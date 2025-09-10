AI + XR 360 Summitで半導体とディスプレイのイノベーションを探るイベント｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年9月10日】
・カウンターポイント社の最新イベント「AI + XR 360 Summit」の登録受付を開始しました。
・イベントページにアクセスして、超早期割引チケットをご購入ください。
AI + XR 360 Summitのアジェンダでは、ポストスマートフォン時代における重要な課題と、AIとXRの融合に焦点を当てます。カウンターポイントリサーチが主催するこのイベントは、11月17日にシリコンバレーの中心地、サンタクララ・コンベンションセンターで開催されます。人工知能（AI）、スマートグラス、拡張現実（AR）の分野における一流アナリストや企業が一堂に会し、これらの革新的な技術がコンシューマーエレクトロニクスにどのように浸透していくのかを共有します。
カウンターポイントリサーチは、ブランド露出、講演機会、ビデオインタビューなど、様々な特典が付いたスポンサーシップパッケージを提供しています。スポンサーシップに関する詳細は、info@counterpointresearch.comまでお問い合わせください。
オンデバイスAIはモバイルエコシステムのあらゆる側面に急速に浸透し、半導体業界における新たなイノベーションの波を牽引しています。
AIワークロードがクラウドからエッジへと急速に移行する中で、シリコンロードマップとパートナーシップはどのように適応していくのでしょうか。そして、新たな価値を生み出すのは誰なのでしょうか。
1兆ドル規模のアンビエントデバイス経済において競争力を維持するためには、処理、メモリ、インターコネクト、そしてエネルギー管理においてどのようなブレークスルーが必要でしょうか。
プラットフォーム大手や世界的なディスラプターがオンデバイスインテリジェンスのルールを書き換える中で、貴社のビジネスモデル、IP戦略、そして地理的プレゼンスはどのように優位性を維持していくのでしょうか。
XRデバイスやスマートグラスが新たなモバイルデバイスとして登場する中、業界リーダーたちはAIとXR技術を組み合わせる可能性にも着目し、ディスプレイや光学系を含むバリューチェーン全体にわたるイノベーションの新たな時代を告げています。
どのようなディスプレイのブレークスルー、あるいは没入型体験におけるパラダイムシフトが、拡張現実デバイスを私たちの日常生活に不可欠なものにするのでしょうか。そして、私たちはその境界を越えるのにどれほど近づいているのでしょうか。
AIを活用した画像レンダリング、パーソナライゼーション、コンテキスト認識のどのような進歩が、次世代ディスプレイの普及を最終的に促すのでしょうか？そして、その先頭に立つ企業はどこでしょうか？
ニアアイディスプレイ、ホログラフィック光学系、AI駆動型レンダリングの進歩は、人間とコンピュータのインタラクションの境界をどのように再定義し、その結果、どのような新しい市場や体験が生まれるのでしょうか？
機械学習、リアルタイム分析、ニューラルレンダリングのブレークスルーは、ディスプレイをどのように再定義するのでしょうか？
AI + XR 360サミットでは、これらの問いに答え、参加者の皆様にサプライチェーン全体にわたる企業とのネットワーキングの機会を終日提供します。早期割引でのご登録は、イベントウェブサイトをご覧ください。
