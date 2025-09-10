折りたたんで収納できるダイニングセット「Natural Wood Butterfly Dining Set」新発売！

株式会社ジェネレーションパス

ネットショップ「リコメン堂」を運営する株式会社ジェネレーションパス（本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：岡本洋明）は、天然木を使用した折りたたみ式バタフライテーブルと4脚の折りたたみチェアをセットにしたダイニングセット「Natural Wood Butterfly Dining Set（ナチュラルウッド バタフライ ダイニングセット）」を新発売しました。本製品は、使用人数やシーンに応じて3サイズに調整できるテーブルと、テーブル下にすべて収納できるチェア4脚を備え、引き出しやキャスター付きで利便性も抜群。角丸加工による安全性と、ラバーウッド材の温もりある質感が、さまざまな空間に調和します。

【主な特長】

■ 使用人数に応じて3サイズに調整できるバタフライテーブル

テーブルは使用人数やシーンに応じて3通りのサイズに変更可能。

●フル展開時（幅140cm）：4人掛けのダイニングテーブルとして

●片側展開時（幅85cm）：2人用のコンパクトダイニングに

●収納時（幅36.5cm）：スリムにたたんで省スペースに収納可能

■ チェア4脚もすっぽり収納

折りたたみ式の専用チェアは、すべてテーブル下に収納可能。来客時だけ出し入れでき、生活スペースをすっきり保てます。

■ 小物がしまえる引き出し付き

カトラリーやランチョンマットなど、ダイニング周りの小物をしまえる引き出しを1杯装備（内寸：幅17×奥行19×高さ7cm）。

■ キャスター付きで移動もラクラク

掃除や模様替えの際もスムーズに移動可能。ストッパー付きで固定もでき、安定した使用感を実現。

■ 安心の角丸デザイン

天板の角は丸く加工されており、小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

【デザイン・素材】

温もりを感じさせるラバーウッド材を使用。シンプルながらナチュラルな風合いで、どんなインテリアにも馴染みやすいデザインです。

【商品仕様】

テーブルサイズ：幅140×奥行80×高さ73.5cm（最大時）／幅85cm（片側展開時）／幅36.5cm（収納時）

チェアサイズ：幅36×奥行32×高さ69cm（座面高：44.5cm）

カラー展開：ナチュラル／ブラウン

素材：天然木（ラバーウッド）

重量：約23kg（テーブル）

備考：テーブル＋折りたたみチェア4脚セット、完成品でお届け

【販売ページ】

https://item.rakuten.co.jp/rcmdin/g7-fd140-5set/

【株式会社ジェネレーションパスについて】

インターネット上の店舗（ECサイト）で商品販売を行う「ECマーケティング事業」を主たる事業として展開し、「優良な商材を創る企業の大切な思いを、消費者へと伝える橋渡し役を担う企業でありたい」という企業理念のもと、継続的なマーケティングデータの収集と分析及びオペレーションのシステム化を図った販売戦略を行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェネレーションパス 広報担当

電話：03-3343-3544 FAX：03-5321-6191

お問い合わせ窓口はこちら(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)