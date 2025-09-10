【完売御礼】関西初「竹田式古墳墓」、限定30区画が発売1時間で完売！さらに追加販売決定！

― 9月27日のグランドオープンに向け、さらに150区画を追加販売決定 ―

株式会社 前方後円墳

生駒山中腹の高台から大阪平野を一望できる圧巻の眺望、 「大阪霊園人気ランキング第一位」にも選ばれた実績、そして世界的建築家・安藤忠雄氏監修による特別なデザイン空間--「大阪メモリアルパーク」。

その特別な舞台に設けられた関西初の「竹田式前方後円墳墓」は、千年以上の歴史を誇る「石切劔箭（いしきりつるぎや）神社」による永代祭祀と、「大光山不動院」による永代供養を備えた、全国でも稀有な取り組みです。

この希少性と特別価格が大きな反響を呼び、販売開始からわずか『1時間で30区画』が完売いたしました。

この反響を受け、当社では新たに150区画を追加販売することを決定いたしました。

■ 特別先行販売 ― 追加、150区画限定！

※今回限りの特別価格。永代にわたり祭祀・供養、管理を行うため、ご家族への負担は一切ありません。

※また、定価での販売となりますが、前方部「合同永眠埋葬タイプ」も販売開始しました。下記が定価の価格表となります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DlbNwVwaodM ]

大阪メモリアルパーク 竹田式古墳墓 CG動画

■今後の予定

・9月14日（土）・15日（日）現地販売説明会

・9月27日（土）グランドオープン

■ 現地販売説明会（9/14・15開催）※9/27説明会を増枠しました！

9月14日（土）・15日（日）の2日間、当社代表 竹田恒泰が現地で販売説明会を開催。

文化人であり歴史研究家でもある竹田が、古墳墓の意義と魅力を直接語ります。

毎回すぐに満席になりますので、お早めにお申し込みください。

※ 説明会以降、特にお彼岸中（9/20～9/23）は混雑しますのでご見学はできません。可能な限り説明会にご参加ください。

※ 説明会のご参加は古墳墓購入を前向きに検討されている方に限定させていただきます。

コメント（代表・竹田恒泰）

「千年以上続く祈りの文化を、現代にふさわしい形で再生できたことに大きな意義を感じております。完売は大変ありがたく、9月27日のグランドオープンに向けて、さらに多くの方に新しい供養の形を知っていただきたいと考えています。」

■報道関係者のお問い合わせ

株式会社 前方後円墳

広報担当：丸茂

電話番号：03-6453-6662

メール：marumo@kofun.co.jp

■会社概要

会社名：株式会社 前方後円墳

代表取締役：竹田恒泰

所在地：東京都港区芝五丁目13番16号

設立年月日：令和6年4月1日

資本金：1000万円

