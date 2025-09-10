筑波大学名誉教授監修による調査で実証｜ヒアルロン酸配合バスタオル「Mofuwa」の使用感・安全性に高評価

株式会社日本創作

株式会社日本創作（本社：東京都江東区）は、ヒアルロン酸を配合したバスタオル「Mofuwa」について、筑波大学名誉教授（株式会社THF代表取締役）田中喜代次先生のご協力のもと、ヒアルロン酸を配合したタオル（ヒアルロン酸含浸繊維 Cloud Touch を使用）の研究調査を実施しました。

科学的かつ実践的な視点から、主に使用感および安全性について評価いただきましたことをご報告いたします。

使用感および安全性について評価されたMofuwaのバスタオル

調査概要について

本調査は、「Mofuwa」に採用されているヒアルロン酸含浸繊維「Cloud Touch」の特性を活かした製品の実用性を検証することを目的として実施いたしました。特に、様々な肌質の方々に安心してお使いいただけるかという点に重点を置き、使用感と安全性の両面から詳細な評価を行いました。

調査概要(200名)

対象： 一般モニターに加え、乾燥肌・敏感肌・アトピー性皮膚炎の方を含む被験者

評価項目： 肌触り・柔らかさ・吸水性などの使用感、および使用中の肌トラブルの有無

調査結果：

- 肌触り・柔らかさ・吸水性に関する満足度が高いとの評価が多く、性別を問わず「使い続けたい」という声が78％となりました。- モニターのうち、乾燥肌や敏感肌の方を含む対象者においても、使用中のトラブルは確認されませんでした。- この結果から、乾燥肌や敏感肌の方にも安心してお使いいただける製品であると評価されました。

アトピー性皮膚炎など、皮膚にトラブルを抱えている方も使用中のトラブルは確認されなかったことから、安全性についても一定の評価が得られました。

最終的な使用後の評価（実データ）としてもMofuwaバスタオル(タオルA)は総合満足度が82％となり、比較群(タオルB)よりも総合満足度に対して有意差が認められました。

（※Wilcoxon検定による解析結果 P<0.05）

田中名誉教授からは総評として下記のようにコメントをいただいております。

「ヒアルロン酸を繊維に応用することで、日常使用の中で肌ケアに資する新しい価値を提供できる可能性がある」

今後の展望

田中名誉教授より、上記のようなアドバイスをいただきましたことを踏まえ、今後は、年代や肌質の異なる方々を対象に検証を広げ、より幅広いニーズに応える製品開発を目指してまいります。

監修者プロフィール

田中喜代次（たなか きよじ）

筑波大学名誉教授

筑波大学発研究成果活用企業「株式会社THF(Tsukuba Health Frontier)」の代表取締役としてご活躍中。日本介護予防・健康づくり学会会長としてご活躍中。

製品について：Mofuwa（モフワ）バスタオル

「Mofuwa」は、ヒアルロン酸を繊維に含浸させた「Cloud Touch」素材を採用したバスタオルです。やわらかな肌触りと高い吸水性を実現し、日々のバスタイムやフェイスケア後の水分ふき取りなど、デリケートな肌にも配慮したシーンでの使用に適しています。

「Cloud Touch」素材を採用したMofuwaのバスタオル