「SAGA サンライズパーク＋栄光橋＋佐賀市文化会館西側広場」が2025年 照明デザイン賞に入賞しました

パシフィックコンサルタンツ株式会社

パシフィックコンサルタンツ株式会社（住所：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：大本修）が設計に携わったSAGA サンライズパーク＋栄光橋＋佐賀市文化会館西側広場（佐賀県佐賀市）が、2025年 照明デザイン賞（主催：一般社団法人 照明学会）にて入賞しました。照明デザイン賞は、光を素材とした、優れたデザイン的内容を持ち、創意工夫に満ちた作品を顕彰するものであり、近年、国内に竣工した空間に対する光環境や照明デザインにおいて、社会的、文化的見地からも極めて高い水準が認められる独創的なもの、或いは新たな照明デザインの可能性を示唆するもので、時代を画すると目される優れた作品を称え表彰するものです。

公式Webサイト：https://www.ieij.or.jp/award/design_his.html

受賞者：

岡本 賢（Ripple design）

谷川 千晶（lino）

作品関係者：

発注者： 佐賀県 SAGAサンライズパーク整備推進課

発注者： 佐賀県 県土整備部 道路課

発注者： 佐賀市 地域振興部 歴史・文化課

トータルデザイン及び監修・デザイン監理統括（SAGAサンライズパーク、国道263号・ポケットパーク、栄光橋、佐賀市文化会館西側広場）： 西村 浩（株式会社 ワークヴィジョンズ）

設計全体監修（SAGAサンライズパーク）： 永廣 正邦（株式会社 梓設計）

設計統括（SAGAサンライズパーク）： 渡邉 和幸（株式会社 梓設計）

建築設計統括（SAGAサンライズパーク）： 加野 正知（株式会社 梓設計）

建築設計監理（SAGAサンライズパーク/SAGAアリーナ）： 津波 伸助（株式会社 梓設計）

建築設計監理（SAGAサンライズパーク/SAGAアリーナ）： 池田 敬一郎（株式会社 梓設計）

建築設計監理（SAGAサンライズパーク/SAGAアクア）： 外山 博文（株式会社 梓設計）

建築設計監理（SAGAサンライズパーク/SAGAアクア）： 三原 季晋（株式会社 三原建築設計事務所）

建築設計監理（SAGAサンライズパーク/SAGAスタジアム）： 中原 敏晴（株式会社 石橋建築事務所）

建築設計監理（SAGAサンライズパーク/SAGAスタジアム）： 山田 絵里（株式会社 石橋建築事務所）

建築設計監理（SAGAサンライズパーク/ペデストリアンデッキ）： 小引 寛也（株式会社 小石川建築ノ小石川土木）

建築設計監理（SAGAサンライズパーク外構/佐賀市文化会館西側広場）： 上出 竜司（パシフィックコンサルタンツ 株式会社）

建築設計監理（SAGAサンライズパーク外構/佐賀市文化会館西側広場）： 石川 典貴（株式会社 小石川建築ノ小石川土木）

電気設備設計監理（SAGAサンライズパーク）： 椎葉 夏子（株式会社 梓設計）

橋梁設計統括（栄光橋）： 橋本 努（パシフィックコンサルタンツ 株式会社）

橋梁デザイン・橋梁設計（栄光橋）： 野中 秀一（パシフィックコンサルタンツ 株式会社）

設計監理（佐賀市文化会館西側広場）： 野中 毅（株式会社 石橋建築事務所） ※設計当時

作品コンセプト：

SAGAサンライズパーク・栄光橋・佐賀市文化会館西側広場は、2024年に佐賀県で開催された「SAGA2024国スポ・全障スポ」を契機に、新たな価値を創造するエリアとして一体的に整備された。県と市、建築・土木の管理区分、分離発注された設計者・施工者といった数多くの垣根を超え、統一感ある景観をつくりあげた。夜間もスポーツを楽しみながら回遊できるようペデストリアンデッキの手すり照明がエリア全体を「ツナグ（繋ぐ）光」として機能し、イベント開催時は外観照明演出も変化し訪れる人を楽しませる。

講評：

当該計画は区画開発規模に及ぶ内容であり、施設機能としても地域活性化要因となり得る複合性を誇っている。隣接する各施設を繋ぐペデストリアンデッキにはシームレスな手摺照明を用い、穏やかで安心感ある回遊効果を現代的に創出している。大胆な建築意匠に呼応する外構照明は、寡黙ながらも都市のランドマーク形成に成功しており、リズム感のある1階列柱照明は、躍動的なアリーナ施設への期待感ある導入演出として印象に残った。

当社のWebサイト「INSIGHT」にてSAGAサンライズパーク＋栄光橋＋佐賀市文化会館西側広場の一体整備プロジェクトのプロジェクトストーリーを公開しています。

■パシフィックコンサルタンツ株式会社について

1951年の創立以来、70年以上にわたり建設コンサルタントのリーディングカンパニーとして、国内外の都市・建築・鉄道・道路・空港・港湾・河川・上下水等の社会インフラ整備やまちづくりの計画・設計・運用等に深く関わってきた社会インフラサービス企業です。ビジョンに「未来をプロデュースする」を掲げ、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会の実現に向けて、新しい価値を社会に提供しています。

【会社概要】

会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社

所在地：〒101-8462 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地

代表者：代表取締役社長執行役員 大本 修

公式HP：https://www.pacific.co.jp/