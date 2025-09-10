現代人の睡眠悩みにアプローチする新リラクゼーションが話題に！癒やしの新メニュー『最強仮眠コース』をBUASAWANが提供開始
本格タイ古式マッサージ「BUASAWAN」を運営する株式会社蓮の花（本社：東京都中央区、代表取締役：齊藤 美奈子）は、2025年9月15日（月）より新メニュー『最強仮眠コース』をBUASAWAN各店舗にて提供を開始します。また、人気が高まるBUASAWAN麻布十番店は、ご好評を受けて同ビル3階にもフロアを拡大し、より多くのお客様をお迎えする体制を整えました。
【現代社会で深刻化する“質の良い睡眠”不足】
ストレス社会の到来により日本人の約4割が「睡眠の悩み」を感じているとされています（厚生労働省調査2023年）。睡眠負債が健康・生産性の低下や心身トラブルの原因になるとの危機感も広がっています。快眠サポートグッズやリラクゼーション需要が高まる一方、根本的な解決策は見つかりにくい現状が続いています。
コロナ禍以降の社会生活変化も重なり、心と体を同時に休められる方法への注目度が急上昇しています。睡眠環境を整えるだけでなく、自宅外で“非日常”を味わうことが心身回復の新たなヒントとなっています。専門家の間でも、深部体温を高めてリラックスすることで睡眠の質向上が期待できるとの指摘が増えています。
【古来の智恵と最新トレンドで新体験を提案】
BUASAWANはこれまでに本格タイ古式マッサージと温活を組み合わせたサービスを都内を中心に展開してきました。今回のメニューに加わるヨモギ蒸しは、韓方伝承の温活、美容効果が見込まれるとして若年層からも根強い人気です。蓮（LOTUS）エッセンスにもリラックスを促す香気成分を配合し、睡眠を誘う香りにこだわりました。
新メニュー『最強仮眠コース』では、ヨモギとLOTUSを組み合わせながら全身を温めてリラックスを促進。その後、眠れるタイ古式マッサージまたはオイルストレッチで心身の深い安らぎへと導きます。SNSや口コミで「眠りの質が劇的に変わる」という声が広がり始めており、これまでにない体験として反響を集めています。
【麻布十番店フロア拡大で“癒やし空間”をさらに強化】
人気店である麻布十番店は需要増に応え、2025年9月より同ビル3階にフロア面積を拡大します。これにより個室空間・ペアルームが増設され、予約待ちの解消も期待されます。施術者も増員し、さらなるホスピタリティ向上に努めます。駅至近で行きやすい立地と長時間営業も特長で、仕事帰りや深夜帯の利用者からも支持されています。
既存の温活やリラクサービスでは叶わなかった「短時間仮眠と深部リラックス」の両立を実現。自分へのご褒美として、また家族・カップルでの利用も好評で、どなたにも安心してご利用いただけます。
【ヨモギ＋LOTUS『最強仮眠コース』の概要】
商品名：ヨモギ＋LOTUS＋眠れるタイ古式、ヨモギ＋LOTUS＋眠れるオイルストレッチ
価格（税込）：タイ古式 80分15,000円／100分17,000円／140分21,000円、オイルストレッチ 80分20,000円／100分22,000円／140分26,000円
発売日：2025年9月15日（月）
取扱店舗：BUASAWAN各店舗（銀座・麻布十番・大宮）
特徴：ヨモギ蒸し＋蓮エッセンスで温活後、眠れるタイ古式マッサージorオイルストレッチを選択。
【会社概要】
会社名：株式会社蓮の花
所在地：東京都中央区銀座1-13-9 栄楽ビル 3F
代表者：代表取締役 齊藤 美奈子
事業内容：リラクゼーションサロンおよび各種治療院の運営、飲食店経営 など
会社ホームページ：https://buasawan-group.com/
配信元企業：株式会社蓮の花
