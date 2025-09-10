「Ungrid(アングリット)」と「NEW ERA(R)（ニューエラ）」による読売ジャイアンツをパートナーに迎えたコラボコレクションが9月13日(土)に発売

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するカジュアルをベースに自由なファッションを提案するブランド「Ungrid（アングリッド）」は、アメリカを代表するスポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「NEW ERA(R)」と読売ジャイアンツとのコラボアイテムを2025年9月13日(土)に発売。Runway Channel、Ungrid店舗、GIANTS STORE NEW ERA(R)、「ニューエラ」のオンラインストアで限定販売します。

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドである「ニューエラ」と、読売ジャイアンツをパートナーに迎えたトリプルコラボキャップが実現しました。読売ジャイアンツが2024年シーズンからビジター用キャップに採用しているTGマークをフィーチャーした本作は〈Pioneering baseball, Making dreams, and Leading the Future.＝野球の拓き、夢を拓き、時代を切り拓く。〉というメッセージをキーモチーフとしてデザイン。アシンメトリーなレイアウトバランスやカラーリングなど、これまでのTGロゴキャップにはない新鮮な印象に仕上げました。

URL：https://x.gd/AeJPX

商品概要

Ungrid/Yomiuri Giants/ニューエラ コラボキャップ

カラー：レッド/ブルー

サイズ：フリーサイズ

▪NEW ERA(R)

NEW ERA(R)は米国で1920年に設立されたスポーツ・ライフスタイルブランドです。

MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。

▪発売について

2025年9月13日より店舗・WEBストアにて順次発売

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/ungrid/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-brand/ungrid/

・店舗：Ungrid（https://ungrid.jp/shoplist）

▪Ungrid ブランドコンセプト

Live“un grid”

枠にとらわれず生きよう。

着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。

それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。

自分らしい私と理想の私。

Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」

お手伝いができればと願っています。

今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。

▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS

HP：http://ungrid.jp/

ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/

X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)

Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)

Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial