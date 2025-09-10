アフタートークゲスト決定！ カラクロシリーズ初のスピンオフ 圧倒的存在感を放つ“大人組”が主役の舞台『NiHiL』 チケット発売中！
舞台『NiHiL～COLOR CROW another fate～』が2025年10月18日 (土) ～ 2025年10月22日 (水)に中目黒キンケロ・シアターにて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
https://www.confetti-web.com/events/9064
https://nihil.yuya-uchida.net/
https://x.com/nihil_stage
COLOR CROWシリーズ最新作！初のスピンオフ舞台がこの秋、ついに開幕!!
これまで数々の熱狂を生み出してきた『COLOR CROW（カラークロウ）』シリーズ。
2045年の近未来を描いた、映画×舞台×小説のメディアミックスプロジェクトです。
その最新作にして初のスピンオフ舞台『NiHiL～COLOR CROW another fate～』が、この秋、満を持して幕を開けます。
本作の主役は、シリーズで圧倒的存在感を放つ“大人組”--椿泰親と大迫由紀夫。
これまで裏でシリーズを支えてきた彼らの過去と信念、そして交錯するプライドと宿命が、コメディとスリルの狭間で炸裂します。
さらに、新キャラクターとして“時を超えてやって来た”YouTuber・Noiz.（ノイズ）や、NESTの研究員・清澄恭一郎（きよすみきょういちろう）が登場。
初めての方にはスリリングで笑えるエンタメ作品として、シリーズファンにはキャラクターたちの新たな一面と深まる関係性を--。
物語を更に強く彩る主題歌『NiHiLythm（ニヒリズム）』も必聴。
すべての観客に、新しい“COLOR CROW”を体感していただきます。
あらすじ
2045年、日本。国家機密機関「トクボウ」の基地NESTに、突如現れた謎の訪問者--YouTuberのNoiz.。
突然未来に来てしまったこの呼ばれざる客を巡り、椿・大迫・神楽・福丸・百地らが入り乱れる騒動が勃発。
タイムリミットは上司・天王寺長官の到着まで。真実を隠そうとする椿たちの前に立ちはだかるものは一体…？
その攻防の果てに待つのは、希望か、それとも虚無（ニヒル）か--。
アフタートーク開催決定！！
今作では、次の回において全キャストによるアフタートークを実施。
回ごとに異なるスペシャルゲストの登壇も決定し、より深いトークが期待できます。
・10/19(日) 17：30公演 高本学さん （阿佐美煉役）
・10/20(月) 14：00公演 宮里ソルさん（羅生研護役）
・10/20(月) 19：00公演 笠原紳司さん（乃木倭人役）
・10/21(火) 14：00公演 千葉瑞己さん（八神優斗役）
・10/21(火) 19：00公演 遊馬晃祐さん（白瀬礼音役）
公演概要
舞台『NiHiL～COLOR CROW another fate～』
公演期間：2025年10月18日 (土) ～ 2025年10月22日 (水)
会場：中目黒キンケロ・シアター（東京都 目黒区 青葉台 1-15-11）
■出演者
内田裕也
村上幸平
五十嵐啓輔
杉江優篤
湯浅雅恭
小ka栗ショーン
岡将士
小谷嘉一(声の出演)
■スタッフ
原作「カラークロウ」中原裕也（実業之日本社刊）
脚本/演出：中原裕也
音楽：野田“s.i.s”浩平
美術：松本わかこ
ヘアメイク：中山美穂
撮影：川井一歩
殺陣：湯浅雅恭
舞台監督：柾木元一郎
照明：針谷あゆみ
映像：片野浩次
音響：TAISHI
撮影協力：田中菜穂子
衣装進行：吉澤奈月
衣装協力：Revelten/Ask
演出助手：井上優
演出補佐：小谷嘉一
制作：伊藤ゆか
プロデューサー：内田裕也 緑川由喜
協力：ドルチェスター、えりオフィス、マウスプロモーション、Ask（順不同）
■公演スケジュール
10月18日(土)13:00 / 17:30
10月19日(日)13:00 / 17:30★
10月20日(月)14:00★/ 19:00★
10月21日(火)14:00★/ 19:00★
10月22日(水)14:00
★…アフタートークあり
※開場は、開演の40分前
※上演時間：約105分予定
■チケット料金（全席指定・税込）
一般席：7,000円
一般席 7,000円 → カンフェティ席 6,000円！
※S席(最前列・特典付き)は全公演完売いたしました。
