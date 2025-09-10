燃料電池式フォークリフトトラックの世界市場2025年、グローバル市場規模（PEMFC型フォークリフト、DMFC型フォークリフト）・分析レポートを発表
2025年9月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「燃料電池式フォークリフトトラックの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、燃料電池式フォークリフトトラックのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートによると、世界の燃料電池式フォークリフトトラック市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と見込まれています。燃料電池式フォークリフトトラックは、水素を利用した燃料電池システムを動力源とする次世代搬送機器であり、ゼロエミッション・短時間充填・長時間稼働といった特徴から、従来のバッテリー式フォークリフトに代わる選択肢として注目されています。
________________________________________
市場背景
中国自動車工業協会のデータによれば、2022年12月の中国における水素燃料電池車の生産台数は653台、販売台数は607台となりました。年間ではそれぞれ3,626台と3,367台で、前年比105.4%および112.8%の増加を記録しました。また、2022年末時点で世界の燃料電池車の総数は67,000台に達し、前年比36.6%増加しています。そのうち中国は12,682台を占めており、同国が燃料電池関連市場で重要な役割を果たしていることが分かります。これらの背景は燃料電池式フォークリフトトラック市場の拡大にも直結しています。
________________________________________
主要企業分析
市場の主要プレイヤーとしては、Toyota、STILL GmbH、Hyster-Yale Materials Handling、Linde Material Handlingなどが挙げられます。これらの企業は、自動車産業や物流分野での経験を生かし、燃料電池技術を搭載したフォークリフトを開発・供給しています。大手企業は研究開発への投資を強化し、効率性や安全性を高めた新モデルの投入を進めており、国際市場での競争優位性を確立しています。
________________________________________
競争環境
燃料電池式フォークリフトトラックは「PEMFC（固体高分子型燃料電池）型フォークリフト」と「DMFC（直接メタノール型燃料電池）型フォークリフト」に大別されます。PEMFCタイプは高出力と耐久性が求められる物流・製造現場での需要が高く、主流技術として普及しています。一方、DMFCタイプは特定用途での実証段階が進んでおり、小規模市場ながら研究開発が続けられています。市場競争は製品性能、コスト、インフラ整備の進展度合いによって左右されており、企業は燃料補給システムやメンテナンスサービスを含めた総合的ソリューションの提供に注力しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州では、政府の環境政策や補助金制度に支えられ、市場が着実に拡大しています。北米では倉庫・物流業界における導入が進み、欧州では脱炭素政策と産業界の意識改革が成長を後押ししています。アジア太平洋地域、特に中国は、政策的支援と強力な製造基盤、そして旺盛な国内需要を背景に世界市場をリードしています。日本や韓国も燃料電池技術において強い競争力を持ち、産業利用の拡大が期待されています。南米や中東・アフリカはまだ発展途上ですが、物流需要の増加に伴い今後の成長余地が大きい市場と考えられます。
