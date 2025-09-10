







「不用スーツケース無料回収＆買い替え特別ご優待」を開始



京王百貨店 新宿店で「不用スーツケース無料回収＆買い替え特別ご優待」を開始



急増する“放置スーツケース問題”に向けた取り組み

京王百貨店 新宿店では、9月11日(木)より、京王プラザホテル(新宿)にご宿泊のお客様を対象に「不用スーツケース無料回収＆買い替え特別ご優待」を開始します。昨今、一部の観光客の方々が新調や買い替えのために不用となったスーツケースをホテルや空港などに放置するという事案が急増しています。一般的には施設側の対応として、所有者に確認せず無断で即廃棄することができないため一定期間の保管が必要、さらに廃棄費用についても負担がかかり、観光客受け入れ増加に伴う大きな課題とされています。そこで当店では、訪日観光客の方によるスーツケースの買い上げが好調※であることもあり、放置スーツケース問題解決の一助として、同キャンペーンを企画。京王プラザホテル(新宿)に宿泊されるお客様に対し、京王百貨店 新宿店 4階トラベルバッグ売場「エース」のスーツケース(常備品)を特別ご優待価格で販売するとともに、不用スーツケースを滞在先の京王プラザホテル(新宿)にて無料で回収します。回収したスーツケースは、エース株式会社の「エース リサイクルプロジェクト」により、国内のNPO法人や公的機関への寄付にリユースされるほか、ボイラー燃料など資源として再生されます。今月25日(木)からは、新宿ワシントンホテル・ホテルグレイスリー新宿でも同キャンペーンをスタート。新宿(西口エリア)を軸に、今後も対象ホテルを順次拡大し、キャンペーン強化を図っていきます。なお、同キャンペーンは対象ホテルにご宿泊の方であれば、日本にお住まいの方を含め、どなたでもご利用いただけます。

※2024年度 京王百貨店 新宿店 トラベルバッグ売場【エース】スーツケース免税売上：前年比＋21.5％











〈同キャンペーンフロー〉































同売場では、フロントオープンポケットが人気の「プロテカ ポケットライナー2」シリーズほか、約15種を展開













関連リンク京王百貨店 新宿店https://www.keionet.com/info/shinjuku/エース(株)「エース リサイクルプロジェクト」https://www.ace.jp/recycle/