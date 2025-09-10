【九州乳業×島村楽器】九州で親しまれている「みどり牛乳」とコラボレーション！ギターストラップなど9月17日（水）に発売

島村楽器株式会社

島村楽器株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：廣瀬 利明、以下 島村楽器）は、「みどり牛乳」でおなじみの九州乳業株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役社長：檜垣 周作、以下 九州乳業）とコラボレーションしたギターストラップ、ギターストラップラバーとピックを製作いたしました。島村楽器パークプレイス大分店、島村楽器アミュプラザ博多店と島村楽器オンラインストアにて2025年9月17日（水）より発売し、福岡県内の島村楽器各店にて順次販売予定です。

コラボレーションの経緯

島村楽器は全国40都道府県に182拠点の楽器販売店・音楽教室を展開しています。全国に拠点を持つ特性を活かし、各地域に根ざした企業様と協同してこれまでもさまざまなコラボレーション商品を企画・開発してきました。

当社は、その土地で長く愛されている商品とのコラボを通じて「地域をもっと元気にしたい」「音楽や楽器に親しんでいただくきっかけをつくりたい」と考え、商品企画に取り組んでいます。

こうした取り組みの背景には、島村楽器の「音楽の楽しさを提供し、音楽を楽しむ人を一人でも多く創る」という企業理念があります。

そこでこのたび、大分県内を中心に九州地方で広く親しまれている「みどり牛乳」とのコラボレーションが実現。

「みどり牛乳」は、九州地方では学校給食をはじめ食卓でも親しまれており、多くの方々にとって身近な存在です。本企画は、そんな「みどり牛乳」を飲んで育った大分県出身の店舗スタッフを中心に発案されたものです。

地域に根ざし人々の暮らしに寄り添ってきた「みどり牛乳」と同じように、音楽をより身近に感じていただける、手に取るだけで笑顔になれるようなアイテムを取り揃えました。

打ち合わせの様子

商品発売に向け、大分県大分市にある九州乳業の本社を訪問。コラボ商品についての打ち合わせに加え、工場見学も実施いたしました。

異業種間でのコラボレーションではありますが、「コラボを通じて大分をはじめ九州全体を盛り上げたい」という思いは共通です。お互いの理解が深まり、前向きな意見交換が進みました。

商品ラインアップ

打ち合わせの様子打ち合わせの様子打ち合わせの様子工場見学の様子

■ギターストラップ

販売価格：4,950円（税込）

「みどり牛乳」のパッケージデザインを大胆にあしらった、存在感抜群のギターストラップ。おなじみのグリーンカラーが目を引く、本物の牛乳パックを思わせるような仕上がりになりました。

■ギターストラップラバー

販売価格：880円（税込）

牛乳瓶の蓋をイメージした、遊び心あふれるデザイン。大分県内の温泉で「みどり牛乳」の瓶牛乳を飲んだ際に生まれた、スタッフならではのアイディアを形にしました。どこか懐かしさを感じさせてくれるアイテムです。

■ギターピック

販売価格：220円（税込）

「みどり牛乳」のパッケージロゴをデザインに落とし込んだピック。表と裏で異なる絵柄をお楽しみいただけます。

九州を訪れた際のお土産や、ギター好きの方へのギフトとしてもおすすめです。

販売店舗

大分県、福岡県の島村楽器店舗および島村楽器オンラインストアにて販売いたします。

＜2025年9月17日（水）発売＞

・島村楽器 パークプレイス大分店

・島村楽器 アミュプラザ博多店

・島村楽器オンラインストア

https://store.shimamura.co.jp/ec/Facet?inputKeywordFacet=%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A%E7%89%9B%E4%B9%B3&kclsf=AND(https://store.shimamura.co.jp/ec/Facet?inputKeywordFacet=%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A%E7%89%9B%E4%B9%B3&kclsf=AND)

※2025年9月17日（水）までに順次掲載予定です。

＜入荷次第順次発売予定＞

・島村楽器 ららぽーと福岡店

・島村楽器 マークイズ福岡ももち店

・島村楽器 イオンモール福岡店

・島村楽器 イオンモール筑紫野店

・島村楽器 イオンモール八幡東店

・島村楽器 イオンモール直方店

・島村楽器 久留米ゆめタウン店

コラボ記念！「みどり牛乳」オリジナルグッズを販売

コラボレーションを記念して、「みどり牛乳」オリジナルグッズを島村楽器 パークプレイス大分店にて2025年9月17日（水）より販売いたします。コラボアイテムとあわせてぜひこの機会にお買い求めください。

＜お取り扱い商品＞

・クリアファイル

・缶バッジ

・ミニタオル

・ビンふたキーホルダー

・3色ボールペン

※お取り扱い商品内容は予告なく変更になる可能性があります。

※商品が無くなり次第、販売を終了いたします。

九州乳業株式会社について

九州乳業は、1本の牛乳からお客様の健康に役立てる企業を目指し、昭和39年に創業を始めました。

今でもその思いは変わらずに一人ひとりの社員に受け継がれており、大分県の酪農家が365日、大切に育てる乳牛のミルクを、何ひとつ無駄にはせず、心を込めた製品とし、お客様のもとへお届けしています。

会社概要

社名 ： 九州乳業株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 檜垣 周作

創立 ： 平成25年4月

本社所在地： 大分県大分市大字廻栖野3231番地

URL ：http://www.kyusyu-nyugyo.co.jp

島村楽器株式会社について

島村楽器は「音楽の楽しさを提供し、音楽を楽しむ人を一人でも多く創る」という経営理念のもと、全国40都道府県に182の楽器販売店舗・音楽教室を展開する、国内最大の総合楽器店(※)です。※引用元：The Music Trades誌「Top Global Dealers Report」

事業領域として「楽器プレイヤーのトータルサポート」を掲げ、楽器販売と音楽教室の2事業を主軸としながら、長く演奏していると必要になる楽器修理、体験や演奏発表の場としてのイベント・コンサートの企画・実施、気兼ねなく練習できるスタジオ運営も行っています。

会社概要

社名 ： 島村楽器株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 廣瀬 利明

設立 ： 昭和44年3月（創業：昭和37年1月）

売上高 ： 490億円（2025年2月）

従業員数：2,393名（2025年2月）

URL ： https://www.shimamura.co.jp







