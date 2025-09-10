マイメロディ50周年 & クロミ20周年！ANNA SUIとの夢の コラボアイテム登場！

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は、株式会社サンリオのマイメロディ50周年、クロミ20周年を記念してANNA SUIとのコラボレーション商品を、2025年9月17日(水)から販売開始いたします。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/archives/35849

■デザインコンセプト

マイメロディは50周年、クロミは20周年──。

アニバーサリーイヤーを記念して、ANNA SUIとの夢のスペシャルコラボレーションアイテムが登場します。

今回のコラボレーションでは、ANNA SUIのデザイナー、アナ・スイをイメージしたクリームソーダをモチーフに、レトロでキュートな“ダイナー”の世界観を表現。

マイメロディとクロミの個性を引き立てる、ユニークで愛らしいデザインに仕上がっています。

この特別なアイテムで、大切なアニバーサリーイヤーを一緒にお祝いしましょう！

■商品一覧

＜プリントハンカチ＞\2,530(税込) サイズ：約50cm×50cm ３柄各１色

使いやすいスタンダードなサイズのハンカチ。アメリカンダイナーの世界観の中にANNA SUIらしいアイコンを散りばめた、コラボならではの限定アートを使用しています。手を拭くのはもちろん、お膝に掛けたり、バッグの中身の目隠しにもお使いいただけます。

＜タオルハンカチ＞\1,100(税込) サイズ：約25cm×25cm 1柄３色 ふんわり柔らか、吸水性の良い素材です。立体感のある織りやアップリケ刺繍などのテクニックをふんだんに盛り込みました。折り畳んで使用する際のアクセントとして、タオルの色に合わせた3種類のプリントアップリケをあしらいました。

＜タオルハンカチ＞\1,650(税込) サイズ：約28cm×28cm 1柄３色

ラメ糸をミックスしたパイル生地やフリル、刺繍などを使用した、アニバーサリーイヤーにピッタリの豪華な1枚です。

＜タオルハンカチ＞\2,750(税込) サイズ：約28cm×28cm 1柄３色

たっぷりとギャザーを寄せたフリルがキュートなタオルハンカチです。タオル部分は約20cmの小ぶりなサイズで、ボリューム感のあるフリルとのバランスが絶妙な一枚に仕上げました。フリル部分はシワになりにくいポリエステル素材を使用しています

＜ファスナー付きタオル＞\1,980(税込) サイズ：約13cm×21cm 1柄2色

ペットボトルやちょっとした小物を収納できる、ファスナー付きのタオルハンカチです。

立体的なリボンやパールをあしらい、アニバーサリーイヤーをお祝いする豪華な仕様にデザインしました。

＜ポーチ＞\3,850(税込) サイズ：約11cm×16cm×4cm 1柄3色

フリルと箔プリントがキュートなポーチ。底マチがしっかりしているためきちんと自立する使い勝手の良いアイテムです。裏地にはコラボ限定のアート生地を使用しています。

＜トートバッグ＞\4,950(税込) サイズ：約30cm×26cm×15cm 1柄3色

ポーチとお揃いで持ってもかわいい、フリル付きのトートバッグです。

マチがたっぷりあるため、ちょっとしたお出掛けからサブバッグまで幅広いシーンで活躍します。

ポーチと同様に裏地にはコラボ限定のアート生地を使用しています。

■「ANNA SUI」について

独創的な世界観を持つANNA SUIは、フェミニン・ロマンティック・キュートを追及しながらも、

その中にロックやポップ・カルチャーのエッセンスが加えられた、唯一無二のブランドです。

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【Twitter】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/