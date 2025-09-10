初心者でも刺繍の基本が30のレッスンでわかりやすく学べる『30日でまなぶ刺繍の基本ステッチ』2025年9月10日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『30のレッスンで学ぶ刺繍の基本』を2025年9月10日（水）より全国書店にて発売いたします。
刺繍の基本を、30のレッスンでしっかり身につける本
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329091&id=bodyimage1】
本書は、まるで誰かに教わっているような感覚で、刺繍の基本を1日1ステップ・全30レッスンで学べる初心者向けの入門書です。
紹介するのは、よく使われる9つの基本ステッチ。それぞれに3つのステップを用意しています。
（1） 基本を学ぶ：丁寧な写真とコツで、基礎をしっかり習得
（2） 図案で練習：小さなモチーフで実践
（3） 作品に挑戦：そのまま飾れる作品にチャレンジ！
10・20・30日目には達成感のあるスペシャルレッスンも。
〇×式のワンポイント解説つきで、つまずきやすい箇所も一目で分かり、独学でも安心です。
刺繍が初めてでも、楽しみながら“きれいに刺すコツ”が自然と身につきます。
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12234
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329091&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329091&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329091&id=bodyimage4】
【商品情報】
30日でまなぶ刺繍の基本ステッチ
●定価：2,530円（本体2,300円＋税10％）
●著者：刺繍のとりこ
●ISBNコード:978-4-7986-3938-3
●JAN コード：9784798639383
●判型：B5ワイド判 128ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
