【先着100名限定プレゼント】竹炭パウダー10gを無料でお試し！ハロウィンにもオススメ

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、国産孟宗竹の竹炭を細かく粉砕し食品添加用として暮らしの様々な場面で活用いただける、お試し竹炭パウダー（15ミクロン）10gのプレゼント企画を開催中です。ハロウィンのお菓子作りにもおすすめで、先着100名様に無料でお届けするお得な機会をお見逃しなく！

＜キャンペーン期間：2025年9月10日（水）～ 9月24日（水）まで＞

【先着100名様プレゼント】送料無料！お試し竹炭パウダー（15ミクロン）10g

https://www.taketora.co.jp/c/all/ev00773

竹炭は古くから日本人の暮らしの中で親しまれてきた自然素材で、当社の竹炭は昔ながらの土窯を改良した竹炭専用窯で熟練の竹炭職人が焼き上げています。原料となる四国産の孟宗竹は農薬や化学肥料を一切使用せず、その竹炭を非常に細かい微粉末状にした竹炭パウダーは、粒子が非常に細かいため、さまざまな用途にお使いいただけるのが特長です。無味無臭で15ミクロンの微粉末なので、食品の風味を損なうことはありません。

たとえば、調理時に食材と一緒に混ぜることで、黒色の美しい見た目が料理を引き立てます。パンやクッキー、ケーキ、パスタ、うどんなどに混ぜ込めば、いつもと違ったアクセントのある仕上がりに。

竹が地中から吸い上げた天然ミネラルが、豊富にバランス良く水に溶けやすい状態で含まれており、ヨーグルトやお水、コーヒー等に混ぜることでミネラル補給や便秘対策に使ったりと手軽に摂取することができます。

今回のキャンペーンでは、そんな竹炭パウダーをまずは手軽に体験いただけるよう、10g入りのお試しサイズを無料でご用意いたしました。竹の力を暮らしの中で実感していただける貴重な機会です。数量限定、お一人様1点限りとなっておりますので、ご希望の方はぜひお早めにお申し込みください。この機会に虎斑竹専門店 竹虎のホームページまでお越しください。

【動画】竹炭パウダーの使い方、効果や特徴を実演を交えてご紹介♪

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wqi8Kno5SJE ]

チャコールクレンズを美容健康に

四国産孟宗竹使用、無味無臭の

活性炭チャコールダイエット、デトックス

モノクロスイーツ、お菓子作りに

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）