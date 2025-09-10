サカーナ・ジャパン、スポーツシューズ・アパレル市場調査レポート「2025年4-6月のスポーツショーツ市場、市場規模は117億円、前年同期比31％増、販売個数24％増が寄与」を公表
スポーツシューズ・アパレル市場情報サービス『Japan Sports Tracker*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、2025年4-6月のスポーツシューズ・アパレル市場概況分析レポートを2025年9月10日に発表します。
本分析レポートでは大きく以下のことが分かります。日本の2025年4-6月のスポーツショーツ市場規模は117億円で、前年同期比28億円（31％）増加しました。販売個数が前年同期比24％増加したことが寄与しました。
2025年4-6月のスポーツショーツ市場、市場規模は31％増
日本の2025年4-6月のスポーツショーツの市場規模は117億円で、前年比31％増でした。販売個数が24％増の320万着と大きく増加したことが、市場規模拡大に寄与しました。
サカーナ・ジャパンのスポーツ事業部シニアマネージャーである、伊藤和正（いとう・かずまさ）は、「25年の第2四半期は、関東で観測史上最早（6月28日）の梅雨明けを記録するなど、雨が少なく、天候に恵まれました。そのため消費者のロングパンツからショーツへの切り替えも早く、それがスポーツショーツ需要の伸びにつながったと考えられます。また25年は9月8日時点で、35度以上の猛暑日を関東で29日間記録するなど、観測史上最も暑い夏となりました。このためスポーツショーツの需要は7-9月の期間でも前年を上回っていることが予想されます。」と話します。
*1 Japan Sports Tracker
スポーツシューズ・アパレル市場における全国の消費者購買行動を時系列で把握できる日本で唯一の消費者パネルデータベースです。市場のトレンドやビジネスチャンスを特定し売上を伸ばすために必要な、製品トレンドと消費者動向について包括的な情報が得られます。カテゴリー、ブランド、アイテムレベルで自社製品、競合他社製品のパフォーマンスを分析できます。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/solutions/sports/
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：伊藤 和正（いとう かずまさ）
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 4月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329282&id=bodyimage1】
