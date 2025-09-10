【千葉県市原市】9月23日「手話言語の国際デー」「手話の日」に合わせブルーライトアップ等を実施

市原市役所

9月23日「手話言語の国際デー(※1)」「手話の日(※2)」に合わせ、手話について市民の理解と関心をより一層深めるため、商業施設や公共施設のブルーライトアップと図書館での図書展示を行います。

※1「手話言語の国際デー」

2017年に国連総会で決議。2025年は「手話言語権は人権だ！」をテーマに掲げ、世界各地で手話言語に関するイベントやブルーライトアップが予定されています。

※2「手話の日」

2025年6月に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」 (手話施策推進法)において制定。

市原湖畔美術館ブルーライトアップの様子

ブルーライトアップ会場・期間

(1)アリオ市原(市原市更級4-3-2)

9月20日(土)～23日(火・祝) 協力：株式会社イトーヨーカ堂・株式会社クリエイトリンク

(2)サンプラザ市原(市原市五井中央西1-1-25)

9月22日(月)～28日(日) 協力：公益財団法人市原市地域振興財団

(3)市原湖畔美術館(市原市不入75-1)

協力：株式会社アートフロントギャラリー

市原市立中央図書館(市原市更級5-1-51)での図書展示

9月13日(土)から28日(日)まで、手話に関する本の展示やブックリストの配布を行います。

手話について

手話は、日本語や英語と同じように、長年受け継がれてきた自然言語です。手話を母語とする「ろう者」は、物の名前、抽象的な概念などを手指の動きや眉の動き、目の見開き、うなずきなどにより、視覚的に表現する手話で意思疎通を行っています。日本語ではなく、手話で考えています。

市ウェブサイト「毎年9月23日は手話言語の国際デー・手話の日です」

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6503e3ecdbfb426a4a3bd274