フランクリン・コヴィー・ジャパンは社会奉仕活動Global Day of Serviceとして寄付＋ボランティア活動を2025年9月18日(木)に実施します。

フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社

フランクリン・コヴィーは「あらゆる人々と組織の大いなる力を解き放つ」というミッションを大切にしています。しかし、お腹を空かせていたり、どこかで十分な食事をとれていない人達がいるかもしれないと気に病んでいては、最高の自分になることは困難ではないでしょうか。だからこそ私たちは、世界中で食糧不足に直面している人々を支援するための活動Global Day of Serviceを実施します。本年のテーマは『End Hunger + Connect with others ― 飢餓救済、シナジスティックな機会、意識を変える ―』。このテーマのもと、フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社(https://www.franklincovey.co.jp/)（代表取締役：ウィリアム・エー・マッキンタイヤー・ジュニア 本社：東京都千代田区）は国際協力NGOハンガー・フリーワールドの協力のもと、寄付・ボランティア活動に取り組みます。

当社社員での取り組みとなりますが、お客様・パートナー様の皆さまにも広くお声がけさせていただき、ご賛同頂ける皆さまとご一緒できるよう、以下の通りご案内させていただきます。

・寄付活動

弊社で集めた対象品を、国際協力NGOハンガー・フリーワールドに寄贈します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国際協力NGOハンガー・フリーワールド(https://www.hungerfree.net/)（HFW）について

心も身体も健康に生きていくために必要な食料を自らの手で得られることは、人間のもっとも基本的な権利のひとつ。この「食料への権利」の実現のために、ハンガー・フリーワールド日本に本部を置き、バングラデシュ、ベナン、ブルキナファソ、ウガンダなどで住民の自立を支援しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

当社の活動にご賛同いただけるお客様・パートナー様は、当社宛に寄付対象となるものを当日お届けいただくか、お送りください。本件に関して、ご質問等ございましたら、貴社担当スタッフまでお知らせください。

・日時 お持ち込みの場合：2025年9月5日～9月18日 10時-16時

ご送付の場合：2025年9月5日 ～ 9月18日 午前中の便まで

・場所 弊社オフィス

東京都千代田区三番町5-7 泉館文人通り7階

代表電話03-3237-7711（平日9-16時）

お問い合わせメール：globaldayofservice@franklincovey.co.jp

＜寄付の対象となるもの＞

■書損じ・未使用ハカキ（郵便ハガキ、年賀ハガキ）

■未使用切手 ※日本と中国のみ。

■使用済み切手

※国は問わず。小袋等で未使用と使用済を分けていただけると助かります。

※切手は周りをざっくりと切ったもので大丈夫です。

■商品券 ※収入印紙、古いもの、地方限定のものも可。

・ブルーチップ、グリーンスタンプ

※切手サイズ・商品券サイズも可。ブルーチップとグリーンスタンプは分けていただけると助かります。

■未使用テレホンカード・プリペイドカード

※使用途中、使用済みのものは集めていません。

■中古CD、DVD、ゲームソフト

※シングルCDや雑誌の付録、破損品、記録用ディスクは除く、ケースや説明書のある市販品が対象です。

フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社について

1998年創業（代表取締役：ウィリアム・エー・マッキンタイヤー・ジュニア 本社：東京都千代田区）。パフォーマンスの高い組織には以下に示す４つの要素が共通しています。「優れたリーダー(https://www.franklincovey.co.jp/leadership/)」「効果性の高い個人(https://www.franklincovey.co.jp/individual-effectiveness/)」「信頼性の高い組織文化(https://www.franklincovey.co.jp/winning-culture/)」「最重要目標を達成する実行システム(https://www.franklincovey.co.jp/business-results/)」これらの実現をサポートする組織開発・人材育成サービスを提供しています。