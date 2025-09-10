クローズド環境でのセキュアな生成 AI 翻訳を実現する『Secure-LLM on WOVN』を提供開始

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）は、生成 AI をクローズドな環境（お客様環境（*1）や閉域環境（*2））で安全に活用できる新サービス「Secure-LLM on WOVN」を提供開始しました。本サービスはOpenAI 社「gpt-oss」や Google 社「Gemma」 などの「オープンウェイト」大規模言語モデル（LLM）を基盤とし、外部クラウドにデータを送信・保存することなく翻訳処理を行うことができます。これにより、機密性の高い情報を扱う企業においても、安心して生成 AI 翻訳を導入いただけます。さらに、企業独自の表現を反映するファインチューニング（FT）にも対応しており、文脈に沿った高精度な翻訳を実現します。

*1：お客様のデータセンターやお客様が契約するクラウド型インフラサービスを想定しています。

*2：WOVN.io のクラウドサービス環境に閉じ、外部サービスを利用しない環境を指します。

■「Secure-LLM on WOVN」の概要

「Secure-LLM on WOVN」は、オープンウェイトとして公開されている LLM を活用したセキュアな 生成 AI 翻訳サービスです。

WOVN は、これまで高いセキュリティ水準を備えた製品を提供してきました。しかし、機械翻訳や生成 AI サービスプロバイダなどを活用する際には、データ保持や、学習利用有無などの確認に伴うサプライチェーン管理が複雑化することが課題となっていました。

本サービス「Secure-LLM on WOVN」により、データを「外に出さない」「学習利用させない」ことが可能で、また「保存期間が制御可能」であることから、より厳格なセキュリティ要件に対応することができます。

■特長- セキュアな環境翻訳に使用されるデータはクローズドな環境から外部には送信されることなく、また処理後に外部利用されることもありません。秘匿性の高い情報を含む Web サイト・システム等であっても、安心して接続いただけます。- 効率的な環境構築オープンウェイトの LLM を自社で接続・運用する場合に比べて、環境構築や保守、UI 整備の負担を軽減し、短期間で利用開始できます。- ファインチューニングで企業特化型生成 AI も実現可能企業独自の翻訳のニュアンスやトーンを学習させるファインチューニング（FT）にも対応しているため、企業特化型生成 AI モデルを構築し、翻訳にご利用いただけます。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する。」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246