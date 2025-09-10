こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新製品】Wi-Fi 7対応 法人向け無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」が登場！～6GHz帯・MLO・3ラジオ構成で、大容量・低遅延・安定通信を実現～
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」の受注を2025年9月10日より開始いたします。
クラウドサービスの普及とともに、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）は加速しています。業務システムのクラウド化やオンライン会議の常態化、動画配信・遠隔教育・遠隔医療といったリアルタイム性の高い利用シーンの広がりに併せ、ノートPCやタブレット、スマートフォンなどのモバイル端末の利用やセンサー・カメラなどのIoT端末もネットワークに接続されるようになり、無線LAN環境にはかつてないほどの性能と安定性が求められています。
こうした背景から登場した次世代規格Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）は、6GHzで最大11Gbpsの高速通信、低遅延、多数端末同時接続などを実現し、クラウドシフトとDXを支える新たなネットワーク基盤として期待されています。
そして当社は、このWi-Fi 7に対応した無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」をリリースしました。
■ 製品概要
「AT-TQ7613」は、当社初となるWi-Fi 7対応無線LANアクセスポイントです。6GHz帯を含む3ラジオ構成やMLO（Multi-Link Operation）、PasspointやOpenRoamingといった最新技術を搭載し、大容量通信・低遅延・安定した法人向け無線LAN環境を実現します。
- 発売日・価格：2025年9月10日発売、208,000円（税込：228,800円）
■ 製品の特長
【Wi-Fi 7による進化】
- マルチリンクオペレーション（MLO）：2.4GHz／5GHz／6GHzの3つの周波数帯を併用し、理論上最大46Gbpsの通信速度を実現。混雑した周波数帯を避け、常に高速・安定した通信を提供します。
- 320MHz帯域幅対応：従来比2倍の帯域幅により、大容量映像配信や医用画像伝送なども快適に処理可能。
- 4096QAMによる高効率通信：一度に送信できるデータ量が従来比約20%向上。特に近距離通信で高いスループットを発揮します。
- Multi-RUによる周波数資源の最適利用：複数端末の同時利用環境でも効率的に帯域を割り当て、快適な通信を維持。
【利便性とセキュリティを両立】
- Passpoint（Hotspot 2.0）対応：事前認証によりSSIDやパスワード入力なしで自動的にセキュア接続。利便性とセキュリティを両立します。
- OpenRoaming対応：異なるネットワークをシームレスに移動可能。出張や多拠点環境での業務利用に最適です。
- Enhanced Open対応：フリーWi-Fi環境でも端末ごとに鍵を生成して暗号化し、盗聴リスクを回避。
【アライドテレシスならではの強み】
- AWC（Autonomous Wave Control）：アクセスポイントが電波環境を自動調整し、常に最適な通信品質を提供。管理者の負担を大幅に軽減します。
- Vista Managerシリーズ連携：最大3,000台の無線LANアクセスポイントの管理に対応した統合ネットワーク管理ソフトウェア。全体を一元的に可視化・管理し、複数拠点での効率的な運用を実現。
- 5年間の製品保証：長期にわたり安心して利用できる保証を標準で付帯し、法人ネットワークの安定運用を支えます。
【新製品仕様】出荷開始日：2025年9月11日（木）
https://digitalpr.jp/table_img/631/117398/117398_web_1.png
●保守バンドル型番（デリバリースタンダード保守5年／7年付き製品）もご用意しています。詳細情報はこちらからご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7613/
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
注）記載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。予めご了承ください。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
E-mail:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp/
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp/
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
保守バンドル型番（デリバリースタンダード保守5年／7年付き製品）もご用意しています。詳細情報はこちらからご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7613/
クラウドサービスの普及とともに、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）は加速しています。業務システムのクラウド化やオンライン会議の常態化、動画配信・遠隔教育・遠隔医療といったリアルタイム性の高い利用シーンの広がりに併せ、ノートPCやタブレット、スマートフォンなどのモバイル端末の利用やセンサー・カメラなどのIoT端末もネットワークに接続されるようになり、無線LAN環境にはかつてないほどの性能と安定性が求められています。
こうした背景から登場した次世代規格Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）は、6GHzで最大11Gbpsの高速通信、低遅延、多数端末同時接続などを実現し、クラウドシフトとDXを支える新たなネットワーク基盤として期待されています。
そして当社は、このWi-Fi 7に対応した無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」をリリースしました。
■ 製品概要
「AT-TQ7613」は、当社初となるWi-Fi 7対応無線LANアクセスポイントです。6GHz帯を含む3ラジオ構成やMLO（Multi-Link Operation）、PasspointやOpenRoamingといった最新技術を搭載し、大容量通信・低遅延・安定した法人向け無線LAN環境を実現します。
- 発売日・価格：2025年9月10日発売、208,000円（税込：228,800円）
■ 製品の特長
【Wi-Fi 7による進化】
- マルチリンクオペレーション（MLO）：2.4GHz／5GHz／6GHzの3つの周波数帯を併用し、理論上最大46Gbpsの通信速度を実現。混雑した周波数帯を避け、常に高速・安定した通信を提供します。
- 320MHz帯域幅対応：従来比2倍の帯域幅により、大容量映像配信や医用画像伝送なども快適に処理可能。
- 4096QAMによる高効率通信：一度に送信できるデータ量が従来比約20%向上。特に近距離通信で高いスループットを発揮します。
- Multi-RUによる周波数資源の最適利用：複数端末の同時利用環境でも効率的に帯域を割り当て、快適な通信を維持。
【利便性とセキュリティを両立】
- Passpoint（Hotspot 2.0）対応：事前認証によりSSIDやパスワード入力なしで自動的にセキュア接続。利便性とセキュリティを両立します。
- OpenRoaming対応：異なるネットワークをシームレスに移動可能。出張や多拠点環境での業務利用に最適です。
- Enhanced Open対応：フリーWi-Fi環境でも端末ごとに鍵を生成して暗号化し、盗聴リスクを回避。
【アライドテレシスならではの強み】
- AWC（Autonomous Wave Control）：アクセスポイントが電波環境を自動調整し、常に最適な通信品質を提供。管理者の負担を大幅に軽減します。
- Vista Managerシリーズ連携：最大3,000台の無線LANアクセスポイントの管理に対応した統合ネットワーク管理ソフトウェア。全体を一元的に可視化・管理し、複数拠点での効率的な運用を実現。
- 5年間の製品保証：長期にわたり安心して利用できる保証を標準で付帯し、法人ネットワークの安定運用を支えます。
【新製品仕様】出荷開始日：2025年9月11日（木）
https://digitalpr.jp/table_img/631/117398/117398_web_1.png
●保守バンドル型番（デリバリースタンダード保守5年／7年付き製品）もご用意しています。詳細情報はこちらからご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7613/
注）記載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。予めご了承ください。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
E-mail:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp/
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp/
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
保守バンドル型番（デリバリースタンダード保守5年／7年付き製品）もご用意しています。詳細情報はこちらからご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7613/