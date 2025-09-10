【11/6 Web開催決定】EQ向上研修「セルフサイエンスプログラム」体験会

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、2025年11月6日(木)に人事・人材開発・研修の責任者様／ご担当者様を対象としたWebセミナー「EQ向上研修『セルフサイエンスプログラム』体験会」を開催いたします。

本セミナーでは、EQを高める研修「セルフサイエンスプログラム」の一部を体験いただきながら、リーダーシップやハラスメント防止などへの実践的な活用方法を学べます。無料の事前検査付きです。

近年、働き方や職場環境が大きく変化し、社員同士の関係性やコミュニケーションの質が、これまで以上に注目されるようになっています。

リモートワークの定着、世代や価値観の多様化、メンタルヘルスへの配慮など、企業が人材育成に求める視点も広がっています。

こうした背景の中で、対人コミュニケーションの基礎能力と言われるEQを学び、自身の行動を見つめなおす機会を設けることで、「コミュニケーション力の向上」「リーダーシップの強化」「ハラスメントの予防」など、様々な人事課題の解決に向けた重要なアプローチとして注目されています。

当社でもEQを体系的に学べる研修【セルフサイエンスプログラム】を提供しており、多くの企業様からご好評をいただいています。

一方で、「実際どんなことをするのかイメージが湧かない」「事前テストをどのように活用するのか知りたい」といったお声も多くいただいており、今回、研修内容の【一部を抜粋した】体験会をご用意いたしました。

本来有料の事前検査も今回は無料にてご体感いただけます。

研修参加者になったつもりで、実際の研修内容をご体感ください。

セミナー概要（お申し込みはこちら） :https://form.armg.jp/entr/semi/ceqi-eqi-00465

◆このような方にオススメのセミナーです

● 特定の課題に対して『行動変容』まで繋げていきたい

● 組織のコミュニケーションを活発化させたい

● EQ研修に興味があるので、コンテンツを体感してみたい

● EQI受検結果の活用方法を今一度確認したい

■日時：2025年11月6日(木) 14:00～16:00(入室開始：13:50)

■申込期間：2025年10月31日(金) 17:59まで

■参加費：無料

■対象：人事・人材開発・研修の責任者様／ご担当者様

■主催：株式会社 アドバンテッジリスクマネジメント

■講演内容

・EQとは

EQ理論の基礎知識をご解説します（グループワーク有）

・EQ向上研修「セルフサイエンスプログラム」体感パート

事前に受検いただいた、ご自身の受検結果を使用し、現状の行動特徴と向き合います（グループワーク有）

・テーマ別研修との違い ご紹介パート

ご体感いただいた研修をベースとした派生研修を3つご紹介いたします。

１.パワハラ防止につなげたい

２.新任管理職のリーダーシップを強化したい

３.他者からの評価・期待とも向き合ってほしい

※適宜、小休憩を挟みます

※講義内容は予定であり、変更する可能性があります。

■その他：当セミナーは、ウェブセミナー配信ツール「Zoom」を利用して配信いたします。

