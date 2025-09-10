こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
バリュエンス、神奈川県横浜市に認証整備工場とTWISTEDショールーム併設の複合施設「Valuence AUTOMOTIVE YOKOHAMA」を9月10日にグランドオープン！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、輸入車をメインとした高級車のワンストップサービスを展開する「Valuence AUTOMOTIVE」の新たな認証整備工場「ValuenceAUTOMOTIVE YOKOHAMA」を、2025年9月10日（水）に神奈川県横浜市中区新山下にて正式にオープンし、本格稼働を開始いたします。
国内初の「TWISTED」の実車を展示するショールームとファクトリーを兼ね備えた複合拠点オープン
本拠点では、国内唯一の「TWISTED」実車展示を行うショールームを備え、「TWISTED」の日本初の拠点として、実際の車両を間近にてご覧いただける貴重な空間を提供いたします。ショールームでは、グレードやカスタム内容のご相談、ブランド体験を深める打ち合わせを行うなど、「TWISTED」の魅力を体感いただける場となっております。
また、ファクトリーは従来の池袋拠点の約2倍の作業スペースを確保し（リフト数は3から7へ増加）、より多くのお客さまのご要望に対応可能な体制を構築しています。
販売からカスタム・メンテナンスまで一貫対応可能な拠点を構築
バリュエンスジャパンは、2021年4月よりブランド買取「なんぼや」にて車の買取サービスを開始し、2024年8月には「Valuence AUTOMOTIVE」として事業を拡大。輸入車を中心に、高級車の購入前相談から整備・車検・保険・資産運用、さらには売却時のお乗り換えまで、オールインワンでサービスを提供してまいりました。加えて、国内唯一の正規代理店として、カスタムカー「TWISTED」の購入やカスタムに関するご相談も承っております。
今回の新工場オープンにより、国が定める整備・人員・技術基準を満たした認証整備工場として、スーパーカーやハイパーカーなど、高度な知識と技術を要する車両の整備・メンテナンス体制を大幅に拡充いたしました。
■ValuenceAUTOMOTIVE YOKOHAMAの特長
1. スーパーカー・ハイパーカーに対応
アストンマーティン、ポルシェ、メルセデス・ベンツ、BMWなどに対応する診断機を多数保有し、正規ディーラーと同等レベルの整備を実現。特にアストンマーティンのクラッチ交換やエンジン学習といったテスターでなければ対応できない高度な整備も実施可能です。
2. 充実した設備環境
各社の純正診断機に加え、TEXA、LAUNCH、AUTELなどの汎用テスターを取り揃え、多様な車種に対応可能な診断体制を構築しています。さらに、超扁平タイヤにも対応できる専用のタイヤチェンジャーや、スポーク裏に目立たないようバランスウェイトを取り付けられる高性能ホイールバランサーを導入。加えて、超音波によるホイール洗浄機を完備し、手作業では難しい細部の洗浄まで実現します。工場内には空調設備も整え、整備士が快適に作業できる環境を保つとともに、お客さまの大切なお車を常にクリーンな状態で管理しています。
3. お客さまに寄り添う「見える整備」
入庫時の養生・カバーの徹底、車両移動時の安全管理など、細心の注意を払った取り扱いを徹底。さらに整備内容を写真で記録し、見積もり時に分かりやすく説明するほか、製造・整備の様子をお客さまに見ていただけるスペースを用意しております。
「ValuenceAUTOMOTIVE YOKOHAMA」は、国内唯一の「TWISTED」の拠点として、販売・カスタムに加え、日常的なメンテナンスから国内製造対応までを順次拡充し、唯一無二の高級車体験をお客さまに提供してまいります。
※ Twisted Group Limitedが提供するのは、JAGUAR LAND ROVER LIMITED社のDEFENDER車両を独自に修復及びカスタマイズした車両であり、TWISTEDブランドの車両です。JAGUAR LAND ROVER LIMITED社とは一切関係がありません。
■TWISTED JAPANについて
TWISTEDは熟練の職人の手によって一度車両を分解し、ハンドメイドで現代技術を融合し組み上げる、洗練された他では決して手に入らない究極のカスタムカーです。バリュエンスグループは2024年3月より日本国内にて「TWISTED JAPAN」の取り扱いを開始し、ディフェンダーに快適性、機能性、走破性を重視したカスタマイズを施し、ご紹介しておりました。
公式サイト：https://twisted.co/jp/automotive/
Instagram：https://www.instagram.com/twisted_japan/
問い合わせ先：sales@twisted-japan.com
電話番号：03-6426-5903
■ValuenceAUTOMOTIVE YOKOHAMA 概要
・住所：神奈川県横浜市中区新山下2-5-9
・電話番号：0120-152-008（045-900-6248）
・営業時間：10：00～18：00
・定休日：当社指定日、年末年始
・公式サイト：https://valuence-automotive.com/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
Valuence AUTOMOTIVE
https://valuence-automotive.com/
TWISTED JAPAN
https://twisted.co/jp/automotive/
