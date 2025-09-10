透明ボディが軽快感とカジュアル感を与える限定モデル　『ＴＵＺＵ - アジャスト万年筆、ボールペン Glassy（グラッシー）』

セーラー万年筆株式会社

セーラー万年筆（社長：田村光、本社：東京都港区）は、「TUZU - アジャスト万年筆、ボールペンGlassy」 を2025年9月27日より全国のセーラー万年筆製品取扱販売店にて、数量限定発売いたします。

■『ＴＵＺＵ』（ツヅ）

「万年筆を正しい向きで持つ」のではなく「万年筆が正しい向きになってくれる」機能を搭載した万年筆と、同じデザインで合わせて持てるボールペンをラインアップ。

発売となった2024年には、第33回日本文具大賞 機能部門優秀賞を受賞いたしました。

そのTUZU シリーズからボディが透明な「Glassy」を数量限定で発売いたします。

ラインアップ

◆ＴＵＺＵ（ツヅ）の２大特長 ー新しい万年筆体験をあなたにー

万年筆のペン先には向きがあります。正しい向きで書かないとインクがうまく出てきません。馴染みがない人にとっては、よくわからない難しい筆記具だと思われているかもしれません。どんな書き方の人でも快適に使えることが大事です。

１. 微調整可能な『ペン先回転機能』（万年筆）

あなたの「書きやすい」に合わせて調整できる「ペン先回転機能」。

自分の書きやすい角度にペン先とグリップの位置を変えられます。

10°間隔で細かく調整できるから、どんな書き方・握り方の人でも、

じぶんだけの書きやすさに出会えます。

●ペン先回転方法

簡単に調整できます。

２．ナチュラルフィットグリップ（万年筆・ボールペン）

自然になじみ安定して書ける、ナチュラルフィットグリップ。

２つのなだらかな面が自然と指にフィット。

指との接地面積が広く、しっかりと握ることができます。

TUZU の詳細についてはこちらから

ＴＵＺＵ特設サイト

https://tuzu.sailor.co.jp/(https://tuzu.sailor.co.jp/)

【製品スペック】

品名：TUZU アジャスト万年筆 グラッシー

希望小売価格：4,950 円（本体価格4,500 円）

字幅：細字、中字、太字

ペン先：ステンレス

蓋・胴・クリップ：再生PC 樹脂

大先：ABS 樹脂

金属部品：ニッケルクロムメッキ仕上げ

本体サイズ：φ17.5×135mm（クリップ部含む）、20.0g

※コンバーターは本体に装着されております。

品名：TUZU ボールペン グラッシー

希望小売価格：2,750 円（本体価格2,500 円）

方式：キャップ式

インク：ゲルインク

芯色：ブラック

ボール径：0.5mm

蓋・胴・クリップ：再生PC 樹脂

大先：ABS 樹脂

本体サイズ：φ17.5×135mm（クリップ部含む）、16.6g

※交換用レフィールは、ぺんてる株式会社製「ゲルインキボールペン替芯LRN5」をご使用ください。

※「ぺんてる」、「ENERGEL」、「エナージェル」は、ぺんてる株式会社の商標または登録商標です。

【製品の取り扱いに関する問合せ先】

ユーザーサービス ： 0120-191-167（フリーダイヤル）

以上