リーナー、トラスコ中山株式会社が提供する「トラスコ オレンジコマース」とのパンチアウト連携により購買業務のデジタル化を加速

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、トラスコ中山株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中山哲也）が提供する外部カタログ「トラスコ オレンジコマース」とパンチアウト連携を開始したことをお知らせいたします。

■連携の背景と目的

多くの企業が抱える間接材の購買業務には、「購買実態の不透明化」「コスト削減機会の損失」「業務の非効率化」といった課題があります。部署ごとに購買が行われることで、誰が、何を、いくらで購入しているのか全社的な実態が把握しきれておらず、同じ商品でも価格にばらつきが生じたり、会社全体の購買力を活かせずにコスト削減の機会を逃しています。また、申請書や見積書のやり取りが煩雑になりがちで、ミスが多発することも業務の非効率性を高める要因となっています。

これらの課題を解決するため、リーナーは、複数のECサイトを横断し、購買プロセスから購買データの蓄積までを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」を提供しています。

トラスコ中山株式会社は、生産現場で使用されるあらゆる工場用副資材（プロツール）を網羅する商品検索サイト「トラスコ オレンジブック.Com」を提供しており、現在、約400万アイテムが掲載されています。合わせて、全国28か所の物流センターに61万アイテムの在庫を保有し、独自の配達網を構築することでモノづくり現場の資材調達の利便性向上を支援しています。

この度、企業の調達・購買業務における効率化と生産性向上を強力に支援するため、外部カタログ「トラスコ オレンジコマース」とのパンチアウト連携を開始しました。今回の連携により、「リーナー購買」の利用企業は、同システム上で「トラスコ オレンジブック.Com」に掲載されている豊富な商品情報の検索から発注までが完結できるようになり、トラスコ中山の販売代理店を通したビジネスモデルをシステム化することが可能となります。

両社の強みを掛け合わせることで、お客様の調達業務における非効率なプロセスを抜本的に改善し、よりスムーズな購買体験を提供します。

■各社代表コメント

リーナー 代表取締役社長 大平裕介 コメント

この度、トラスコ中山様と連携を発表できることを大変光栄に思います。

当社は日本の複雑な調達課題に対し、DX推進サービスの提供を通し、その解決に取り組んでまいりました。

工具、作業用品、保管用品、運搬機器、清掃用品など、幅広いジャンルのプロツールに強みをもつ「トラスコ オレンジコマース」とのパンチアウト連携により、調達領域全体の生産性向上に向けて、両社で力強く躍進できると確信しています。

今後も、両社の専門性と知見を掛け合わせ、より多くの企業のDX推進に貢献してまいります。

トラスコ中山株式会社 上席執行役員 営業本部長 山本雅史氏 コメント

トラスコ中山は創業以来、日本のモノづくり現場の「必要なときに、必要なモノを、必要なだけ」というニーズにお応えするために、独自のプロツールの供給体制を構築してまいりました。ビジネス環境が目まぐるしく変化する今、お客様の抱える課題は多岐にわたります。今回リーナー様との連携により、多くの新たな企業様に当社サービスをお使いいただくことになります。私たちは今後も常にお客様目線で独自のサービスを磨きこみ、ご利用企業様における間接材購買の課題解決に貢献してまいります。

■会社概要

トラスコ中山株式会社

生産現場で必要とされる作業工具、測定工具、切削工具をはじめ、あらゆる工場用副資材（プロツール）の卸売業。 全国２８か所の物流センターに６１万アイテムの在庫を保有し、独自の物流網でお客様へ商品をお届けする体制を構築。２０２６年５月には新たに国内最大となる物流センター「プラネット愛知」（愛知県北名古屋市）が稼働予定。１００万アイテムの在庫と最先端の物流機器の導入で、業界「最速」「最短」「最良」の納品の実現を目指す。また、プロツール唯一の総合カタログ「トラスコ オレンジブック」を年間約15万部発刊。検索サイト「トラスコ オレンジブック.Com」では約400万アイテムを公開し、モノづくり現場の資材調達の利便性向上を使命に企業活動を行う。

法人名：トラスコ中山株式会社

代表者：代表取締役社長 中山 哲也

所在地：東京都港区新橋四丁目28番1号 トラスコ フィオリートビル

設立：1964年3月2日

URL：https://www.trusco.co.jp/

株式会社Leaner Technologies

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシング DXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」 を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プ ロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の 利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル2F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp



