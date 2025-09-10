実験室用ケースワークの世界市場2025年、グローバル市場規模（実験台、キャビネット）・分析レポートを発表
2025年9月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「実験室用ケースワークの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、実験室用ケースワークのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートによると、世界の実験室用ケースワーク市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と見込まれています。実験室用ケースワークは研究施設や教育機関、産業用ラボに不可欠な設備であり、実験台や収納キャビネットを含む多様な製品で構成されています。研究の高度化と安全基準の強化により、その重要性はますます高まっています。
________________________________________
主要企業分析
市場には、Waldner、Kewaunee Scientific Corp、Mott Manufacturing、Thermo Fisher、Labconco、Kottermann、Diversified Woodcrafts、Esco、NuAire、Asecos gmbh、Shimadzu Rika、Telstar Life-Sciences、EuroClone SpA、The Baker Company、Yamato Scientific Co、Terra Universal、Labtec、A.T. Villa、Rongtuo、Symbiote Inc、HLF、PSA Laboratory Furniture、LOC Scientific、Teclab、LabGuard、ZP Lab、HEMCOなどの主要企業が含まれます。欧米の大手企業は技術革新やブランド力を武器に高品質製品を展開し、アジア企業は価格競争力や供給能力で市場シェア拡大を狙っています。
________________________________________
競争環境
実験室用ケースワーク市場は「実験台」と「収納キャビネット」が中心であり、製品設計の柔軟性や耐久性、そして安全基準への適合が競争要因となっています。企業は標準製品だけでなくカスタマイズ製品の提供を強化しており、研究分野や教育現場のニーズに対応しています。競争は機能性、コスト効率、アフターサービスの質といった要素で繰り広げられており、各社は新技術の導入や製造効率化で差別化を図っています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米と欧州が安定した成長を見せています。これらの地域では政府の研究投資、教育機関の拡大、厳格な安全規制が市場を牽引しています。アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要と強固な製造基盤を背景に、世界市場をリードしています。日本や韓国も高い研究水準と医薬品産業の発展により需要が堅調です。南米や中東・アフリカではまだ市場規模は小さいものの、研究開発基盤の整備や産業の成長により今後の拡大が期待されています。
________________________________________
市場区分（タイプ別）
市場は「実験台」「キャビネット」「その他」に区分されます。実験台は研究作業に不可欠であり、耐薬品性や耐久性を備えた設計が求められています。収納キャビネットは薬品や機器を安全に管理するための中心的設備であり、実験室全体の安全性と効率性に寄与します。その他のタイプには特殊用途に対応したモジュールや可動式設備が含まれます。
________________________________________
市場区分（用途別）
用途別では「教育機関」「政府機関」「産業」「研究」「製薬」「その他」に分類されます。教育分野では大学や専門学校での実験室整備が進んでいます。政府分野では公的研究所や検査機関での導入が拡大しています。産業用途では製造や品質管理部門での利用が増加しており、製薬分野では研究開発や品質保証において高性能な設備が求められています。
