物をする際や、外出時の体温調整等でも便利にお使いいただけます。

商品名：ラウンジカーディガン

カラー：黒・茶

素材：ポリエステル75％・レーヨン15％・ポリウレタン10％

サイズ：S～LL

税込価格：9,889円

■プルオーバー

カーディガン同様、適度なゆとりをもたせたリラックスシルエットで、お腹まわりをゆったりカバー。前後差のあるサイドスリットがヒップまわりもカバーします。腰部分のポケットはファスナー付きで、ご自宅でも外出時でも便利にお使いいただけます。

プルオーバーでは、やわらかい印象のオフホワイトも展開しており、シリーズの組み合わせでも、単品使いでも雰囲気の違うコーディネートをお楽しみいただくことができます。

▲プルオーバーのファスナー付きポケット

商品名：ラウンジスウェット

カラー：黒・茶・オフホワイト

素材：ポリエステル75％・レーヨン15％・ポリウレタン10％

サイズ：S～LL

税込価格：7,689円

■パンツ

股上深めの腰まわりがゆったりとした設計のため、ご自宅でのリラックスタイムはもちろんのこと、出張や外出等の移動時にもストレスを感じさせないリラックスシルエットです。

裾の切り替えやマット調に仕上げたスピンドル（組紐）や、先端のセルチップ（組紐の留め部分）・ハト目など、細部にもこだわった仕様です。足首にかけて徐々に細くなるテーパード デザインは汎用性が高く、さまざまなシーンで

便利にお使いいただけます。

商品名：ラウンジパンツ

カラー：黒・茶

素材：ポリエステル75％・レーヨン15％・ポリウレタン10％

サイズ：S～LL

税込価格：7,689円

