この秋は、“タータン柄”でおしゃれを楽しもうAfternoon Teaの紅茶から着想を得たアパレルコレクションを展開

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、紅茶からインスピレーションを受けて作られたAfternoon Teaオリジナルのタータン柄を使用したコーディネイト提案を紹介する特集ページ「秋のコーディネイトお悩みQ&A」を、9月10日(水)より公開いたします。

※アイテムは順次発売

この特集ページでは、初心者の方でも気軽に取り入れられるタータン柄の着こなしや、秋のファッションにぴったりなアイテムの選び方をQ&A形式で分かりやすくご紹介。Afternoon Teaオリジナルのタータン柄を使った、季節感のあるおしゃれを楽しめるスタイリングを提案いたします。

全スタイルはこちら＞＞ :https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-attartans/

■Afternoon Teaオリジナルタータン

紅茶からインスピレーションを受けて作られたアフタヌーンティーオリジナルのタータンは、スコットランドの政府行政機関「The Scottish Register of Tartans（スコットランド・タータン登記所）」で認定されたもの。柄の一つひとつには紅茶にちなんだ名前がついています。

■商品一覧

パフ袖ブラウス \6,930、タックギャザースカート \8,470、ショートリボンベスト \4,950

キルティングジャケット \13,970、ギャザーワンピース \11,000、エンボストートバッグ \5,390

ポンチョ \4,620、裏毛刺繍スウェット \7,150、デニムフレアスカート \7,480、エンボストートバッグ \5,390

パフ袖ブラウス \6,930、タックギャザースカート \8,470、カーディガン \6,930

フード付きジャケット \13,970、デニムベイカーパンツ \7,480、ストール \4,400

クルーネックカーディガン \6,490、タックギャザースカート \8,470

※価格はすべて税込

■秋の“タータンファッション”をもっと手軽に！お悩みQ&Aを一部ご紹介

●お悩みQUESTION

普段無地アイテムが多め。タータンを取り入れるコツは？

●おすすめANSWER

ベーシックなアイテムに合わせたり、小物から取り入れてみるのがおすすめ。

ジャガードトートバッグ \4,400、カーディガン \6,930、デニムフレアスカート \7,480襟付きブラウス \7,480、デニムベイカーパンツ \7,480、エンボスミニトートバッグ \4,620

●お悩みQUESTION

子供っぽく見えるスウェットスタイルから脱却したい！

●おすすめANSWER

インナーを合わせて首元を調節してみて。異素材を合わせて、こなれ感を出すのも◎。

裏毛刺繍スウェット \7,150、パフ袖ブラウス \6,930、ツイルフレアスカート \7,480、長傘 \4,950、エンボスミニトートバッグ \4,620裏毛刺繍スウェット \7,150、襟付きブラウス \7,480、ボックスプリーツスカート \7,480

※価格はすべて税込

■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)