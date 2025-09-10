【大阪】東京駅で大人気！累計1000万個突破の「キャプテンスイーツバーガー」が期間限定OPEN。阪急うめだ本店初登場の『カービィのストロベリーバーガー』も

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)がJR東京駅で展開するスイーツバーガーブランド「CAPTAIN SWEETS BURGER（キャプテンスイーツバーガー）」は、2025年9月16日(火)～9月21日(日)までの期間中「阪急うめだ本店」に登場いたします。


前回は連日完売！大人気スイーツバーガーが新商品を連れて再び大阪に登場



常設店は東京駅1店舗のみのスイーツバーガーブランド「キャプテンスイーツバーガー」。代表作『チーズチョコレートバーガー』をはじめ、美味しさを求めてたどり着いたボリューム満点のスイーツバーガーは、累計販売1000万個を突破しました。そんな「キャプテンスイーツバーガー」が、2025年9月16日(火)～9月21日(日)の期間限定で阪急うめだ本店に登場いたします。





2022年12月に初登場した際は、連日完売するほど大好評。「またスイーツバーガーを食べたい…！」というみなさまのお声にお応えして、2年9か月ぶりに阪急うめだ本店にポップアップストアをオープンいたします。初登場の『カービィのストロベリーバーガー』をはじめグルメなスイーツバーガーが盛りだくさんなので、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。






取扱商品


代表作『チーズチョコレートバーガー』




大胆にとろりとはみでるショコラが目を引く『チーズチョコレートバーガー』。チーズパウダーを練りこんだサクサク食感のバンズクッキーに、チェダーチーズとホワイトショコラをブレンドしたミルキーなチーズショコラをはみだしサンド！さらにホイップショコラをトッピングし、塩味と甘味の絶妙なバランスに仕上げました。後引く美味しさのスイーツバーガーをぜひお試しください！




チーズチョコレートバーガー


3個入 702円（本体価格650円）








チーズチョコレートバーガー


お買い得袋　8個入 1,404円（本体価格1,300円）





苺ショコラに苺香るバンズクッキー『ストロベリーバーガー』




テーマは、“苺のおいしさをまるかじり！”。甘酸っぱい苺を練りこんだストロベリーショコラを大胆にもドンとはみ出させました。苺が香るバンズクッキーにミルキーなホイップショコラをぷっくり搾ることで生まれるバーガーハーモニー。はみでるほどにこだわった本気のスイーツバーガーに思いっきりかじりついてみて！





ストロベリーバーガー


3個入 702円（本体価格650円）





“ストロベリー”と“チーズ”2種類のスイーツバーガーが楽しめる詰合せも！




自慢のスイーツバーガーたちを詰め合わせた『キャプテンスイーツバーガーセット』。西海岸のチーズバーガーからインスピレーションを受けた代表作『チーズチョコレートバーガー』に、甘酸っぱい苺を練りこんだショコラをサンドした『ストロベリーバーガー』。




キャプテンスイーツバーガーセット


6個入 1,296円(本体価格1,200円)


10個入 2,160円(本体価格2,000円)


16個入 3,240円(本体価格3,000円)





阪急うめだ本店初登場！『カービィのストロベリーバーガー』




最新作『カービィのストロベリーバーガー』はしっとり食感のダブルいちごバーガーです。苺を練り込んだ“いちごミルク味のはみ出しチョコレート”に、甘酸っぱい“いちごのホイップショコラ”をぷっくり絞りました。いちごと発酵バターが香るソフトクッキーでサンドして、まんまるカービィのフェイスを描いたら、しっとり食感“カービィのスイーツバーガー”のできあがり！箱の中には、3種類のオリジナルステッカーがランダムで1枚入っています。何が出るかは開けてみてのお楽しみ♪









カービィのストロベリーバーガー


6個入　2,106円（本体価格1,950円）







6日間限定！オリジナルトートバッグをプレゼント




阪急うめだ本店でのポップアップストアOPENを記念してオリジナルトートバッグのプレゼントキャンペーンを実施いたします。ポップで可愛いスイーツバーガーファクトリーの世界観がデザインされたトートバッグを、税込3,240円以上お買い上げいただいたお客様にプレゼント！ぜひこの機会にゲットしてみてくださいね。

【内　容】税込3,240円以上お買い上げのお客様に「キャプテンスイーツバーガーオリジナルトートバッグ」をプレゼント。


【期　間】2025年9月16日(火)～9月21日(日)


【数　量】各日先着100名様


※1会計につき1枚までとさせていただきます。


※予定数がなくなり次第終了とさせていただきます。


催事情報


【期間】2025年9月16日(火)～9月21日(日)


【場所】阪急うめだ本店 地下1階 フードステージ
【営業時間】10:00～20:00

※表示の価格は、参考小売価格です。
※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。



キャプテンスイーツバーガーとは



https://sweetsburger.jp/(https://sweetsburger.jp/)


https://www.instagram.com/captainsweetsburger(https://www.instagram.com/captainsweetsburger)





まるでハンバーガーのようなスイーツバーガーブランド「キャプテンスイーツバーガー」。美味しさを求めてたどり着いたボリューム満点のこの形。はみでるほどにこだわった本気のスイーツバーガーに思いっきりかじりついてみて！「キャプテンスイーツバーガー」でしか味わえない、グルメなスイーツバーガー体験をめしあがれ。