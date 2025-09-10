アトム法律グループ、公益社団法人 日本社会福祉士会を支援

アトム法律事務所弁護士法人

アトム法律グループ（所在地：東京都千代田区、代表弁護士：岡野武志）は、このたび、公益社団法人 日本社会福祉士会の理念に賛同し、賛助会費という形で寄付を行いました。同会の事業継続を資金面から支援します。

背景：アトムのご依頼者と福祉の関わり

アトム法律グループは、交通事故や刑事事件を中心に全国で弁護活動を展開し、市民の法的課題に取り組んでいます。これらの分野では、ご依頼者が法的な問題だけでなく、経済的困窮や生活不安といった福祉領域の課題を同時に抱えるケースが珍しくありません。

こうした現場に寄り添う社会福祉士の活動は、法的課題の解決とも密接に関わっています。アトム法律グループは、その重要性を踏まえ、社会福祉士の専門職団体である公益社団法人 日本社会福祉士会の活動基盤を資金面から支えることを決定しました。

この度の支援は、賛助会費という形で継続的に行われるものであり、同会の安定した事業運営の基盤を支えることを目的としています。

公益社団法人 日本社会福祉士会について

公益社団法人 日本社会福祉士会は、1993年に設立された、社会福祉士の全国的な職能団体です。47都道府県の社会福祉士会と連携し、社会福祉士が地域で専門的役割を果たすための基盤整備を担っています。

主に研修、調査研究など行う他、成年後見に関する相談・受任を担う「権利擁護センター ぱあとなあ」を設置し、相談窓口や受任体制を確立するといった、生活に困難を抱える人々の権利擁護に直結する活動も行われています。

（参考：https://jacsw.or.jp）

今後の展望：安心できる社会づくりへの貢献

アトム法律グループは、社会的に重要な役割を担う団体を資金援助という方法で後押しすることを、リーガルサービスを提供するグループとしての社会的責任の一つと考えています。

今後も、社会課題の解決に取り組む各種団体の活動が持続的に展開できるよう、資金面からの支援を継続していく方針です。こうした取り組みを通じて、法的なサービスの提供にとどまらず、安心して暮らせる社会づくりに寄与してまいります。

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・離婚・相続の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、刑事事件・交通事故・離婚・相続の無料相談の幅広い分野において年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

アトム法律グループでは、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件、交通事故、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2025年9月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は69万人を超えている。SNSフォロワー数は累計280万人を突破。

【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/

【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://x.com/takeshibengo

【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi

【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro

『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0