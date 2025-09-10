世界の成功者100人の共通点は「経験から学ぶ姿勢」にあった！『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』 9月10日発売

株式会社ダイヤモンド社

世界の成功者たちは皆「経験から学ぶこと」を徹底していた！自らの経験から正しく学び、成長するための秘訣を明かした話題作『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』（デヴィッド・ノヴァク：著、ラリー・ビショップ：著、楠木建：監訳、児島修：訳 原題『HOW LEADERS LEARN: Master the Habits of the World's Most Successful People』）が、本日9月10日に発売となります。

デヴィッド・ノヴァク：著、ラリー・ビショップ：著、楠木建：監訳、児島修：訳 『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』（ダイヤモンド社）

■「知識の量」にもはや意味はない。現代を生き抜くために必要なのは“経験から学ぶ力”だ！

社会や市場の変化が急速に進み、学びやインプットがこれまで以上に求められる昨今。しかし、AIの台頭により、もはや「知識の量」は成功を保証するものではなくなりました。これからの時代において、私たちは何を学び、どう成長すればよいのか―― そのヒントとなるのが、世界の成功者たちが実践している「経験から学ぶ姿勢」です。

本書は、グローバル企業CEOやトップアスリートなど各界の成功者が、いかに自らの経験を学びに変え、成長へとつなげているかを明かした一冊。成功者100人のショートストーリーを通じて、彼らの思考・行動を追体験することができます。著者は世界最大級飲食チェーンの元CEOで、ハーバード・ビジネス・レビューによる世界のトップCEOにも選ばれたデヴィッド・ノヴァク氏です。

知識の有無が大きな意味を持たなくなった現代において、自身の経験から学ぶ力は、ビジネスパーソンに必須のスキルと言えるでしょう。変化の激しい時代を生き抜いてキャリアアップしたい方や、各界の成功者が実践している正しい「学び方」を知り自己成長を加速させたい方は必読の書です。

■経営学者・楠木建氏も絶賛！世界のトップリーダーたちが認めた「いまこそ読む価値がある」一冊

監訳を務めた一橋大学特任教授・経営学者の楠木建氏は、本書には学習能力の本質が書かれており「いまこそ読む価値がある」と絶賛。また、Yahoo! 共同創業者兼元CEOのジェリー・ヤン氏が「成功を求めるすべての人にとって必要な知恵が詰まっている」と本書を評するほか、IBM社の元CEOであるジニー・ロメッティ氏は「有意義なキャリアを築きたいと願うすべての人にとって素晴らしい本である」と高く評価。各界で成功したリーダーたちが続々と本書を支持しています。

■目次

序章 自分の可能性を知るために学ぶ

第1部 周りから学ぶ

第1章 人生を振り返り、自分を知って成長する

第2章 新しい環境への不安を克服する

第3章 自分が知らないことを知っている人は意外と多い

第4章 本音で意見を述べてくれる人を大切にする

第5章 突然やってくる危機に備える

第6章 成功したときほど学びのチャンス

第7章 怖くても勇気を出して失敗を振り返る

第2部 方法を学ぶ

第8章 人の話に耳を傾ける

第9章 それは本当にやりたいことか？

第10章 無意識の偏見を捨て、自分の世界を広げる

第11章 現実を受け入れることで見えてくるもの

第12章 1+1=3

第13章 ぼんやり深く考える時間をつくる

第14章 自信からも学び、謙虚からも学ぶ

第15章 まずは褒める

第16章 人を頼ることで生まれる力がある

第3部 実践して学ぶ

第17章 「楽しい」を信じて進もう

第18章 たったひとりの自分らしくいよう

第19章 「まだしたことがない」を理由に諦めてしまってはもったいない

第20章 最高の準備は成功をもたらす

第21章 「挑戦」は自分の未来を明るくする

第22章 選択を後悔しないための基準は「正しい」かどうか

第23章 行き詰まったとき、その問題と向き合うためにできること

第24章 シンプル・イズ・ベスト

第25章 教えることで自分も成長できるという真実

第26章 成功の鍵は「人を大事にする」

第27章 相手を認めて褒める言葉の力はとてつもない

結論 「すべてを知っている」と思ったとき、あなたは……

■著者プロフィール：

デヴィッド・ノヴァク（David Novak）

世界最大級の巨大レストランチェーンであるヤム・ブランズの共同創業者であり、CEOならびに会長を歴任。「ハーバード・ビジネス・レビュー」で“100 Best-Performing CEOs in the world”に、さらに「フォーチュン」でも“Top People in Business”に選出されている。ヤム・ブランズのCEOとしては、事業を2倍に拡大し、グローバル企業として時価総額も8倍に成長させた実績を持つ。ヤム・ブランズのCEO就任前は、ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットの再生に尽力した。リーダー育成にも取り組み、なかでも人気のポッドキャスト「How Leaders Lead」では、著名なビジネスリーダーに限らず政府関係者など様々な成功者へのインタビューをおこなっている。

ラリー・ビショップ（Lari Bishop）

30冊以上のベストセラーのライターおよび編集者。

■監訳者プロフィール：楠木建（くすのき・けん）

経営学者。一橋大学特任教授（PDS寄付講座およびシグマクシス寄付講座）。専攻は競争戦略。企業が持続的な競争優位を構築する論理について研究している。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。一橋大学商学部専任講師、同助教授、ボッコーニ大学経営大学院客員教授、一橋ビジネススクール教授を経て2023年から現職。著書として『楠木建の頭の中 戦略と経営についての論考』（2024年、日本経済新聞出版）、『楠木建の頭の中 仕事と生活についての雑記』（2024年、日本経済新聞出版）、『絶対悲観主義』（2022年、講談社+α新書）、『逆・タイムマシン経営論』（2020年、日経BP、共著）、『ストーリーとしての競争戦略：優れた戦略の条件』（2010年、東洋経済新報社）などがある。

■訳者プロフィール：児島修（こじま・おさむ）

英日翻訳者。立命館大学文学部卒（心理学専攻）。訳書に『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』『サイコロジー・オブ・マネー ――一生お金に困らない「富」のマインドセット』『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』『成功者がしている100の習慣』（以上ダイヤモンド社）などがある。

■『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』

著者：デヴィッド・ノヴァク、ラリー・ビショップ

監訳：楠木建

訳：児島修

定価：2,420円（税込）

発売日：2025年9月10日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判・並製・472ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478121265