～ぱちんこ新機種「eシャーマンキング」のグッズが早くも登場！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、9月10日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/acc1f2
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2025年9月10日販売商品（全3アイテム）
【Tシャツ】eシャーマンキング
【受注生産】【iPhoneケース】eシャーマンキング
【ミニアクリルスタンド】eシャーマンキング
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329039&id=bodyimage1】
【Tシャツ】eシャーマンキング
価格: \5,000 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-S-e_shamanking.html
ぱちんこ新機種「eシャーマンキング」のグッズが早くも登場！
道蓮、リゼルグ、葉、チョコラブ、ホロホロの5人をグラフィカルに配したTシャツ。
カラフルでも派手すぎないデザインにまとめました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329039&id=bodyimage2】
【受注生産】【iPhoneケース】eシャーマンキング
価格: \2,500 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-SP-cover-e_shamanking.html
iPhone7～16eまで幅広く対応しているケースです。
ぜひTシャツとセットでそろえてください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329039&id=bodyimage3】
【ミニアクリルスタンド】eシャーマンキング
価格: \777 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-acrylic_figure-e_shamanking.html
マタムネ、葉、アンナ、ハオの4キャラがアクリルスタンドになりました！
小さめサイズなので、自宅の玄関やオフィスの自席など、お好きなところに飾ってお楽しみいただけます♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329039&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/acc1f2
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2025年9月10日販売商品（全3アイテム）
【Tシャツ】eシャーマンキング
【受注生産】【iPhoneケース】eシャーマンキング
【ミニアクリルスタンド】eシャーマンキング
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329039&id=bodyimage1】
【Tシャツ】eシャーマンキング
価格: \5,000 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-S-e_shamanking.html
ぱちんこ新機種「eシャーマンキング」のグッズが早くも登場！
道蓮、リゼルグ、葉、チョコラブ、ホロホロの5人をグラフィカルに配したTシャツ。
カラフルでも派手すぎないデザインにまとめました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329039&id=bodyimage2】
【受注生産】【iPhoneケース】eシャーマンキング
価格: \2,500 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-SP-cover-e_shamanking.html
iPhone7～16eまで幅広く対応しているケースです。
ぜひTシャツとセットでそろえてください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329039&id=bodyimage3】
【ミニアクリルスタンド】eシャーマンキング
価格: \777 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-acrylic_figure-e_shamanking.html
マタムネ、葉、アンナ、ハオの4キャラがアクリルスタンドになりました！
小さめサイズなので、自宅の玄関やオフィスの自席など、お好きなところに飾ってお楽しみいただけます♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329039&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
プレスリリース詳細へ