アフタートークゲスト決定！　カラクロシリーズ初のスピンオフ　圧倒的存在感を放つ“大人組”が主役の舞台『NiHiL』　チケット発売中！

舞台『NiHiL～COLOR CROW another fate～』が2025年10月18日 (土) ～ 2025年10月22日 (水)に中目黒キンケロ・シアターにて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




チケットはこちら :
https://www.confetti-web.com/events/9064


公式サイト
https://nihil.yuya-uchida.net/
公式X
https://x.com/nihil_stage



COLOR CROWシリーズ最新作！初のスピンオフ舞台がこの秋、ついに開幕!!


これまで数々の熱狂を生み出してきた『COLOR CROW（カラークロウ）』シリーズ。


2045年の近未来を描いた、映画×舞台×小説のメディアミックスプロジェクトです。


その最新作にして初のスピンオフ舞台『NiHiL～COLOR CROW another fate～』が、この秋、満を持して幕を開けます。


本作の主役は、シリーズで圧倒的存在感を放つ“大人組”--椿泰親と大迫由紀夫。


これまで裏でシリーズを支えてきた彼らの過去と信念、そして交錯するプライドと宿命が、コメディとスリルの狭間で炸裂します。


さらに、新キャラクターとして“時を超えてやって来た”YouTuber・Noiz.（ノイズ）や、NESTの研究員・清澄恭一郎（きよすみきょういちろう）が登場。


初めての方にはスリリングで笑えるエンタメ作品として、シリーズファンにはキャラクターたちの新たな一面と深まる関係性を--。


物語を更に強く彩る主題歌『NiHiLythm（ニヒリズム）』も必聴。


すべての観客に、新しい“COLOR CROW”を体感していただきます。



あらすじ


2045年、日本。国家機密機関「トクボウ」の基地NESTに、突如現れた謎の訪問者--YouTuberのNoiz.。


突然未来に来てしまったこの呼ばれざる客を巡り、椿・大迫・神楽・福丸・百地らが入り乱れる騒動が勃発。


タイムリミットは上司・天王寺長官の到着まで。真実を隠そうとする椿たちの前に立ちはだかるものは一体…？


その攻防の果てに待つのは、希望か、それとも虚無（ニヒル）か--。



アフタートーク開催決定！！

今作では、次の回において全キャストによるアフタートークを実施。


回ごとに異なるスペシャルゲストの登壇も決定し、より深いトークが期待できます。


・10/19(日) 17：30公演　高本学さん （阿佐美煉役）


・10/20(月) 14：00公演　宮里ソルさん（羅生研護役）


・10/20(月) 19：00公演　笠原紳司さん（乃木倭人役）


・10/21(火) 14：00公演　千葉瑞己さん（八神優斗役）


・10/21(火) 19：00公演　遊馬晃祐さん（白瀬礼音役）



公演概要

舞台『NiHiL～COLOR CROW another fate～』


公演期間：2025年10月18日 (土) ～ 2025年10月22日 (水)


会場：中目黒キンケロ・シアター（東京都 目黒区 青葉台 1-15-11）



■出演者
内田裕也


村上幸平


五十嵐啓輔


杉江優篤


湯浅雅恭


小ka栗ショーン


岡将士


小谷嘉一(声の出演)



■スタッフ
原作「カラークロウ」中原裕也（実業之日本社刊）



脚本/演出：中原裕也　


音楽：野田“s.i.s”浩平


美術：松本わかこ　


ヘアメイク：中山美穂　


撮影：川井一歩


殺陣：湯浅雅恭　


舞台監督：柾木元一郎　


照明：針谷あゆみ


映像：片野浩次　


音響：TAISHI　


撮影協力：田中菜穂子　


衣装進行：吉澤奈月　


衣装協力：Revelten/Ask


演出助手：井上優


演出補佐：小谷嘉一


制作：伊藤ゆか　


プロデューサー：内田裕也　緑川由喜


協力：ドルチェスター、えりオフィス、マウスプロモーション、Ask（順不同）



■公演スケジュール
10月18日(土)13:00　/　17:30


10月19日(日)13:00　/　17:30★


10月20日(月)14:00★/　19:00★


10月21日(火)14:00★/　19:00★


10月22日(水)14:00


★…アフタートークあり


※開場は、開演の40分前


※上演時間：約105分予定



■チケット料金（全席指定・税込）


一般席：7,000円
【カンフェティ限定・1,000円割引！】


一般席 7,000円 → カンフェティ席 6,000円！



※S席(最前列・特典付き)は全公演完売いたしました。



