【無料】関西ファミリー必見！！国内最大級親子イベント in 大阪 ”遊ぶ・学ぶ・楽しむ”がそろう「リトル・ママフェスタ大阪」開催

株式会社エンファム.は、2025年9月26日（金）・27日（土）の2日間、京セラドーム大阪 スカイホールABにて【リトル・ママフェスタ 大阪2025Sep】を開催いたします。「リトル・ママフェスタ」は、プレママや子育て中のファミリーが安心して楽しめる国内最大級の親子イベント。関西ならではのにぎやかさと温かさに包まれて、親子で笑顔いっぱいの2日間を過ごしていただけます。今回の大阪会場では、赤ちゃんから未就学児まで楽しめる「キッズレース」、親子で学べる「体験講座」、買い物やお食事も楽しめる「ファミリーマルシェ」に加え、歌やダンスで盛り上がるステージ企画も実施予定！地元ならではのブースも登場し、ここでしか味わえない体験をお届けします。

＜リトル・ママフェスタ 大阪2025Sep イベントサイト＞

イベント公式サイト(チケット予約はこちら)：https://festa.l-ma.co.jp/osaka2025sep/

リトル・ママフェスタとは？

リトル・ママフェスタ大阪2025Sep

「リトル・ママフェスタ(https://festa.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250908_ikebukuro)」は、“ママたちが集まる場所をつくる”をコンセプトに、プレママや子育て中のママたちの「出会う」「学ぶ」「遊ぶ」がぎゅっと詰まった、日本最大級の親子フェスタです。年間65回を超える開催数は、親子フェスタとして日本一の規模です（自社調べ）日本全国で年間30万人以上のママ・パパが来場しています。

イベント概要

日程：2025年9月26日（金）・9月27日（土）

時間：10:00～16:00（両日）

会場：京セラドーム大阪 スカイホールAB

対象：親子（マタニティ～未就学児のいるファミリー）

参加費：無料（要事前申し込み）

入場チケットお申込み ※参加にはチケットが必須となります。

下記フォームより必要事項を記載のうえ、お申し込みください。

お申し込みフォーム：https://festa.l-ma.co.jp/osaka2025sep/

注目の体験型コンテンツやステージイベント

「リトル・ママフェスタ 大阪2025Sep」では、思わず笑顔になる親子参加型コンテンツが目白押し！詳細・ご予約はイベント公式ページ(https://festa.l-ma.co.jp/osaka2025sep/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250910_osaka)よりご確認ください。＜コンテンツの一部をご紹介＞

★ステージゲスト★ ガーガーズ スペシャルステージ

ガーガーズ

子どもたちに大人気の音楽ユニット「ガーガーズ」が登場！元気いっぱいの歌とダンスで、会場中を笑顔と拍手で包み込みます。親子で一緒に体を動かしながら楽しめる参加型ステージは必見です。

【ゴールを目指して大冒険！】ハイハイ・カタカタ・パコポコレース（事前予約制）

赤ちゃんから6歳までのお子さまが挑戦できる大人気レース企画！応援と笑顔に包まれる瞬間を家族みんなで楽しめます。

ハイハイレースカタカタレース【記念に残る1枚を】おひるねアート撮影会（事前予約制・有料）

季節感たっぷりの「ハロウィン」のテーマやオリジナルアートで、お子さまの“今”をかわいく残せる、大人気フォト体験です

テーマ：ハロウィンテーマ：ハロウィン【親子で学べる】体験講座いろいろ！（当日受付または事前予約）

ベビーマッサージ、絵本読み聞かせ、親子リズム遊び、食育ワークショップなど、親子で参加できる学びの場を提供します。

ベビーマッサージ絵本DEリトミック＋絵本読み聞かせ絵本専門店

【ママにもうれしい♪】ファミリーマルシェ

ママや子育て世帯に嬉しいアイテムや、親子で楽しめる商品が集まるマルシェエリア。大阪ならではの出展ブースも登場予定です。お食事も楽しめます。

ファミリーマルシェファミリーマルシェファミリーマルシェ

上記以外にも多彩なコンテンツを準備しております。詳細はイベント公式サイトにて順次公開いたします。ご家族だけの思い出が見つかる“ここにしかない体験”をたくさんご用意しています。ぜひ秋の特別な2日間をお楽しみください。

株式会社エンファム.について

世界中の子どもたちを笑顔にするエンタメディア企業として、子育て世帯を中心にメディア事業を展開しています。国内最大級子育てイベント「リトル・ママフェスタ(https://festa.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250908_ikebukuro)」、世界展開中の「Kawaiimama Festival(https://kawaiimama.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250910_osaka)」、人生100年時代をテーマにしたバブル世代向けの「bjbコレクション」など多彩なイベントを企画・運営し、年間のイベント開催数は70回を超えています。また、SNS運用代行を中心としたファンマーケティング事業や、子育てをキャリアに変える「リトル・ママビジネススクール(https://lm-c.or.jp/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250910_osaka)」の運営をしています。

株式会社エンファム.

代表取締役：森 光太郎

東京本社：〒105-0014 東京都港区芝2-30-6 ファインラック芝2F

福岡本社：〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂3-6-23 エンファム.ビル

大阪オフィス：〒541-0052 大阪市中央区安土町2-5-5 本町明大ビル506

札幌オフィス：〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目13番地 日之出ビル9階

設立：2001年12月25日

【報道関係者様のお問い合わせ・取材申込み】

株式会社エンファム.広報担当：marketing@l-ma.co.jp

※現地イベントの写真素材提供、オンライン取材も受け付けております。