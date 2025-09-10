株式会社CGworksが伊勢丹新宿店で放映される3D映像の制作を担当

株式会社CGworks

建築ビジュアライゼーション、XRコンテンツ制作をはじめとした3DCGを活用し企業の課題を解決する株式会社CGworks（所在地：東京都渋谷区／代表：金澤勇輝）は、株式会社スタジオアルタ（所在地：東京都新宿区／代表：田口裕基）のご協力のもと、伊勢丹新宿店三井事務館柱巻きサイネージにて、2025年9月10日（水）【予定】より放映される2点の3D映像制作を担当。

伊勢丹新宿店の外観・屋上/アイ・ガーデンを3Dで制作を行い、タータン柄のバスやテキストが立体的に見える、飛び出してくるように見える3D映像のCG演出をいたしました。

伊勢丹新宿店で実際に放映される3D映像イメージ(左：2面のサイネージ 右：1面のサイネージ)

【放 映 日】 2025年9月10日（水）【予定】～

【メディア媒体】 伊勢丹新宿店1階パーキング側 入口B付近にある三井事務館柱巻きサイネージ

このメディア媒体は新宿3丁目の交差点近くにあり、３面のサイネージで構成されたメディアになっています。サイネージが3面あるため、交差点側の2面と、新宿通り東側の1面に分け、各方面からの歩行者がサイネージを見た際に立体的に見える3D映像を2点制作しております。

ホットスポット（視点）について

3D映像において、それぞれの1面では画像が歪んで見えるため分かりづらいものの、ホットスポット（ある一定の視点）から見ると立体的な映像が現れるようなビジュアル上の仕掛けを施しております。

2面サイネージ側のホットスポットは、交差点側エリアの歩行者をターゲットに設けた1面サイネージ側のホットスポットは、新宿通り東側からの歩行者をターゲットに設けた

ホットスポットからの見え方

ホットスポット外から見た時（西面）

ホットスポット外から見た時（南面）

3D広告映像制作について

弊社で絵コンテ作成～CG制作・アニメーション～動画化まで一連の制作工程すべてを行うことが可能です。そのため絵コンテ等が無い場合でも、具体的にどのような映像にしたいかについてのヒアリングを行うことで、お客様のイメージに沿った映像の具現化に努めて制作を行っています。

3DCG制作について

写真情報から寸法や奥行きなどを合わせることができるため、実際のサイネージをCG空間上に作成することが可能。あらかじめ定めたホットスポット（視点）から見た際に立体的、また飛び出して見えるようCG上にカメラを配置しアニメーション・映像を制作しております。

2面サイネージ側 ホットスポットのカメラからみた状態（1）2面サイネージ側 ホットスポットのカメラからみた状態（2）2面サイネージ側 ホットスポットのカメラからみた状態（3）1面サイネージ側 ホットスポットのカメラからみた状態（1）1面サイネージ側 ホットスポットのカメラからみた状態（2）1面サイネージ側 ホットスポットのカメラからみた状態（3）

株式会社CGworksについて

2019年3月にCGプロダクションで９年の経営経験を持つ代表の金澤が株式会社アズーム【東証プライム：3496】との共同出資によって設立。

建築・内装分野に特化したビジュアライゼーション事業を軸にスタートし、「3D×○○」を掲げながら日々挑戦を続けています。

この「○○」には、お客様の会社名や業界、製品など、多岐にわたります。

建築・内装設計事務所出身の元設計者による説得力のある3Dデザインをはじめ、WebGLを活用した自社エンジニアによるシステム構築から実装までをワンストップで対応できることが、当社の大きな強みです。

これまでに、大型商業施設、ホテル、飲食店、物販店、都市開発計画、集合住宅、戸建て住宅、プロダクト、カタログなど、幅広い分野で高品質なCGパースを提供してきました。

また、近年ではメタバースやバーチャル空間の制作、3DCG動画、コンセプトアートの制作にも取り組み、事業領域を拡大しています。

さらに、2023年からは生成AIを活用した新たなサービス開発に着手し、その成果として2024年6月に「MyRenderer」、同年7月に「CGBank」をリリースしました。

「MyRenderer」と「CGBank」は、建築や内装の設計業務をサポートするために開発されたサービスであり、主に設計業務の初期段階におけるアイデア出しを促進するサービスです。

2025年からは、CG制作の過程まで依頼できる「CG制作ラボ型契約」を発表し、CG制作の新たな選択肢を提供開始いたしました。

CGworksという社名は、「Creative and Great Works.（クリエイティブで素晴らしい作品）」の頭文字に由来しており、その名の通り、常に創造性と卓越性を追求しながら、価値ある作品を生み出していくことを使命としています。

一例：ホテル客室広告用CGパース

主に建材・家具メーカー様のカタログ(見本帳)で使用される施工事例、設置イメージを3DCGを用いてフォトリアルな質感で制作致します。

これまでのカタログ制作の撮影における諸経費(設営費、搬入搬出費、レンタル費、モックアップ制作費)の大幅な削減が可能となります。

一例：ホテルレストランプレゼンテーション用CGパース

主にゼネコン、建築内装設計事務所、ハウスメーカーなどの設計者様がプレゼンテーション時に使用されるパースを制作致します。図面からの制作は勿論ですがスケッチやイメージ写真からの少ない情報でのビジュアル制作が可能です。

https://my-renderer.jp/MyRenderer (空間生成AIサービス)

2025年9月1日時点で、7,500名の無料トライアル数を突破し5,500社程度の会社様が検討されております。

建築内装設計・不動産・建設業・メーカーなど様々な方々にご利用いただいております。

