新メニュー「肉ニラらーめん」限定3種サワー祭＆コカ・コーラ祭9月17日(水)より開始！

株式会社ハイデイ日高

株式会社ハイデイ日高（本社：埼玉県さいたま市大宮区／代表取締役社長：青野敬成）は、「熱烈中華食堂日高屋(以下、日高屋)」全店にて2025年9月17日(水)より期間限定で、新メニュー「肉ニラらーめん」の販売及び、限定3種サワー祭／コカ・コーラ祭を開催いたします。

●「肉ニラらーめん」新登場！

「肉ニラらーめん」は、毎回ご好評いただいている「肉そば」にニラの旨みがたっぷり加わった商品です。豚肉とニラの旨味と玉ねぎの甘味をしっかり引き出した醤油ベースのスープに、具材は、豚肉、ニラ、玉ねぎを使用。シンプルながらも素材の旨みがしっかりと伝わり、ニラの香りが食欲を誘う“食欲の秋”にピッタリな商品です。

●商品開発責任者のコメント

毎回ご好評いただいております「肉そば」にニラを加えた「肉ニラらーめん」を開発しました。社内試食の段階でも、「素材の旨みがしっかりと伝わって美味しい！」「ニラの香りが食欲を誘う」など人気が高く、商品化することができ大変嬉しく思っています。みなさんもぜひお召し上がりください！

●期間限定「肉ニラらーめん」

本体価格：637円(税込700円)

・餃子セット

本体価格：891円(税込980円)

・半チャーハンセット

本体価格：900円(税込990円)

※食材がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。

●限定3種サワー祭今年2回目の開催決定！

今年の春に大変ご好評いただいた限定3種サワー祭を再び開催いたします。期間中は「緑茶ハイ」「レモンサワー」「ウーロンハイ」の各種1杯について通常価格から20円引きでご提供いたします。

本体価格：300円（税込330円）→期間限定282円(税込310円)(各種1杯)

期間：2025年9月17日(水)～

※一部店舗を除く

●みんなで乾杯！同時開催コカ・コーラ祭！

アルコールが飲めないお客様やお子様にもお楽しみいただけるよう、コカ・コーラ祭も同時開催いたします。期間中は「コカ・コーラ」1杯について通常価格から20円引きでご提供いたします。

この機会にぜひみなさんご一緒に日高屋でちょい飲みをお楽しみください。

本体価格：119円（税込130円）→期間限定100円(税込110円)(1杯)

期間：2025年9月17日(水)～

※一部店舗を除く

●「コリ旨！砂肝」グランドメニュー入り決定！

7月4日(金)から販売を開始し、予想を大きく上回る反響により一時販売終了をさせていただきました「コリ旨！砂肝」ですが、9月17日(水)よりなんとグランドメニュー入りが決定いたしました！お酒やもう一品食べたいときのお供として「コリ旨！砂肝」をお楽しみください。

●ハイデイ日高について

1973年に小さなラーメン店からスタートし、ラーメンだけでなく、おつまみや炒め物なども揃える中華食堂として、駅前一等地への出店戦略で首都圏中心に発展してきました。2025年現在、関東地方1都6県の駅前からロードサイドに至るまで出店エリアを拡大し、日高屋グループ全体で466店舗を達成いたしました。

今後も地域社会のみなさまに必要とされ、より多くのお客様にお食事を楽しんでいただき、食のインフラとなることを目標にさらに挑戦を続けて参ります。

【企業情報】

会社名：株式会社ハイデイ日高

所在地：埼玉県さいたま市大宮区大門町二丁目118番地 大宮門街

SQUARE 10階

店舗数：466店舗(2025年9月10日現在、FC店舗を除く)

事業内容：中華料理を中心とした飲食チェーンの展開と経営

日高屋に関する情報は、

X(旧twitter)（@hidakaya_tweet）、Instagram（hidakayagroup_official）で随時配信しています。