【大阪】東京駅で大人気！累計1000万個突破の「キャプテンスイーツバーガー」が期間限定OPEN。阪急うめだ本店初登場の『カービィのストロベリーバーガー』も

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)がJR東京駅で展開するスイーツバーガーブランド「CAPTAIN SWEETS BURGER（キャプテンスイーツバーガー）」は、2025年9月16日(火)～9月21日(日)までの期間中「阪急うめだ本店」に登場いたします。

https://sweetsburger.jp/(https://sweetsburger.jp/)

前回は連日完売！大人気スイーツバーガーが新商品を連れて再び大阪に登場

常設店は東京駅1店舗のみのスイーツバーガーブランド「キャプテンスイーツバーガー」。代表作『チーズチョコレートバーガー』をはじめ、美味しさを求めてたどり着いたボリューム満点のスイーツバーガーは、累計販売1000万個を突破しました。そんな「キャプテンスイーツバーガー」が、2025年9月16日(火)～9月21日(日)の期間限定で阪急うめだ本店に登場いたします。

2022年12月に初登場した際は、連日完売するほど大好評。「またスイーツバーガーを食べたい…！」というみなさまのお声にお応えして、2年9か月ぶりに阪急うめだ本店にポップアップストアをオープンいたします。初登場の『カービィのストロベリーバーガー』をはじめグルメなスイーツバーガーが盛りだくさんなので、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。

取扱商品

代表作『チーズチョコレートバーガー』

大胆にとろりとはみでるショコラが目を引く『チーズチョコレートバーガー』。チーズパウダーを練りこんだサクサク食感のバンズクッキーに、チェダーチーズとホワイトショコラをブレンドしたミルキーなチーズショコラをはみだしサンド！さらにホイップショコラをトッピングし、塩味と甘味の絶妙なバランスに仕上げました。後引く美味しさのスイーツバーガーをぜひお試しください！



【商品名】

チーズチョコレートバーガー

【価 格】

3個入 702円（本体価格650円）

【商品名】

チーズチョコレートバーガー

【価 格】

お買い得袋 8個入 1,404円（本体価格1,300円）

苺ショコラに苺香るバンズクッキー『ストロベリーバーガー』

テーマは、“苺のおいしさをまるかじり！”。甘酸っぱい苺を練りこんだストロベリーショコラを大胆にもドンとはみ出させました。苺が香るバンズクッキーにミルキーなホイップショコラをぷっくり搾ることで生まれるバーガーハーモニー。はみでるほどにこだわった本気のスイーツバーガーに思いっきりかじりついてみて！

【商品名】

ストロベリーバーガー

【価 格】

3個入 702円（本体価格650円）

“ストロベリー”と“チーズ”2種類のスイーツバーガーが楽しめる詰合せも！

自慢のスイーツバーガーたちを詰め合わせた『キャプテンスイーツバーガーセット』。西海岸のチーズバーガーからインスピレーションを受けた代表作『チーズチョコレートバーガー』に、甘酸っぱい苺を練りこんだショコラをサンドした『ストロベリーバーガー』。

【名 称】

キャプテンスイーツバーガーセット

【価 格】

6個入 1,296円(本体価格1,200円)

10個入 2,160円(本体価格2,000円)

16個入 3,240円(本体価格3,000円)

阪急うめだ本店初登場！『カービィのストロベリーバーガー』

最新作『カービィのストロベリーバーガー』はしっとり食感のダブルいちごバーガーです。苺を練り込んだ“いちごミルク味のはみ出しチョコレート”に、甘酸っぱい“いちごのホイップショコラ”をぷっくり絞りました。いちごと発酵バターが香るソフトクッキーでサンドして、まんまるカービィのフェイスを描いたら、しっとり食感“カービィのスイーツバーガー”のできあがり！箱の中には、3種類のオリジナルステッカーがランダムで1枚入っています。何が出るかは開けてみてのお楽しみ♪

【商品名】

カービィのストロベリーバーガー

【価 格】

6個入 2,106円（本体価格1,950円）

6日間限定！オリジナルトートバッグをプレゼント

阪急うめだ本店でのポップアップストアOPENを記念してオリジナルトートバッグのプレゼントキャンペーンを実施いたします。ポップで可愛いスイーツバーガーファクトリーの世界観がデザインされたトートバッグを、税込3,240円以上お買い上げいただいたお客様にプレゼント！ぜひこの機会にゲットしてみてくださいね。



【内 容】税込3,240円以上お買い上げのお客様に「キャプテンスイーツバーガーオリジナルトートバッグ」をプレゼント。

【期 間】2025年9月16日(火)～9月21日(日)

【数 量】各日先着100名様

※1会計につき1枚までとさせていただきます。

※予定数がなくなり次第終了とさせていただきます。

催事情報

【期間】2025年9月16日(火)～9月21日(日)

【場所】阪急うめだ本店 地下1階 フードステージ

【営業時間】10:00～20:00



キャプテンスイーツバーガーとは

公式HP

公式Instagram

https://www.instagram.com/captainsweetsburger(https://www.instagram.com/captainsweetsburger)

まるでハンバーガーのようなスイーツバーガーブランド「キャプテンスイーツバーガー」。美味しさを求めてたどり着いたボリューム満点のこの形。はみでるほどにこだわった本気のスイーツバーガーに思いっきりかじりついてみて！「キャプテンスイーツバーガー」でしか味わえない、グルメなスイーツバーガー体験をめしあがれ。