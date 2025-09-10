【想定年利9.5%】国内インカムゲイン型ファンド「猫専用個室ペットホテル ねこべや#02」に投資するTECROWD86号ファンドの先行情報を公開

TECRA株式会社TECROWD86号ファンド「猫専用個室ペットホテル ねこべや#02」

このたび、新たにTECROWD86号ファンド「猫専用個室ペットホテル ねこべや#02」の先行情報を公開しました。

想定年利：9.5%

運用期間：24ヶ月

募集総額：約3.6億円

ファンドタイプ：国内インカムゲイン型

近日情報公開を予定しておりますので、どうぞご期待ください。

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」概要

■1口10万円から始められる、オンライン完結型の不動産投資サービス

TECROWDは1口10万円から不動産に投資ができるサービス（クラウドファンディング）です。投資するにあたり物件選びから契約まで、すべてオンラインで完結するため、手軽に不動産への投資が始められます。

■不動産特定共同事業法を活用した不動産クラウドファンディングとは？

複数の投資家様から出資を受けた金銭により不動産を取得し、運用期間中の賃貸収入や売却時の利益を分配する仕組みです。不動産特定共同事業法(国土交通省所管)に基づき、投資家の皆様に安心してご利用いただける透明性の担保されたサービスを目指しております。

TECROWD TOP :https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250909

運営会社について

TECRA株式会社

本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F

代表取締役社長：新野博信

資本金：1億5660万円

事業内容：不動産の売買、 賃貸、 仲介、 管理、不動産特定共同事業法にもとづいた不動産クラウドファンディング

ホームページ ： https://www.tecra.jp/

宅地建物取引業者免許 神奈川県知事 第26122号

不動産特定共同事業許可 神奈川県知事 第12号

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。