CANDY TUNE 1stフルアルバム『倍倍FIGHT!』よりデビュー2周年ツアーで初披露した楽曲「LASTING TUNE」先行配信スタート

アソビシステム株式会社

「倍倍FIGHT!」がTikTok総再生回数33億回を突破し、4月に発売した2ndシングルCD『推し(ハート)好き(ハート)しんどい』はオリコン週間シングルランキングで初登場2位を獲得。5月にはグループ史上最大規模となる幕張イベントホールでの単独公演2DAYSを成功させ、10月に開催する全国8都市でのツアーは先行販売でチケットが完売、12月には東京ガーデンシアターでの追加公演も決定するなど、勢いに乗るCANDY TUNEが、2025年10月1日（水）に発売する1stアルバム『倍倍FIGHT!』より新曲「LASTING TUNE」を9月10日（水）に先行配信リリースした。

5月に自身最大規模となる幕張イベントホールで開催された、デビュー2周年ツアーの追加公演にて初披露された「LASTING TUNE」。松隈ケンタが手掛けた本楽曲は、メンバーがひたむきに歩んできたこれまでや、ここからの未来を感じさせる、アルバムのラストを飾るに相応しい一曲となっている。

本日の配信リリースを記念して、楽曲初披露のライブ映像がCANDY TUNE公式YouTubeチャンネルにて20:00に公開される。

また、先日公開されたアルバムのジャケット写真に続き、今回新たなアーティスト写真も公開された。CANDY TUNEは現在、アルバム発売を記念したリリースイベント開催中。

【LIVE映像】CANDY TUNE『LASTING TUNE』2025/5/5（月・祝）『CANDY TUNE 2nd ANNIVERSARY TOUR 2025』@幕張イベントホール

URL：https://youtu.be/eBTPjT9fbCQ

※9月10日（水）20:00公開

＜配信リリース概要＞

CANDY TUNE 15th Digital Single「LASTING TUNE」

配信日：2025年9月10日（水）

配信リンク：https://kawaii-lab.lnk.to/lasting_tune

主要音楽配信サイト、定額制音楽ストリーミングサービスにて配信

＜アルバムリリース概要＞

CANDY TUNE 1st アルバム『倍倍FIGHT!』

発売日：2025年10月1日（水）

予約URL：https://lnk.to/baibaiFIGHT_AL

初回限定盤A初回限定盤B通常盤

■初回限定盤A［CD＋映像作品 Blu-ray］（KLC-10008／税込8,800円）

■初回限定盤B［CD＋映像作品 DVD］（KLC-10010／税込7,700円）

特典映像：CANDY TUNE 2nd ANNIVERSARY TOUR 2025 『CANDY CANDY PARTY』 at 東京国際フォーラム

■通常盤［CD only］（KLC-10012／税込3,300円）

1 Overture -first tune-

2 倍倍FIGHT!

3 絶対きゃんちゅー宣言っ！

4 必殺あざとポーズ

5 夏しかサマーー！(ハート)

6 君もゾンビですか ゾンビですね

7 Twilight Dilemma

8 永遠Twilight

9 推し(ハート)好き(ハート)しんどい

10 アイしちゃってます(ハート)

11 エトセトLOVE YOU

12 レベチかわいい！

13 キス・ミー・パティシエ

14 LASTING TUNE

【法人別特典】

■Amazon.co.jp

初回限定盤A/B：コットン巾着

通常盤：メガジャケ(抽選で10名様に全員サイン入りメガジャケお渡し、通常盤JK写絵柄)

■タワーレコード全店（オンライン含む／一部店舗除く）

初回限定盤A/B：「立花琴未 A4クリアファイル」

通常盤：「立花琴未 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」

■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む／一部店舗除く）

初回限定盤A/B：「小川奈々子 A4クリアファイル」

通常盤：「小川奈々子 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」

■ネオウィング

初回限定盤A/B：「宮野静 A4クリアファイル」

通常盤：「宮野静生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」

■楽天ブックス

初回限定盤A/B：「桐原美月 A4クリアファイル」

通常盤：「桐原美月 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」

■セブンネットショッピング

初回限定盤A/B：「村川緋杏 A4クリアファイル」

通常盤：「村川緋杏 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」

■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

初回限定盤A/B：「南なつ A4クリアファイル」

通常盤：「南なつ 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」

■Sony Music Shop

初回限定盤A/B：「福山梨乃 A4クリアファイル」

通常盤：「福山梨乃 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」

■応援店共通特典

初回限定盤A/B：「集合A写 A4クリアファイル」

通常盤：「集合A写 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」

※対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。

詳細：https://candytune.asobisystem.com/feature/autumn_tour2025

＜Profile＞

CANDY TUNE

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドル。メンバーは、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人。プロデューサーは「KAWAII LAB.」総合プロデューサーを務めるモデル・タレントの木村ミサ。KAWAII LAB.の掲げる「原宿から世界へ」を胸に、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW WAY」を突き進んでいく。

グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

Official site（Fanclub）：https://candytune.asobisystem.com/

X（Twitter）：https://twitter.com/candy_tune_

Instagram：https://instagram.com/candy__tune

TikTok：https://www.tiktok.com/@CANDY_TUNE

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCU0PgOXf0lxzVxN2TLzMJkw