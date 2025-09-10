【CASETiFY】CASETiFY、iPhone 17シリーズ向けの最新ケースを発表。劣化を防ぐ最新技術で、これまでで最も進化した保護性能を実現

Casetagram LimitediPhone 17シリーズ対応 CASETiFY新作コレクション

Appleによる待望のiPhone 17シリーズ(https://www.casetify.com/ja_JP/iphone-cases/iphone-17-pro-cases)の発表に合わせ、グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY(ケースティファイ)(https://www.casetify.com/)」は、日本時間2025年9月10日(水)、最新テクノロジーと洗練されたスタイルを融合させた、ブランド史上最も保護力・革新性に優れた最新のテックアクセサリーを発表します。

長く使える設計を念頭に置き、お客様の声をもとに、人気ケースを全面的にアップグレード。新技術を取り入れた新作の「グレーズケース(https://www.casetify.com/ja_JP/case-type/glaze-case)」をはじめ、定番の「インパクト ケース」「バウンスケース」も改良を加えて登場。さらに、Apple Watch Series 11、AirPods Pro 3、iPhone 17シリーズ対応のテックアクセサリーも豊富に展開。ストラップやチャーム、MagSafe対応のテックアクセサリーが登場します。

グレーズケース

トレンドに敏感なユーザーのために開発された最新モデル。新色の50種類の背景カラーと、花柄、クローム、アニマルなどテーマ別に展開されるプリントデザインを自由に組み合わせることで、合計300以上のバリエーションから自分らしいスタイルを自由にカスタマイズすることができます。

耐久性に優れた光沢仕上げの背面プレートを採用し傷やプリントの剥がれを防止する新技術と、新しいインナープリント方式を導入することで、デザインを傷から守り鮮やかな色を長期間キープすることが可能になりました。

iPhone 17シリーズ対応 CASETiFY新作コレクション

●耐落下性能：約1.5m

●1倍のMIL規格基準

●Duo-Lock by CASETiFY(TM)接合技術

●精密設計のカメラコントロールボタン

●MagSafe対応

●カラーバリエーション：50色

●対応機種：iPhone 17 シリーズ、 iPhone 16 シリーズ、 iPhone 15 シリーズ

●価格：\10,560(税込)

インパクト ケース

累計販売数1,500万個以上を誇る定番のインパクト ケースがさらに進化。

新たに搭載されたCASETiFY独自の接合技術「Duo-Lock by CASETiFY(TM)」を採用し、構造の強度を強化することでケースのフチの分離や浮き上がりを防ぎ、デバイスをしっかりと固定。これまで以上の耐久性を実現しました。

iPhone 17シリーズ対応 CASETiFY新作コレクション

●耐落下性能：約2.5m

●4倍のMIL規格基準

●Duo-Lock by CASETiFY(TM)接合技術

●衝撃吸収技術：EcoShock(TM)

●MagSafe対応

●カラーバリエーション：クリア、マットブラック、ピンクフィズ、ソフトブルー、べっ甲柄(ケースタイプによって対応カラーは異なります)

●価格：\10,560(税込)

バウンスケース

CASETiFYが誇る最大級の衝撃吸収性能を持つバウンスケース(https://www.casetify.com/ja_JP/case-type/bounce-case?)が、iPhone 17シリーズ向けに再設計。多機能なバウンスコーナーと、独自構造のTesseLock(TM)デザインを組み合わせ、耐久性と保護力を一段と高めました。

iPhone 17シリーズ対応 CASETiFY新作コレクション

●耐落下性能：約6.5m

●7倍のMIL規格基準

●Duo-Lock by CASETiFY(TM)接合技術による堅牢なフィット感

●CASETiFYの全ストラップ、カラビナ、キーチェーンに対応可能な設計

●MagSafe対応

●カラーバリエーション：クリア、マットブラック、パープル(ケースタイプによって対応カラーは異なります)

●価格：\12,100(税込)

その他の人気アイテム

●ミラーケース：ミラー仕様の背面を持ち、スタイルと実用性を兼ね備えたモデル。(耐落下性能：1.5m)

●ウェーブシリコンケース：柔らかなプレミアムシリコンを使用し、円形の波状テクスチャーが特徴。オーツ、プリムローズピンク、ブラック、ホワイトの4色展開。(耐落下性能：2m)

また、多くのケースには、精密設計のカメラコントロールボタンを搭載し、スムーズな操作をサポートしています。

Snappy(TM)アクセサリー 新コレクションラインアップ

●BioVeg MagSafeウォレット：ブラックとタンの2色展開

●グリップスタンド：機能性とデザイン性を兼ね備えた新モデルで登場

●ユーティリティストラップ／ロープスマホショルダー：新色や新しい質感のバリエーションを追加

━━━━━━━━━━━━

商品情報

━━━━━━━━━━━━

●発売日：2025年9月10日(水)日本時間

●販売場所：CASETiFYオンラインストア、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、ニュウマン高輪店(2025年9月12日オープン)

●コレクションページ：https://www.casetify.com/ja_JP/iphone-cases/iphone-17-pro-cases

※iPhone17シリーズ 対応ケース、新作テックアクセサリーの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://x.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://page.line.me/486amcqk?oat_content=url&openQrModal=true))でご確認ください。

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYについて

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYは、テックアクセサリーのカスタマイズを核とし、サステナビリティへの取り組みも積極的に行う、D2C（Direct to Consumer）型のグローバルライフスタイルブランドです。

これまで、キャラクター、アート、ファッションなど多彩なジャンルとの革新的なコラボレーションを展開し、世界中の注目を集めてきました。高品質な素材と最先端のデザインを活かし、無限大の組み合わせでパーソナライズ可能な、オリジナリティあふれるテックアクセサリーを提供しています。

CASETiFYは、アーティストのインキュベーターであり、ブランドとしてのデザインスタジオであると同時に、お客様やコミュニティとともに歩む、さまざまな社会貢献活動や慈善団体の国際的なパートナーでもあります。

www.CASETiFY.com(https://www.casetify.com/)