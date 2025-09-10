アフタートークゲスト決定！　カラクロシリーズ初のスピンオフ　圧倒的存在感を放つ“大人組”が主役の舞台『NiHiL』　チケット発売中！

ロングランプランニング株式会社

舞台『NiHiL～COLOR CROW another fate～』が2025年10月18日 (土) ～ 2025年10月22日 (水)に中目黒キンケロ・シアターにて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/9064

公式サイト

https://nihil.yuya-uchida.net/

公式X

https://x.com/nihil_stage

COLOR CROWシリーズ最新作！初のスピンオフ舞台がこの秋、ついに開幕!!

これまで数々の熱狂を生み出してきた『COLOR CROW（カラークロウ）』シリーズ。

2045年の近未来を描いた、映画×舞台×小説のメディアミックスプロジェクトです。

その最新作にして初のスピンオフ舞台『NiHiL～COLOR CROW another fate～』が、この秋、満を持して幕を開けます。

本作の主役は、シリーズで圧倒的存在感を放つ“大人組”--椿泰親と大迫由紀夫。

これまで裏でシリーズを支えてきた彼らの過去と信念、そして交錯するプライドと宿命が、コメディとスリルの狭間で炸裂します。

さらに、新キャラクターとして“時を超えてやって来た”YouTuber・Noiz.（ノイズ）や、NESTの研究員・清澄恭一郎（きよすみきょういちろう）が登場。

初めての方にはスリリングで笑えるエンタメ作品として、シリーズファンにはキャラクターたちの新たな一面と深まる関係性を--。

物語を更に強く彩る主題歌『NiHiLythm（ニヒリズム）』も必聴。

すべての観客に、新しい“COLOR CROW”を体感していただきます。

あらすじ

2045年、日本。国家機密機関「トクボウ」の基地NESTに、突如現れた謎の訪問者--YouTuberのNoiz.。

突然未来に来てしまったこの呼ばれざる客を巡り、椿・大迫・神楽・福丸・百地らが入り乱れる騒動が勃発。

タイムリミットは上司・天王寺長官の到着まで。真実を隠そうとする椿たちの前に立ちはだかるものは一体…？

その攻防の果てに待つのは、希望か、それとも虚無（ニヒル）か--。

アフタートーク開催決定！！

今作では、次の回において全キャストによるアフタートークを実施。

回ごとに異なるスペシャルゲストの登壇も決定し、より深いトークが期待できます。

・10/19(日) 17：30公演 高本学さん （阿佐美煉役）

・10/20(月) 14：00公演 宮里ソルさん（羅生研護役）

・10/20(月) 19：00公演 笠原紳司さん（乃木倭人役）

・10/21(火) 14：00公演 千葉瑞己さん（八神優斗役）

・10/21(火) 19：00公演 遊馬晃祐さん（白瀬礼音役）

公演概要

舞台『NiHiL～COLOR CROW another fate～』

公演期間：2025年10月18日 (土) ～ 2025年10月22日 (水)

会場：中目黒キンケロ・シアター（東京都 目黒区 青葉台 1-15-11）

■出演者

内田裕也

村上幸平

五十嵐啓輔

杉江優篤

湯浅雅恭

小ka栗ショーン

岡将士

小谷嘉一(声の出演)

■スタッフ

原作「カラークロウ」中原裕也（実業之日本社刊）

脚本/演出：中原裕也

音楽：野田“s.i.s”浩平

美術：松本わかこ

ヘアメイク：中山美穂

撮影：川井一歩

殺陣：湯浅雅恭

舞台監督：柾木元一郎

照明：針谷あゆみ

映像：片野浩次

音響：TAISHI

撮影協力：田中菜穂子

衣装進行：吉澤奈月

衣装協力：Revelten/Ask

演出助手：井上優

演出補佐：小谷嘉一

制作：伊藤ゆか

プロデューサー：内田裕也 緑川由喜

協力：ドルチェスター、えりオフィス、マウスプロモーション、Ask（順不同）

■公演スケジュール

10月18日(土)13:00 / 17:30

10月19日(日)13:00 / 17:30★

10月20日(月)14:00★/ 19:00★

10月21日(火)14:00★/ 19:00★

10月22日(水)14:00

★…アフタートークあり

※開場は、開演の40分前

※上演時間：約105分予定

■チケット料金（全席指定・税込）

一般席：7,000円

【カンフェティ限定・1,000円割引！】

一般席 7,000円 → カンフェティ席 6,000円！

※S席(最前列・特典付き)は全公演完売いたしました。

