＜きものやまと＞令和七年 秋 / 冬 メンズ 新作コレクションを発表

株式会社やまと

株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）が展開する＜きものやまと＞は、令和七年 秋/冬 のメンズ新作コレクションを発表いたします。新作は、9月20日（土）より、きものやまと限定27店舗およびやまとオンラインストアにて順次発売を開始いたします。

コンセプトは「趣のある、格好良さ」。これまで、きものやまとは夏のメンズゆかたを展開してきましたが、この秋冬より本格的なメンズきものをフルラインナップで取り揃えます。きものや帯はグレイッシュなトーンを基調に、小物で差し色を効かせたスタイリングをご提案します。

■商品ラインナップ

ベーシックきもの

初めてお仕立てする方にも手に取っていただきやすいよう、ご自宅の洗濯機で洗える、イージーケアのきものを5色で展開します。滑らかなポリエステル100%の無地で、濃紺や墨黒などベーシックなカラーを取り揃えました。紋入れや、きもの・羽織を共生地のアンサンブルで仕立てることで、フォーマルなお席にもご着用いただけます。

カラー：濃紺 / 灰 / 墨黒 / 焦茶

価格：47,300円（税込）

木綿のきもの-片貝木綿-

新潟県小千谷市で織られる片貝木綿。太さの異なる糸を織り込むことで、適度な張り感とまっすぐな落ち感が楽しめるきものです。一見無地のように見えますが、ヘリンボーンのような模様が浮かび上がり、無骨な力強さが感じられます。

カラー：焦茶 / 深緑 / 黒 / グレー

価格：64,900円（税込）

米沢角帯

山形県米沢市で織られる米沢織角帯。綿のざっくりとした質感が特徴で、カジュアルなきものと相性は抜群です。表面は大きな格子柄、裏面はストライプと、両面お楽しみいただけるデザインです。

カラー：墨黒 / 灰青 / 焦茶

価格：19,800円（税込）

博多角帯

福岡県博多区で織られる博多織の角帯。一度締めると崩れにくい「キュッ」とした締め心地で、男女ともに人気です。今作はななめの綾模様と格子を組み合わせた品のあるデザイン。絹の光沢感も相まって、フォーマルなシーンでもご使用いただけます。

カラー：灰 / 紺 / 黒 / 焦茶

価格：49,500円（税込）

メンズ足袋

無地感覚でコーディネートできる細かな縞模様の足袋です。表地はポリエステルでシワになりにくく、洗濯後のアイロンも不要。底地は黒で汚れが目立ちにくい仕様とし、機能性も兼ね備えています。

カラー：茶 / 墨黒

サイズ：25.0～28.5cm（0.5cm刻み）

価格：6,600円（税込）

雪駄 網代

履きやすさとデザイン性を兼ね備えた雪駄。底面に使用したEVA素材は、底の低い雪駄でも疲れにくく、汚れも拭き取りやすい特長があります。表面は網代模様で重厚感を演出し、幅広いスタイリングに対応できるベーシックな2色展開です。

カラー：黒 / 茶

価格：26,400円（税込） ※S,LLサイズは27,500円（税込）

角帯用帯板

シワが寄りやすい腰回りを美しく整える角帯幅の帯板。約46cmの長さでサイドまでしっかりホールドし、色はずれても目立ちにくい紺色を採用しました。インナーアイテムにもこだわっています。

価格：1,650 円（税込）

きものやまと 令和七年 秋冬 メンズ新作コレクション

発売日：2025年9月20日（土）より順次

取扱店舗：きものやまと限定27店舗、およびやまとオンラインストア

◎詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイト：https://store.kimono-yamato.com/Page/kimonoyamato_menskimono.aspx

きものやまと

きものさんちと共に文化と伝統を受け継ぎ、新しい暮らしに寄り添うきものを提案してきた創業100年以上のきもの専門店です。気軽なお出かけ着から、人生の節目を彩る振袖まで、専門スタッフがご紹介いたします。着付けや撮影、お手入れなど豊富なサービスもご用意しています。お客様の日々ときものがいい出会いとなるよう、心を込めてお手伝いいたします。

Instagram：@kimonoyamato(https://www.instagram.com/kimonoyamato/)