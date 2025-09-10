L7とL6四輪車調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
軽量モビリティ再構築の核となるカテゴリー
L7とL6四輪車とは、EUなどで定められた軽量かつ低速のカテゴリに属する特殊用途車両であり、乗用車と二輪車の中間に位置するモビリティである。重量や最高速度、出力制限といった物理的要件を基に分類され、都市部や限られた空間での移動効率を最大化するという設計思想が貫かれている。近年では、EV化やバッテリーモジュールの進化と相まって、簡素な構造ながらも高い実用性と設計自由度を兼ね備えた新世代モビリティとして再評価が進んでいる。加えて、製造・流通面においてもサプライチェーンの短縮や部品共通化といったメリットがあることから、新興OEMやスタートアップが相次いで参入し、注目を集めている。
都市型モビリティニーズと共振する成長市場
LP Information調査チームの最新レポート「グローバルL7とL6四輪車市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRは4.5％に達し、2031年にはグローバル市場規模が33.5億米ドルに到達する見通しである。この成長は単なる販売台数の増加ではなく、都市インフラの変化、配送・移動サービスの多様化、高齢化社会におけるパーソナルモビリティの再編といった構造的要因に支えられている。とりわけアジアおよび欧州地域においては、過密都市に適合した小型車両への需要が継続的に顕在化しており、単なるニッチ市場ではなく、次代の主力モビリティの一形態としての地位を築きつつある。
図. L7とL6四輪車世界総市場規模
図. 世界のL7とL6四輪車市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、L7とL6四輪車の世界的な主要製造業者には、金彭汽車、鴻日汽車、Ligier Groupなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約48.0%の市場シェアを持っていた。
川上から川下まで再構築されるモビリティ産業
L7とL6四輪車の特徴は、技術仕様以上に「製品企画・製造・販売の最適スケール」が再定義される点にある。これは、大規模な車体構造を必要としないことから、素材選定の自由度が高く、かつバッテリー、パワートレイン、インバーター、車載通信モジュールといった電子・機能部品の再利用・共有化が進んでいることに起因する。この結果、軽量アルミニウムやプラスチック複合材、車載用SiCパワー半導体、次世代BMS（バッテリーマネジメントシステム）などの川上技術の市場機会が拡大し、同時にラストマイル輸送、シェアリングサービス、スマートシティの移動インフラなど、川下事業との接続性も高まっている。四輪という形態を取りながらも、従来の自動車産業とは異なる新たなモビリティ・エコシステムを内包している点が、このカテゴリの本質的な競争優位である。
製品でなく構造を見る視点が市場理解を深める
L7とL6四輪車は、単に「小さな車両」ではなく、都市構造や生活スタイルの変化と連動しながら拡張する「用途と構造の再編集領域」である。このような新カテゴリ製品の理解には、部品レベルの技術変化に加えて、製品の設計思想、導入障壁、地域差、ユースケースの拡張など、多層的な情報の統合が求められる。LP Informationの最新市場レポートでは、製品定義、需要動向、構造的変化、供給ネットワークの再編、地域別成長ドライバーといった主要論点を網羅し、分析可能な知見として整理されている。本カテゴリの変化が波及する技術・産業に携わる事業者にとって、本レポートは戦略設計・市場理解に資する「知的インフラ」としての価値を持つものである。
レポート概要
タイプ別セグメント：
ICE
Electrical
用途別セグメント：
Commercial
Home
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
