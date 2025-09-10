「Ungrid(アングリット)」と「NEW ERA(R)（ニューエラ）」による読売ジャイアンツをパートナーに迎えたコラボコレクションが9月13日(土)に発売
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するカジュアルをベースに自由なファッションを提案するブランド「Ungrid（アングリッド）」は、アメリカを代表するスポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「NEW ERA(R)」と読売ジャイアンツとのコラボアイテムを2025年9月13日(土)に発売。Runway Channel、Ungrid店舗、GIANTS STORE NEW ERA(R)、「ニューエラ」のオンラインストアで限定販売します。
Ungrid/Yomiuri Giants/ニューエラ コラボキャップ
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドである「ニューエラ」と、読売ジャイアンツをパートナーに迎えたトリプルコラボキャップが実現しました。読売ジャイアンツが2024年シーズンからビジター用キャップに採用しているTGマークをフィーチャーした本作は〈Pioneering baseball, Making dreams, and Leading the Future.＝野球の拓き、夢を拓き、時代を切り拓く。〉というメッセージをキーモチーフとしてデザイン。アシンメトリーなレイアウトバランスやカラーリングなど、これまでのTGロゴキャップにはない新鮮な印象に仕上げました。
URL：https://x.gd/AeJPX
モデル着用
商品概要
Ungrid/Yomiuri Giants/ニューエラ コラボキャップ
カラー：レッド/ブルー
サイズ：フリーサイズ
▪NEW ERA(R)
NEW ERA(R)は米国で1920年に設立されたスポーツ・ライフスタイルブランドです。
MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。
▪発売について
2025年9月13日より店舗・WEBストアにて順次発売
・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/ungrid/
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-brand/ungrid/
・店舗：Ungrid（https://ungrid.jp/shoplist）
▪Ungrid ブランドコンセプト
Live“un grid”
枠にとらわれず生きよう。
着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。
それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。
自分らしい私と理想の私。
Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」
お手伝いができればと願っています。
今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。
▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS
HP：http://ungrid.jp/
ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/
X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)
Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)
Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial