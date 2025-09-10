33,000人の経営者から見えた「成功の型」がシステムに。プレジデントアカデミー、経営実践型LMS『Ac+（アクタス）』をリリース
2025年9月10日｜ 株式会社ビジネスバンク（本社：東京都港区、代表：浜口隆則）が運営する「プレジデントアカデミー(https://bbank.jp/president-ac/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acplus_launch_sep)」は、経営実践型ラーニング・マネジメント・システム『Ac+（アクタス）』を一般公開します。
「経営の12分野(https://bbank.jp/president-ac/12essentials-of-management/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acplus_launch_sep)」×「経営実践ワーク(https://bbank.jp/president-ac/request/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acplus_launch_sep)」×「Google連携」により、短時間でも、効率的・効果的に経営を学ぶことができます。また、経営を"学びっぱなし"で終わらない、"経営の実践"へ繋げやすいシステムにより、忙しい経営者の実行率を引き上げます。
『Ac+（アクタス）』とは
『Ac+（アクタス）』は、プレジデントアカデミー(https://bbank.jp/president-ac/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acplus_launch_sep)が開発した独自の経営実践型ラーニング・マネジメント・システム。
「経営の学びを実践につなげ、経営者と企業の成長を加速させる支援ツール」です。
（名称の由来は、Academy + Action + Accelerate。）
忙しい経営者のために、効率的に経営を学習・実践できるシステムを
・忙しくて、経営を学ぶ時間がとれない。
・動画、書籍で経営を学ぶが、自社の経営実践に活かせていない。
・経営の全体最適タスクではなく、現場レベルの部分最適タスクが多くなっている。
『Ac+（アクタス）』は、そんな経営者のために開発されました。
『Ac+（アクタス）』の特長1）インプット効率を高める「ワークパネル」
動画視聴画面から、スライド／ワーク／マイタスク／スクショメモ／関連動画をワンタップ切替。動画を視聴しながら、次の一手を即座に行動に移すことができます。
2）実行力を強化する「Google連携」
Googleカレンダー／Googleタスクと連動。動画を視聴しながら、その場で経営実践ワーク→タスク化→Google登録まで完結させることで、経営実践に直結させます。
3）振り返りの質を高める「スクショメモ」
ボタンひとつで、「スクリーンショット＋メモ＋動画再生位置」を保存。画像とテキストで“自社に効く要点”を残し、あとからタグで一覧・再生できます。
4）「AI経営アシスタント」を実装予定
学習内容の要約、アクション提案など、実践を後押しするAI機能を順次拡充予定です。
プレジデントアカデミーとは
プレジデントアカデミーは、29年間、33,000人以上の経営者を見て分かった、経営「成功の型」を学べるプログラム。
300本以上の動画、120種類以上のワークシートで、経営を体系的・網羅的に学ぶことができます。
銀行や大学でも採択実績のあるプログラムを、1日660円から導入可能。
プレジデントアカデミー会員は『Ac+（アクタス）』を追加料金なし（会費に含まれます）でご利用いただけます。
プレジデントアカデミーの詳細はこちら ▶ :
https://bbank.jp/president-ac/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acplus_launch_sep
提供開始・価格
提供開始：2025年9月10日(水)
価格：月額19,800円（税込）～
（プレジデントアカデミー会員プランに準拠）
リリース記念キャンペーン
【第1弾】9/10(水) - 9/21(日)
キャンペーン特典
１.入会金33,000円が「無料」
２.全額返金保証付き
３.生き残る会社をつくる「守りの経営」書籍プレゼント
【第2弾】9/22(月) - 9/30(火)
キャンペーン特典
１.1週間「無料」体験
２.全額返金保証付き
３.成功の型を知る「起業の技術」書籍プレゼント
キャンペーンの詳細はこちら ▶ :
https://bbank.jp/president-ac/admission/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acplus_launch_sep
■「プレジデントアカデミー」について
https://bbank.jp/president-ac/(https://bbank.jp/president-ac/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acplus_launch_sep)
■株式会社ビジネスバンク会社概要
本社：〒107-0061 東京都港区北青山2-7-13-3F
代表者：代表取締役 浜口隆則
設立：1997年2月7日
Tel：03-6913-0220 / Fax：03-6913-0221
HP：https://bbank.jp(https://bbank.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acplus_launch_sep)