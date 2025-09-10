Lifestyle＆Beautyブランド「AHRES」より保湿と洗浄を両立した新発想の大人気アイテム”生”クレンジングバームがパワーアップして登場！

◆AHRESの美容理論◆

アーレス株式会社

土壌美容「生きる肌土壌を育てる」

肌を“ 土壌”としてとらえた独自の美容理論。水はけ・水もちの良い構造をもち、多様な微生物がバランスよく存在していることが、いきいきとした植物が育つ豊かな大地の条件。

わたしたちの健康も、多くの異なる種類の微生物と共生しているからこそ。肌常在菌の多様性とバランスを保ち、うるおいをサポートする肌環境を整えるスキンケアを目指します。

◆製品紹介◆

ローメルト クレンジングバーム クロ

2025年10月 1日（水）国内先行発売

2025年10月29日（水）本格発売

※大変人気商品のため、在庫数により販売日を変更する可能性もありますのであらかじめご留意いただけますと幸いです。

Raw Melt Cleansing Balm Kuro

（ローメルト クレンジングバーム クロ）

香り ＃Soilbeat

心が躍動するシトラスウッディの精油ブレンド/

ジンジャー、レモングラス、ヒノキ

本体（90g） /3,850円（税込）

詰め替え用（90g） /3,300円（税込）

洗うたび、美肌力が目覚める新感覚の”生” クレンジングバーム

とろけるような優しい肌あたりを追求するため、 自然由来の植物性ワックス※¹を使用し、じっくり時間をかけて丁寧に作ったポリエチレンフリー※²の「新感覚“ 生” クレンジングバーム」。肌にのせるとじんわりとろけて広がるテクスチャーと、メイクや汚れをしっかり吸着する多孔質な紀州産「梅炭※³」の力で、 肌と肌の常在菌に負担をかけない摩擦レスクレンジングが実現。

1. 新感覚の摩擦レスを実現、ポリエチレンフリー※²の“ 生” テクスチャー

一般的な固形剤は使わず、肌なじみの良い「ヒマワリ種子のワックス※¹」を配合。じっくり時間をかけて丁寧に成形することで、じんわりとろける“ 生” テクスチャーが実現。肌のぬくもりで均一に溶けてダマになりにくく、肌に一定の厚みで伸び広がるので、摩擦レスで肌への負担も軽減。

2. 洗いながら肌土壌バランスを整える

美肌に関係すると言われる表皮ブドウ球菌は、肌の表面近くに多く住んでいるため、洗顔などの摩擦で洗い流されてしまいます。ローメルト クレンジングバーム クロは、「常在菌に必要以上の負担をかけずに、メイクや汚れをきちんと落とす」という機能を追求。摩擦レスの生テクスチャーに加え、一般的な炭より多孔質で汚れをしっかり吸着する紀州産「梅炭※³」を配合。さらにプロバイオティクスが作りだした酒粕を長期間熟成させ、もう一度発酵させたオリジナル成分「二段仕立て熟成発酵液※⁴」と、ハリとうるおいのある肌に整えるフィトアドバンス成分「柿の葉エキス※⁵」を配合しました。

水切れのよさにもこだわり、何度も顔を洗う必要のない、W洗顔不要処方です。

3. クレンジングで叶える“ ウェルビーイング”

すすぎ時にヌルつかない水切れのよさと、ツッパリ感のない後肌のしっとり感にこだわり、エモリエント効果の高いアミノ酸系セラミド類似体※⁶や、ビタミン、ミネラルなどを含む米ぬかから採取したコメヌカオイル※⁷を配合。また、アブラツバキとも呼ばれるユチャの木の種子から分子蒸留によって採取した特殊オイル※⁸を配合。乾燥ストレスによって乱れがちな肌をすこやかに保つケアで、前向きな毎日をサポートします。ストレスにさらされた肌をやさしくいたわりたい一日の終わりに、肌も心も喜ぶようななめらかな洗いあがりを目指しました。

◆配合成分◆

■基剤・・・・トウモロコシ胚芽油、オリーブ果実油

■固形剤・・・ヒマワリ種子ロウ

■吸着剤・・・炭

■保湿剤・・・サッカロミセス /酒粕エキス発酵液、カキ葉エキス

■エモリエント剤・・・コメヌカ油、ユチャ種子油、 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル /

オクチルドデシル）

■賦香・・・・ベルガモット果実油、レモン果皮油、オレンジ油、グレープフルーツ果皮油、レモング

ラス油、ショウガ根油、ヒノキ油、セイヨウアカマツ葉油、ベチベル根油、ジャスミン

油

GOOD TO KNOW

ポリエチレン・合成ワックスフリー/ パラベンフリー/鉱物油フリー/ 合成香料フリー/ 合成着色料フリー/W洗顔不要

使用方法:

手と顔が乾いた状態で、専用スパチュラにたっぷりと取り、顔の中心から外、下から上へ全体になじませます。そのあと、ぬるま湯または水でしっかりと洗い流してください。

熟成と発酵を繰り返して産まれた神秘の雫「二段仕立て熟成発酵液(TM)」※⁴も配合

わたしたちの健康を守っている肌常在菌のために、AHRESが着目したのは「菌」のパワー。

プロバイオティクス「菌」の代謝産物（発酵物）＝ポストバイオティクスを取り込むことで、肌常在菌の住処である肌環境を整え、肌土壌を育むと考えています。

プロバイオティクス「菌」の代謝産物（発酵物）＝ポストバイオティクスを効率よく取り込むため

に、日本古来の発酵技術の代表格である『酒粕』に着目し、AHRES独自の製法を追求しました。

麹菌、酵母の発酵パワーにより産みだされたプロバイオティクス食材『酒粕』にはペプチド、アミノ酸、ミネラル、ビタミンが含まれます。多種多様な肌常在菌の住む角質に、これら酒粕の含有成分を

より多く浸透させるため、長い時間と研究を重ね、たどり着いたのが熟成と発酵を繰り返した「二段

仕立て熟成発酵液(TM)」※⁴ なのです。

「二段仕立て熟成発酵液(TM)」※⁴ とは

一段. 熟成

酒粕には、多くの栄養素が豊富に含まれますが、酵素と環境（湿度・温度・時間）が働くと、タンパク質の分解がすすみ、うま味成分であるアミノ酸が増加します。1年、5年、10年…と大切に寝かせることで、タンパク質はさらに分解され、熟成が進むごとに香りも色も、深く濃く変化していきます。

熊澤酒造 粕工房

★AHRESでは、明治5年の創業以来、150年間ひたむきに日本酒を作り続けてこられた熊澤酒造で造りだされた酒粕を使用。お酒を造るだけではなく、人が集い、酒を酌み交わし、何かが生まれる“場”を大事にされている酒造です。

熊澤酒造の粕工房にて、AHRESの為に長期間大切に育てていただいた希少な熟成酒粕です。

熊澤酒造 https://kumazawa.jp/

二段. 発酵

熟成により成分の分解が進んだ酒粕に残る多くの成分のさらなる分解を促すため、超高圧処理にてエキス化。さらにそのエキスを、選び抜いた菌（酵母）と富士山麓の自然の恵みを十分に生かした水を用いて発酵しました。

熟成＋発酵の二段仕立てにより多種多様になった成分は、角質のすみずみまで浸透し、肌をうるおす美容液成分として働きます。

貴重な熟成酒粕を、微生物の力と最新の設備で時間をかけて発酵させたことで、580種類以上の成分が詰まったアーレス独自成分「二段仕立て発酵液(TM)」※⁴ が完成しました。

※1 ヒマワリ種子ロウ（固形剤） ※2一般的な固形剤であるポリエチレン不使用 ※3 炭（吸

着剤）※4 サッカロミセス/ 酒粕エキス発酵液（保湿成分） ※5 カキ葉エキス（保湿成分）

※6ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/ オクチルドデシル）（エモリエント成分）

※7 コメヌカ油（エモリエント成分） ※8 ユチャ種子油（エモリエント成分）

HRESブランドページ ：https://ahres.jp/

AHRES公式Instagram ：https://www.instagram.com/ahres_official/