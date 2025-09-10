ZERO HALLIBURTONから、iPhone17シリーズ対応ケース＆ブランド初Apple Watch用バンド登場　2025年9月10日(水)より予約受付開始

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」より、Apple最新機種iPhone17およびiPhone17 Pro対応のケースと、ブランド初となるApple Watch用バンドを発表します。共に、2025年9月中旬から下旬にかけて、全国の直営店および公式オンラインストアにて発売予定です。

それに先立ち、全国の直営店および公式オンラインストアにて、2025年9月10日(水)より予約受付を開始します。

本シリーズは、ゼロハリバートンの象徴であるダブルリブデザインやアタッシェケースの美学を継承しつつ、上品な風合いと高い耐久性を兼ね備えたコレクションです。

ケースは、米軍規格に準拠した衝撃耐性や、ワイヤレス充電対応などの機能を搭載。片手で操作しやすい背面型と、カードを収納できる手帳型の2型を展開します。カラーは、ヘアライン仕上げのマットシルバー、ブラック、新色スティールブルーの3色を揃えます。

ブランド初となるApple Watch用バンドは、日本のアートに着想を得た箔足文様を思わせる繊細なテクスチャーをまとい、熟練職人の手作業で仕上げた本革やメタル素材を採用。カラーは、iPhoneケースと同様の3色展開です。

新色スティールブルーは、深みのあるブルーカラー。アルミニウムを思わせるマットメタリックな質感が、ゼロハリバートンらしい存在感を演出します。

予約受付について

開始日：2025年9月10日(水)

【iPhone 17/ iPhone 17 Pro対応ケース】

・商品ページ：iPhone 17 対応ケース https://zerohalliburton.jp/collections/iphone-17

iPhone 17 Pro 対応ケース：https://zerohalliburton.jp/collections/iphone-17-pro

・お届け予定：2025年9月19日(金)より順次



【Apple Watch用バンド】

・商品ページ：https://zerohalliburton.jp/products/accessories-leather-watch-band-81721

・お届け予定：2025年9月末～10月初旬頃

商品紹介

iPhone17およびiPhone17 Pro対応ケース

ゼロハリバートンのアタッシェケースやラゲージの哲学を受け継いだiPhoneケース。

外側にポリカーボネート、内側に柔軟性のあるTPUを組み合わせた二層構造を採用しています。米軍軍事規格の衝撃試験「MIL-STD-810H Method 516.8」(第三者機関による試験実施) の落下テストをクリアし、落下による衝撃から端末を守ります。

また、Apple純正のMagSafe充電および、Qi規格のワイヤレス充電に対応しており、ケースを装着したままスムーズに充電できます。

衝撃に強い二重構造ワイヤレス充電対応

Apple Watch用バンド

ブランド初のApple Watch用バンド。

日本のアートに着想を得た、箔足文様を思わせる繊細なメタリック調の質感をまといます。

表地に熟練職人が丹念に仕上げた本革を、バックル部分には深みのある黒ニッケルメッキを施したメタル素材を採用しました。ゼロハリバートンのロゴを刻み、上品な質感と耐久性を両立します。

iPhoneケースとのリンクコーディネートも楽しめます。

ベルトバックル

商品詳細

【手帳型ケース】

商品名：ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Flip Case

カラー：ブラック、マットシルバー、スティールブルー

対応機種/ 品番 / 税込価格

iPhone17 / 81712 / \9,900

iPhone17 Pro / 81714 / \9,900

ブラック

(iPhone17 対応)

マットシルバー

(iPhone17 対応)

スティールブルー

(iPhone17 対応)

【背面型ケース】

商品名：ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Case

カラー：ブラック、マットシルバー、スティールブルー

対応機種 / 品番 / 税込価格

iPhone17 / 81711 / \7,150

iPhone17 Pro / 81713 / \7,150

ブラック

(iPhone17 Pro対応)

マットシルバー

(iPhone17 Pro対応)

スティールブルー

(iPhone17 Pro対応)

【Apple Watch用バンド】

商品名：ZERO HALLIBURTON Leather Watch Band

カラー：ブラック、シルバー、スティールブルー

対応サイズ：Apple Watch 49/46/45/44mm

品番 / 税込価格

81721 / \14,850

ブラック

シルバー

スティールブルー

About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発のトータルラゲージブランドです。NASA の依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。

ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

