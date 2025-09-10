CANDY TUNE 1stフルアルバム『倍倍FIGHT!』よりデビュー2周年ツアーで初披露した楽曲「LASTING TUNE」先行配信スタート
「倍倍FIGHT!」がTikTok総再生回数33億回を突破し、4月に発売した2ndシングルCD『推し(ハート)好き(ハート)しんどい』はオリコン週間シングルランキングで初登場2位を獲得。5月にはグループ史上最大規模となる幕張イベントホールでの単独公演2DAYSを成功させ、10月に開催する全国8都市でのツアーは先行販売でチケットが完売、12月には東京ガーデンシアターでの追加公演も決定するなど、勢いに乗るCANDY TUNEが、2025年10月1日（水）に発売する1stアルバム『倍倍FIGHT!』より新曲「LASTING TUNE」を9月10日（水）に先行配信リリースした。
5月に自身最大規模となる幕張イベントホールで開催された、デビュー2周年ツアーの追加公演にて初披露された「LASTING TUNE」。松隈ケンタが手掛けた本楽曲は、メンバーがひたむきに歩んできたこれまでや、ここからの未来を感じさせる、アルバムのラストを飾るに相応しい一曲となっている。
本日の配信リリースを記念して、楽曲初披露のライブ映像がCANDY TUNE公式YouTubeチャンネルにて20:00に公開される。
また、先日公開されたアルバムのジャケット写真に続き、今回新たなアーティスト写真も公開された。CANDY TUNEは現在、アルバム発売を記念したリリースイベント開催中。
【LIVE映像】CANDY TUNE『LASTING TUNE』2025/5/5（月・祝）『CANDY TUNE 2nd ANNIVERSARY TOUR 2025』@幕張イベントホール
URL：https://youtu.be/eBTPjT9fbCQ
※9月10日（水）20:00公開
＜配信リリース概要＞
CANDY TUNE 15th Digital Single「LASTING TUNE」
配信日：2025年9月10日（水）
配信リンク：https://kawaii-lab.lnk.to/lasting_tune
主要音楽配信サイト、定額制音楽ストリーミングサービスにて配信
＜アルバムリリース概要＞
CANDY TUNE 1st アルバム『倍倍FIGHT!』
発売日：2025年10月1日（水）
予約URL：https://lnk.to/baibaiFIGHT_AL
初回限定盤A
初回限定盤B
通常盤
■初回限定盤A［CD＋映像作品 Blu-ray］（KLC-10008／税込8,800円）
■初回限定盤B［CD＋映像作品 DVD］（KLC-10010／税込7,700円）
特典映像：CANDY TUNE 2nd ANNIVERSARY TOUR 2025 『CANDY CANDY PARTY』 at 東京国際フォーラム
■通常盤［CD only］（KLC-10012／税込3,300円）
1 Overture -first tune-
2 倍倍FIGHT!
3 絶対きゃんちゅー宣言っ！
4 必殺あざとポーズ
5 夏しかサマーー！(ハート)
6 君もゾンビですか ゾンビですね
7 Twilight Dilemma
8 永遠Twilight
9 推し(ハート)好き(ハート)しんどい
10 アイしちゃってます(ハート)
11 エトセトLOVE YOU
12 レベチかわいい！
13 キス・ミー・パティシエ
14 LASTING TUNE
【法人別特典】
■Amazon.co.jp
初回限定盤A/B：コットン巾着
通常盤：メガジャケ(抽選で10名様に全員サイン入りメガジャケお渡し、通常盤JK写絵柄)
■タワーレコード全店（オンライン含む／一部店舗除く）
初回限定盤A/B：「立花琴未 A4クリアファイル」
通常盤：「立花琴未 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む／一部店舗除く）
初回限定盤A/B：「小川奈々子 A4クリアファイル」
通常盤：「小川奈々子 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
■ネオウィング
初回限定盤A/B：「宮野静 A4クリアファイル」
通常盤：「宮野静生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
■楽天ブックス
初回限定盤A/B：「桐原美月 A4クリアファイル」
通常盤：「桐原美月 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
■セブンネットショッピング
初回限定盤A/B：「村川緋杏 A4クリアファイル」
通常盤：「村川緋杏 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）
初回限定盤A/B：「南なつ A4クリアファイル」
通常盤：「南なつ 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
■Sony Music Shop
初回限定盤A/B：「福山梨乃 A4クリアファイル」
通常盤：「福山梨乃 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
■応援店共通特典
初回限定盤A/B：「集合A写 A4クリアファイル」
通常盤：「集合A写 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」
※対象店舗は追って告知いたします。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。
詳細：https://candytune.asobisystem.com/feature/autumn_tour2025
＜Profile＞
CANDY TUNE
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドル。メンバーは、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人。プロデューサーは「KAWAII LAB.」総合プロデューサーを務めるモデル・タレントの木村ミサ。KAWAII LAB.の掲げる「原宿から世界へ」を胸に、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW WAY」を突き進んでいく。
グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。
Official site（Fanclub）：https://candytune.asobisystem.com/
X（Twitter）：https://twitter.com/candy_tune_
Instagram：https://instagram.com/candy__tune
TikTok：https://www.tiktok.com/@CANDY_TUNE
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCU0PgOXf0lxzVxN2TLzMJkw