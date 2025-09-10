＜京都府木津川市＞「保険見直し本舗 イオンモール高の原店」が2025年9月13日土曜日オープン。

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山拓馬）において、2025年9月13日(土)に「保険見直し本舗 イオンモール高の原店」をオープンいたします。

◆「保険見直し本舗 イオンモール高の原店」のコンセプト

奈良県との県境に位置する、京都府木津川市の高の原エリアは、アクセス面において利便性が良いほか、豊かな自然も兼ね備え、その住みやすさから子育て世代・ファミリー層にも人気が高い地域です。

そんな人気エリアに立地するイオンモール高の原に、この度新たにオープンする店舗は、キッズスペースもあり、日常的なお買い物のついでにもご来店いただきやすい環境です。入り口上部には三連モニターが設置され、コンパクトながら店舗の存在感を放ちます。また、店舗入り口付近にはタッチパネルモニターが設置されており、ご相談の受付や予約をより気軽に行っていただけます。

保険に関する皆さまの不安や悩みを打破する一助となれるよう、イオンモール高の原店が貢献いたします。

タッチパネルモニター（画像右下）

◆店舗所属アドバイザー 中村 智則より

保険は人生の中でも大きなお買い物であり、長いおつきあいになる重要な選択です。

だからこそ、お客さま目線で、安心して頼っていただけるような担当者を目指して活動しています。

保険商品の難しい部分もかみ砕いて、わかりやすく丁寧にお伝えいたしますので、どんな些細な疑問でも気兼ねなくご質問ください。

お客さまのライフプランやご要望に寄り添い、最適な保険プランをご提案いたします。ご来店を心よりお待ちしております。

◆オープニングキャンペーン

当店のオープンを記念して、バルーンアートイベント・お菓子詰め放題イベントを開催します！

開催場所：イオンモール高の原2F駅前入り口付近共有スペース

開催日時：【バルーンアートイベント】2025年9月13日(土) 10:00～17:00

【お菓子詰め放題イベント】2025年9月14日(日)、9月15日(月祝) 各日11:00～17:00

※各日休憩あり12:00～13:00（多少前後します）

※ご参加には、5分ほど保険相談サービス紹介を聞いていただくことが条件となります。

※イベントへのご参加は、1世帯1回限りとさせていただきます。

※未成年の方は保護者同伴に限ります。

◆店舗詳細

住所：〒619-0223 京都府木津川市相楽台1丁目１－１ イオンモール高の原2Ｆ

営業時間：10：00～21：00

定休日：施設に準ずる

アクセス：車…京奈和自動車道 山田川ICより約5分

電車…近鉄京都線「高の原駅」下車すぐ

電話番号：0774-34-3012

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/tokai-kinki/kyoto/kidugawa-shi/35798/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、50社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊さをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2022年5月18日

資本金： 5,000万円

従業員数： 2,218名(連結) /154名(単体) (2025年1月現在)

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

資本金： １億円

従業員数： 1,555名（2025年1月現在）

事業内容： 保険代理事業（保険代理店「保険見直し本舗」のショップ運営）、銀行代理事業等

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/(https://mhompo.co.jp/)

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/