【大阪・関西万博】経済産業省主催「サーキュラーエコノミー研究所」にエコリング出展

株式会社エコリング

株式会社エコリング（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：川端宏）は、2025年9月23日（火）から9月29日（月）まで大阪・関西万博の会場内「EXPOメッセ WASSE南ホール」で開催される、経済産業省主催「サーキュラーエコノミー研究所」に出展いたします。

本展示は、「科学漫画サバイバル」シリーズ（朝日新聞出版）とコラボレーションし、サーキュラーエコノミー（循環経済）の認知拡大と行動変容を目的とした体験型イベントです。

◆開催概要（経済産業省発表に基づく）

名称：「科学漫画サバイバル」シリーズとコラボ！

循環経済を楽しく学べる「サーキュラーエコノミー研究所」

開催期間：2025年9月23日（火）～9月29日（月）

時間：10:00～20:00（最終日のみ19:00閉館）

会場：大阪府・夢洲 大阪・関西万博会場内「EXPOメッセ WASSE」南ホール

主催：経済産業省

協力：朝日新聞出版（「科学漫画サバイバル」シリーズ）

公式サイト：https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/shigenjunkan/circular_economy/action/expo2025/index.html

◆サーキュラーエコノミー研究所について

「サーキュラーエコノミー研究所」では、「かう」「つかう」「わける」「まわす」の4つの行動をテーマにした研究室型展示を通じて、来場者が楽しみながら循環経済を学ぶことができます。

さらに、ゲストトークやこどもファッションショー、リサイクル体験教室など、参加型プログラムも多数開催されます。

来場者には、人気シリーズ「科学漫画サバイバル」とのコラボによるオリジナル学習冊子や、自分の写真入りで作成できる「未来新聞」などの特典も用意されています。

◆エコリングの出展内容

エコリングは「つかう」研究室にて、「リユース」をテーマにした展示を行います。

エコリングは「なんでも買い取り」をコア・コンピタンスとし、お客様から持ち込まれる商品を可能な限り買い取り、リユース（再使用）することで、循環型社会の実現を目指す「買取事業」と、買い取りしたお客様の大切な商品を、次に大切にしてくださる新しいお客様へお渡しする架け橋役となる「販売事業」の2つを軸とした事業活動を展開しています。

本展示では、「いらないものが、誰かにとって大切なものに変わる流れ」を、パネルや動画を使って子どもにもわかりやすく紹介しています。

また、「このモノはこう使うもの」という固定観念にとらわれず、自由な発想を持つことで、モノに新たな価値を見いだせることを伝えています。

これらを通じて、ご来場の皆さまに「リユース」の魅力と広がる可能性を実感していただき、より良い未来へのヒントをお持ち帰りいただければ幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社エコリング

代表者：代表取締役 川端 宏

所在地：兵庫県姫路市御国野町御着352

事業内容：リユースサービス事業、オークションプラットフォーム運営事業、フランチャイズ事業

従業員数：584名（2025年3月現在）

ウェブサイト：https://ecoring.co.jp/