試薬保管用キャビネットの世界市場2025年、グローバル市場規模（危険試薬用キャビネット、一般試薬用キャビネット）・分析レポートを発表
2025年9月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「試薬保管用キャビネットの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、試薬保管用キャビネットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートによると、世界の試薬保管用キャビネット市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と見込まれています。試薬保管用キャビネットは、研究機関や化学産業、医療現場において、危険性のある化学薬品や一般的な試薬を安全に保管するために必須の設備であり、研究開発活動や産業利用の増加に伴い需要が拡大しています。
________________________________________
主要企業分析
市場には、Akshar Engineering Works （Melsi Pravas Engineering）、ASECOS、Dongguan Huazhijun lab equipment、Fisher Scientific、Guangdong Beta Laboratory Furniture、GuangZhou Boka Lab System Tech、Guangzhou Youde Pin Industrial、Han Yu Laboratory、Labonics、Questron、Samin Science、Shuttleworth Medical、Spectrum Chemical、Wuxi Huanawell Metal Manufacturing、Wuxi Safoo Metal Products、Xuecheng Global Trader、Waldner、Kewaunee Scientific Corp、Mott Manufacturing、Labconcoといった企業が参入しています。これらの企業は高品質製品の供給、製品ラインナップの多様化、グローバルな販売網の構築を通じて競争力を高めています。特に欧米企業は高機能・高品質製品で市場を牽引し、アジア企業は価格競争力と生産能力の高さでシェア拡大を目指しています。
________________________________________
競争環境
試薬保管用キャビネット市場における競争は「危険試薬用キャビネット」と「一般試薬用キャビネット」の2つの区分で展開されています。危険試薬用は耐火性や耐薬品性、換気機能など高度な安全性が求められ、研究機関や化学産業において強い需要があります。一方、一般試薬用は標準的な安全性能を持ち、大学や病院などで幅広く利用されています。企業間競争は安全性能、製品デザイン、コスト、納期対応力といった要素に基づいており、各社は顧客ニーズに応じた製品開発を進めています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、北米と欧州は安定的な成長を遂げています。これは政府による研究資金の拡充、厳格な安全規制、消費者の安全意識の高まりが要因です。アジア太平洋地域では特に中国が大きなシェアを占め、旺盛な国内需要、製造基盤の強化、政策的支援により市場をリードしています。日本や韓国でも先端研究や医療分野における投資が進んでおり、需要が堅調に拡大しています。南米、中東・アフリカ地域では、まだ市場は成長段階にありますが、今後の研究開発投資や産業発展により大きな成長ポテンシャルを持っています。
________________________________________
市場区分（タイプ別）
市場は「危険試薬用キャビネット」と「一般試薬用キャビネット」に分類されます。危険試薬用は耐火・防爆性能を備えた高機能製品が多く、安全基準を厳格に遵守する研究所や工場で導入が進んでいます。一般試薬用はコスト効率を重視した製品も多く、教育機関や中小規模の研究機関に広く利用されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「試薬保管用キャビネットの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、試薬保管用キャビネットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートによると、世界の試薬保管用キャビネット市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と見込まれています。試薬保管用キャビネットは、研究機関や化学産業、医療現場において、危険性のある化学薬品や一般的な試薬を安全に保管するために必須の設備であり、研究開発活動や産業利用の増加に伴い需要が拡大しています。
________________________________________
主要企業分析
市場には、Akshar Engineering Works （Melsi Pravas Engineering）、ASECOS、Dongguan Huazhijun lab equipment、Fisher Scientific、Guangdong Beta Laboratory Furniture、GuangZhou Boka Lab System Tech、Guangzhou Youde Pin Industrial、Han Yu Laboratory、Labonics、Questron、Samin Science、Shuttleworth Medical、Spectrum Chemical、Wuxi Huanawell Metal Manufacturing、Wuxi Safoo Metal Products、Xuecheng Global Trader、Waldner、Kewaunee Scientific Corp、Mott Manufacturing、Labconcoといった企業が参入しています。これらの企業は高品質製品の供給、製品ラインナップの多様化、グローバルな販売網の構築を通じて競争力を高めています。特に欧米企業は高機能・高品質製品で市場を牽引し、アジア企業は価格競争力と生産能力の高さでシェア拡大を目指しています。
________________________________________
競争環境
試薬保管用キャビネット市場における競争は「危険試薬用キャビネット」と「一般試薬用キャビネット」の2つの区分で展開されています。危険試薬用は耐火性や耐薬品性、換気機能など高度な安全性が求められ、研究機関や化学産業において強い需要があります。一方、一般試薬用は標準的な安全性能を持ち、大学や病院などで幅広く利用されています。企業間競争は安全性能、製品デザイン、コスト、納期対応力といった要素に基づいており、各社は顧客ニーズに応じた製品開発を進めています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、北米と欧州は安定的な成長を遂げています。これは政府による研究資金の拡充、厳格な安全規制、消費者の安全意識の高まりが要因です。アジア太平洋地域では特に中国が大きなシェアを占め、旺盛な国内需要、製造基盤の強化、政策的支援により市場をリードしています。日本や韓国でも先端研究や医療分野における投資が進んでおり、需要が堅調に拡大しています。南米、中東・アフリカ地域では、まだ市場は成長段階にありますが、今後の研究開発投資や産業発展により大きな成長ポテンシャルを持っています。
________________________________________
市場区分（タイプ別）
市場は「危険試薬用キャビネット」と「一般試薬用キャビネット」に分類されます。危険試薬用は耐火・防爆性能を備えた高機能製品が多く、安全基準を厳格に遵守する研究所や工場で導入が進んでいます。一般試薬用はコスト効率を重視した製品も多く、教育機関や中小規模の研究機関に広く利用されています。