一般社団法人子供教育創造機構、文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」として全国の学校で講演・ワークショップを展開

一般社団法人子供教育創造機構

学童保育型アントレプレナーシップ育成スクール「キンダリーインターナショナル」を運営する一般社団法人子供教育創造機構（本社：東京都中央区、代表理事：森 博樹）は、文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」として、全国の小中高校に向けた講演・ワークショップを実施しています。

今後は、2025年9月は名古屋市・長崎県新上五島町の中学校での実施を予定しています。

本取組のポイント（授業の柱）- 自分の「好き・大切」を見つめる（自己理解）- 社会を広く見る視点（関心・俯瞰）- 日常の「不便」から課題を見つける（課題発見）- 小さな一歩を行動に移す（行動）- 仲間と協力し合う（協働）- 自分の可能性を信じる（自己効力感)直近の実施例（抜粋）

新潟市立黒埼南小学校（オンライン／6年生23名／2025年7月10日実施）

石川県・穴水町立向洋小学校（オンライン／5-6年生14名／2025年7月18日実施）

さいたま市立美園中学校（3年生130名／2025年9月8日実施）

今後の活動予定（9月）

2025年9月18日（木） 名古屋市立植田中学校（現地講演）

2025年9月22日（月） 長崎県新上五島町立有川中学校（オンライン）

※講演では、学校の総合（探究）の時間等と連動し、アイデア創出ワークや質疑を取り入れます。

代表理事 コメント（森 博樹）

「子どもが“好き”から一歩踏み出す時、学びは一気に動き出します。学校の学びと地域のリアルをつなぎ、失敗を恐れず試す文化を広げていきたいと考えております。」

文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」について

一般社団法人子供教育創造機構 代表理事 森博樹

小中高生等が起業家との交流を通じて挑戦を身近に感じ、行動できるようにする取組。2024年度から現行名称に刷新され、全国的なイベントや学校現場での講演協力を推進しています。

詳細は文部科学省ページをご参照ください。

一般社団法人子供教育創造機構

子ども達の未来のため「保育と教育」の施設運営をして10年以上。

東京都中央区・江東区に学童保育施設（現在３校舎）を運営しながら、コンピュータサイエンス事業、アントレプレナーシップ教育事業、キャリア教育事業を行っています。



名称：一般社団法人子供教育創造機構 https://kindery.net/

代表理事：森博樹

所在地：〒104-0054 東京都中央区勝どき３丁目３－１９ 勝どきグリーンランドビル2F

設立：2012年10月

主な事業内容：

(1) 幼児・学童等を対象とした教育事業

(2)起業家教育（アントレプレナーシップ教育）

(3) 保育事業



▇ カリキュラム開発協力｜株式会社共創機構 https://co-creation.dev/