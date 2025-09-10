ゼリーだけの透け発色×密着感。Ui2.(ウイウイ)から、肌あたりなめらかなスティックゼリーアイカラーが新登場！

株式会社LEFT-U

メイクブランド「 Ui2.（ウイウイ）」は、ぷるぷる感覚＆高密着で大人気の「ハイドロゼリーシリーズ」から、新メイクアイテム「ハイドロゼリーグロウスティック」を発売します。

本商品は、ラメ飛びしにくい密着感×透け感発色が特徴のスティックタイプアイカラー。目元の凹凸にもぴったりフィットし、涙袋メイク初心者さんも”秒で*1”うるぷくアイに変身！これからの季節、乾燥しやすい目元にうるおいを与えながらメイクができる優秀な一本です。

『ハイドロゼリーグロウスティック』は、2025年9月12日（金）より全国のバラエティショップ・ドラッグストアで順次発売予定です。

・さっとひと塗りするだけでムラなく仕上がり、初心者でも失敗なく印象的なまなざしに。

・全4色展開で、涙袋・アイカラー・グリッターとして使える3way設計。

・誰でも簡単に、“泣いているようなうるみ目”が叶います。

■【商品特長】“新感触”*2のゼリーアイカラーの魅力とは？

【POINT１】長時間うるみ目キープの高密着感

- たっぷりの保水美容成分を含んだ独自のゼリーベースが肌の曲面にぴたりと密着。ラメ飛びしにくい＆ヨレにくい。- シワや溝にたまりにくく、凹凸の多い目元でも美しい仕上がりに。- ベタつかず、軽やかなつけ心地。

【POINT２】単色でも重ねても。“失敗しらず”の発色設計

- レイヤリングしやすいナチュラルな水彩発色で、濃淡調整しやすい。- 肌なじみの良いニュアンスカラーに繊細なツヤをプラス。- 日本人の肌をきれいに見せる光彩パールを配合。

【選べる4色】

【POINT３】メイクしながら摩擦&保湿ケア

- 柔らかくすべりの良いゼリーは一度使うと病みつきのなめらかさ。毎日の摩擦から目元をケア。- 乾燥しやすい目元をケアする３種の保水美容成分*3を贅沢に配合し、目周りのうるおいをサポート。

■【使い方】

*1 使用時間のこと *2 当社比 *3 バルーンヒアロ：加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa（全て保湿成分）、ペプチド：パルミトイルトリペプチド-1(整肌成分)、PDRN：DNA-Na(整肌成分） *4 メイクの視覚効果による仕上がり

■【こんな方におすすめ】

- メイク初心者で、アイメイクに自信がない方- ナチュラルな立体感とツヤを涙袋に仕込みたい方に- アイシャドウがシワに溜まりやすく、目周りの乾燥が気になる方- 外出先でのメイク直しを手軽に済ませたい方

■【商品情報】

- 商品名：ハイドロゼリーグロウスティック- カラー：全4色（01 引力プリズム／02 憧れベージュ／03 嘘泣きミルクピンク／04 囁きピーチブラウン）- 価格：1,485円（税込）

■【発売日・販売チャネル】

- オンライン2025年9月12日（金）より、以下の各公式オンラインショップにて順次発売開始Ui2.公式Qoo10／楽天市場／Amazon／TikTok Shop- 店頭発売（一部店舗を除く）2025年9月12日（金）より、全国のLOFT、＠cosme STORE、アインズ＆トルぺ、ハンズ、マツモトキヨシ、ウエルシアにて順次販売開始

■【最新情報は公式SNS・WEBでチェック】

- 公式Instagram：@ui2__official(https://www.instagram.com/ui2__official/)- ホームページ：https://ui2.jp/

■【ブランド紹介｜Ui2.（ウイウイ）とは？】



「初々しさは、水分と温度から生まれる」



Ui2.は、肌の水分と温度に着目し、大人の肌からピュアな魅力を引き出すことを目指すメイクブランドです。

ニードル配合リッププランパー&ぷるぷるゼリータイプのハイライト・チーク・アイシャドウなど、トレンドを「秒で再現」できるメイクアイテムラインナップを提案します。

■【会社概要】

会社名：株式会社LEFT-U

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19

事業内容：化粧品、日用雑貨などの企画・販売

会社HP：https://left-u.com/index

本リリースに関するお問い合わせ：info@ui2.jp



