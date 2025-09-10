透明ボディが軽快感とカジュアル感を与える限定モデル　『ＴＵＺＵ - アジャスト万年筆、ボールペン Glassy（グラッシー）』

セーラー万年筆株式会社

セーラー万年筆（社長：田村光、本社：東京都港区）は、「TUZU - アジャスト万年筆、ボールペンGlassy」 を2025年9月27日より全国のセーラー万年筆製品取扱販売店にて、数量限定発売いたします。



■『ＴＵＺＵ』（ツヅ）







「万年筆を正しい向きで持つ」のではなく「万年筆が正しい向きになってくれる」機能を搭載した万年筆と、同じデザインで合わせて持てるボールペンをラインアップ。


発売となった2024年には、第33回日本文具大賞 機能部門優秀賞を受賞いたしました。


そのTUZU シリーズからボディが透明な「Glassy」を数量限定で発売いたします。






ラインアップ








◆ＴＵＺＵ（ツヅ）の２大特長　ー新しい万年筆体験をあなたにー


万年筆のペン先には向きがあります。正しい向きで書かないとインクがうまく出てきません。馴染みがない人にとっては、よくわからない難しい筆記具だと思われているかもしれません。どんな書き方の人でも快適に使えることが大事です。


１. 微調整可能な『ペン先回転機能』（万年筆）


あなたの「書きやすい」に合わせて調整できる「ペン先回転機能」。


自分の書きやすい角度にペン先とグリップの位置を変えられます。


10°間隔で細かく調整できるから、どんな書き方・握り方の人でも、


じぶんだけの書きやすさに出会えます。




●ペン先回転方法

簡単に調整できます。





２．ナチュラルフィットグリップ（万年筆・ボールペン）


自然になじみ安定して書ける、ナチュラルフィットグリップ。


２つのなだらかな面が自然と指にフィット。


指との接地面積が広く、しっかりと握ることができます。







TUZU の詳細についてはこちらから

ＴＵＺＵ特設サイト


https://tuzu.sailor.co.jp/(https://tuzu.sailor.co.jp/)




【製品スペック】


品名：TUZU アジャスト万年筆 グラッシー


希望小売価格：4,950 円（本体価格4,500 円）


字幅：細字、中字、太字


ペン先：ステンレス


蓋・胴・クリップ：再生PC 樹脂


大先：ABS 樹脂


金属部品：ニッケルクロムメッキ仕上げ


本体サイズ：φ17.5×135mm（クリップ部含む）、20.0g


※コンバーターは本体に装着されております。



品名：TUZU ボールペン グラッシー


希望小売価格：2,750 円（本体価格2,500 円）


方式：キャップ式


インク：ゲルインク


芯色：ブラック


ボール径：0.5mm


蓋・胴・クリップ：再生PC 樹脂


大先：ABS 樹脂


本体サイズ：φ17.5×135mm（クリップ部含む）、16.6g


※交換用レフィールは、ぺんてる株式会社製「ゲルインキボールペン替芯LRN5」をご使用ください。



※「ぺんてる」、「ENERGEL」、「エナージェル」は、ぺんてる株式会社の商標または登録商標です。




【製品の取り扱いに関する問合せ先】


ユーザーサービス ： 0120-191-167（フリーダイヤル）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上