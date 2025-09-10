日本がんワクチン市場は、革新的な免疫療法、精密がん治療、そして堅調な成長を促進する先進的な研究開発パイプラインに牽引され、2033年までに36億7000万米ドルに急増すると予測されている。
日本がんワクチン市場は2024年に10億5000万米ドルの規模に達し、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）6％で拡大し、2033年までに36億7000万米ドルに達すると予測されている。医療産業の重要な分野であるがんワクチンは、免疫系を刺激して悪性細胞を認識・排除させることで、がんの予防または治療を目的としている。がん罹患率の上昇に加え、免疫療法や精密医療への注目が高まっていることから、日本の進化する医療環境においてがんワクチンの重要性が浮き彫りとなっている。
市場拡大を推進する研究の進歩
日本がんワクチン市場の主要なドライバーは、免疫療法とバイオテクノロジーの継続的な研究のブレークスルーです。 日本の医学研究機関や大学は、悪性細胞に関連する特定の抗原を標的とする革新的な癌ワクチンの開発の最前線にありました。 MRNAおよび遺伝子ベースのワクチンの革新は、がんの治療方法を再構築し、高度にパーソナライズされた治療ソリューションを提供しています。 精密医療と免疫腫瘍学に重点を置いているため、効果的なワクチンの開発に不可欠な癌の分子メカニズムのより深い理解が可能になりました。
例えば、2024年12月、NEC Bio B.V.は、AI駆動型の個別化口腔がんワクチンであるNECVAX-NEO1の第1相臨床試験の中間結果を発表しました。 この試験では、固形腫瘍患者におけるワクチンの安全性と免疫応答が実証され、個別化がん免疫療法の大幅な進歩が強調されました。 このような進歩により、全国でのがんワクチンの採用が拡大し、予測期間中の市場の成長に貢献することが期待されます。
市場の成長を制限するコストの課題
有望な進歩にもかかわらず、高い開発および製造コストは、日本がんワクチン市場における重要な抑制のままである。 ワクチン開発プロセスは複雑で、広範な研究開発、厳格な規制当局の承認、高度な生産技術が含まれています。 これらの高いコストは、新しいワクチンを市場に投入するスピードを制限し、新興プレーヤーに障壁を作ります。 その結果、イノベーションは継続していますが、市場全体の成長は、財務的および技術的制約のために一定の制限に直面しています。
市場開発を支援する政府の取り組み
政府の取り組みは、日本がんワクチン部門を育成する上で極めて重要な役割を果たしてきました。 厚生労働省は、公衆衛生プログラム、早期発見、ワクチン接種キャンペーンを通じて、がんの予防を強調してきました。 特に、子宮頸がん予防のためのHPVワクチンの推進は、予防的がんワクチンの認知度と採用の増加への道を開いています。
日本のバイオテクノロジーと医療インフラへの投資は、2024年9月に米国、オーストラリア、インドと提携して開始された「Quad Cancer Moonshot Initiative」のような共同プログラムと相まって、研究能力とがんケアへのアクセスをさらに強化しています。 これらの取り組みは、インド太平洋地域のがん負担を軽減し、日本のイノベーションと市場拡大のための良好なエコシステムを提供することを目的としています。
主要企業のリスト：
● Takeda Pharmaceutical Company Limited
● Daiichi Sankyo Company Limited
● Merck & Co., Inc.
● Moderna, Inc.
● Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-cancer-vaccines-market
