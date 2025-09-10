動物愛護週間に考える｜獣医師監修の優良ブリーダーチェックリスト

株式会社ペトリコウェル

株式会社ペトリコウェル（所在地：東京都中央区、代表取締役：吉村 貴幸）は、9月20日～9月26日の「動物愛護週間」に合わせて、獣医師監修のもと「優良ブリーダーを見極めるチェックリスト」をに公開しました。

このチェックリストは、国際的に動物福祉の基準とされる「5つの自由（Five Freedoms）」に基づき、ワンちゃんを迎える飼い主が現地見学時に活用できる質問例や確認ポイントをまとめたものです。

なぜ今、ブリーダー選びに「5つの自由」が必要なのか

動物愛護週間は、動物の命や福祉について社会全体で考える大切な機会です。

国際的には「5つの自由（Five Freedoms）」が動物福祉の基本原則として知られ、犬が心身ともに健やかに暮らすための最低限の条件とされています。

【5つの自由】

- 飢え・渇きからの自由- 不快からの自由- 痛み・傷害・病気からの自由- 恐怖や抑圧からの自由- 正常な行動をする自由

しかし日本では、依然として劣悪な環境で飼育するパピーミルや営利優先で健康を軽視した繁殖を行うブリーダーといった課題が残っています。

さらに、多くのブリーダー紹介サイトでは十分な審査が行われておらず、飼い主が信頼できる情報を得て優良ブリーダーを見極めるのは、とても難しいのが現状です。

そこで、18の厳しい基準でブリーダーを審査・掲載している『Breeder Families』を運営する当社が、獣医師の監修を受け、「5つの自由」に沿ったチェックリストを作成しました。

飼い主の皆さまが実際の見学や面談で役立てられるように公開することで、より安心してワンちゃんを迎えられる環境づくりを目指しています。

「5つの自由」をもとにしたチェックリスト

今回のチェックリストは「飢え・渇き」「不快」「痛み・傷害・病気」「恐怖や抑圧」「正常な行動」という5つの自由ごとに、ブリーダーへの質問例や、現地で確認すべきポイントを整理しています。

飼い主の皆さまが見学時にすぐ使えるよう、5枚の画像にシンプルにまとめて公開します。より詳しい解説や背景については、BreederFamiliesの公式サイトの記事(https://breederfamilies.com/articles/129)でご覧いただけます。

獣医師の声：現場で役立つ“見極めの視点”とは

今回のチェックリストは、獣医師兼遺伝学の専門家である今本先生の監修を受けています。

【獣医師コメント（今本成樹先生／獣医師・遺伝学専門）】

ブリーディングは“金儲けの道具”ではなく、犬種を愛し、健全な血統を次世代に残すための営みであるべきです。

毛艶や元気さ、犬の表情を見れば、その子がどんな環境で育ってきたかが分かります。

残念ながら、劣悪な繁殖環境で育った子犬は寄生虫やウイルスの感染リスクも高く、飼い主とワンちゃんの双方に負担を与えるケースも少なくありません。

だからこそ、飼い主の皆さんには“5つの自由”を基準に、実際に現場を見て判断していただきたいのです。

健全なブリーダーを選ぶことが、ワンちゃんの幸せだけでなく、飼い主自身の幸せにもつながります。

ぜひ見学の際には、このチェックリストを手に取り、未来の家族を迎える第一歩にしてください。

今後の展開：愛護週間にあわせSNS発信や普及活動を強化

今回公開したチェックリストの詳細版は、公式サイト「Breeder Families」にてご覧いただけます(詳細版(https://breederfamilies.com/articles/129))。

さらに、動物愛護週間にあわせて公式Instagram・X（旧Twitter）では「#5つの自由チェック」をテーマにした発信を行います。

5つの自由それぞれをわかりやすく紹介する投稿や、ユーザーとコミュニケーションをとりながら学べる企画を展開し、飼い主の皆さまがブリーダー選びを考えるきっかけを広げていきます。

今後も獣医師や専門家と連携しながら、優良ブリーダーの見極め基準を社会に広め、ワンちゃんと人が安心して暮らせる未来を目指してまいります。

責任ある繁殖・販売を広げるために──Breeder Familiesの取り組み

株式会社ペトリコウェルは、ワンちゃんを家族のように愛する「優良ブリーダー」のみを厳選してご紹介するマッチングサイト『Breeder Families』（https://breederfamilies.com/(https://breederfamilies.com/)）を運営しています。

BreederFamiliesでは、チェックリストのようなアニマルウェルフェアの観点で厳しい基準をクリアした優良ブリーダーのみ掲載しています。

Breeder Familiesを通じて、こうした繁殖・販売を行うブリーダーが正しく評価され、世の中に広がっていくことで、ワンちゃんを取り巻く流通のあり方そのものが変わっていくと信じています。

■Breeder Familiesの特徴

アニマルウェルフェアを最優先に考え、安心して家族を迎えられると同時に、ペットを取り巻く社会課題の解決にも貢献するプラットフォーム

1. アニマルウェルフェアを第一に考えた厳しい評価基準

遺伝リスクを抑えた繁殖、劣悪な環境の排除、断尾・断耳の不実施など、アニマルウェルフェアを徹底。合格率10％未満という厳しい基準をクリアした優良ブリーダーのみを厳選しています。

2. 飼い主にもワンちゃんにも嬉しい出会い

適切な環境で愛情をたっぷり受けて育った子犬は、健康で社会性豊か。Breeder Familiesのブリーダーは、譲渡後も家族の一員としての想いを持ち、飼い主様を手厚くサポートします。初めてワンちゃんを迎える方でも安心して幸せな生活をスタートできます。

3. ペット業界の社会課題解決への貢献

Breeder Familiesでは、負担の大きい流通構造や命の大量生産・大量販売、劣悪な飼育環境といった業界の課題に対し、情報発信や優良ブリーダーとの直接取引を通じて解決を目指しています。また、売上の一部を保護団体へ寄付することで、保護活動の支援にも取り組んでいます。目の前の子犬だけでなく、すべてのワンちゃんに優しい世界を創っていきます。

＜利用方法＞

一般ユーザーの方は、無料でサイトを利用することができます。

以下の5ステップで子犬をお迎えすることができます。

・ワンちゃんを家族のように愛する「優良ブリーダー」のみを厳選したマッチングサイト

『Breeder Families』はこちら：

https://breederfamilies.com/

・1000人以上のブリーダーをリサーチした専門家への無料相談はこちら：

https://breederfamilies.com/consult

・Breeder Families公式Instagramはこちら：

https://www.instagram.com/breederfamilies/

●獣医師・遺伝学の専門家 今本先生のプロフィール

奈良県葛城市 新庄動物病院 院長

獣医師 今本成樹（いまもと しげき）さん

帝京科学大学非常勤講師。PennHIP認定医（アメリカ）、WUSV認定レントゲン実施獣医師（ドイツ）。ねこ医学会（JSFM）認定 CATvocate(猫の専任従事者）。防災士。

2000年に北里大学獣医畜産学部獣医学科を卒業後、大学院研究生として東京大学農学部生命科学科に在学。勤務医を経て、2002年2月に新庄動物病院を開業。日本小動物獣医学会（近畿地区大会）において遺伝性疾患の研究で症例研究褒賞を3度受賞。

獣医関連の学会誌、情報誌に遺伝性疾患に関する投稿を行うとともに、学会・研究会、各団体、小中学校などにおいて遺伝性疾患や動物愛護、命の問題に関する講演を数多く実施している。

直近では比較統合医療学会で学会長賞も受賞している。

株式会社ペトリコウェル

設立：2024 年 4 月24日

代表取締役社長：吉村貴幸

本社所在地：東京都中央区銀座１丁目２２番１１号 銀座大竹ビジデンス２Ｆ

事業内容：動物福祉に本気のブリーダーマッチングサイト『Breeder Families』を運営

サービスURL：https://breederfamilies.com/

代表プロフィールと想い

幼少期から3頭のワンちゃんを家族として迎え入れてきました。彼らはただのペットではなく、人生を共に歩む友人であり心の支えでした。

大学卒業後は、銀行に始まり、デロイト等のコンサルファームで企業の経営課題に取り組み、その後ブレインパッドやPKSHA Technologyといったデータ・AIベンチャーで働いてきました。長年「クライアントの課題を解決する」ことにやりがいを感じる一方で、心の中ではいつか大好きなワンちゃんの課題を解決する事業を立ち上げたいと考えていました。

動物関連のボランティア活動を通して直面したのは、ペットショップ流通や営利優先のブリーディングといった数々の課題です。調べを進めるうちに、犬の生年月日改ざんなど法令違反が未だ横行している現実を知り、ブラックボックス化された業界構造に強い危機感を抱きました。さらに、「優良ブリーダー厳選」と謳いながら、実際にはほとんど審査を行わないマッチングサイトが数多く存在することも知り、本当にワンちゃんを大切にするブリーダーと飼い主をつなぐ仕組みが必要だと痛感しました。

「それなら、自分が変えるしかない。」

業界の外にいた自分だからこそできることがあると信じて立ち上げたのが『Breeder Families』です。生成AIブームの中でテクノロジー関連の企業ではやりがいもありましたが、それ以上にワンちゃんの社会課題解決への想いが勝り、会社を辞める決断をしました。

私たちは、動物福祉の観点に立った「厳しい審査基準」と「透明性ある情報提供」で、飼い主と本当にワンちゃんを大切にするブリーダーをつなぎます。将来的には、この基準を業界全体に広げ、ワンちゃんに優しいブリーダーが当たり前に選ばれる世の中をつくることを目指しています。