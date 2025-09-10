矢野経済研究所は「スナック」と「地域経済」をテーマにしたトークセッションを開催 ～2025年9月12日（金）、「NoMaps2025」（札幌市）カンファレンス会場にて～
株式会社矢野経済研究所（以下、当社）は、2025年9月12日（金）に、スナックと地域経済の活性化をテーマとしたトークセッションを札幌市の「NoMaps2025」（※1）のカンファレンス会場にて開催致します。
当社は、これまで、地域経済を支えるコミュニティーとしてのスナックの役割を研究しており、スナックを盛り上げる活動を実践して参りました。
トークセッションでは、スナックを共に盛り上げて頂けるゲストスピーカーをお招きし、スナックが如何にして地域経済盛り上げに寄与しうるか、パネラーの皆様と共にディスカッションして参ります。
また、当社が主体となって、スナックで日本経済を盛り上げる活動「スナックヤノケイ」（※2）をご紹介し、スナックに集まる企業の方々と、スナックの持つ経済装置としてのポテンシャルについてトークを繰り広げて参ります。
更には、スナックの盛り上げを推進する「全日本スナック連盟」（※3）の取り組みのご紹介、同連盟が主催する9月13日（土）開催の「企業対抗カラオケ選手権 札幌特別大会」（※4）についてもご説明いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
当社は、日本のスナックを応援しております。今後の活動にもご注目下さい。
トークセッション開催概要：
【タイトル】スナックは地域経済のカギを握る？夜の社交場というビジネスの源泉
【開催日時】2025年9月12日（金）17:00～17:50
【会場】ACU～Room C《Narrative》札幌市中央区北４条西５丁目アスティ45 16F
https://www.acu-h.jp/sapporo/koutsu_access
【参加申込】NoMapsパスポートが必要です。詳しくはNoMaps2025公式サイトをご確認ください：https://no-maps.jp/2025/tickets
【主催】株式会社矢野経済研究所
【モデレーター】松島勝人（株式会社矢野経済研究所 スナックヤノケイ主宰者）
【ゲストスピーカー】中村圭策氏（一般社団法人ifLinkオープンコミュニティ）
藤川成康氏（有限会社銀座堂）
伊藤翔太氏（株式会社トリプルワン）
鎌倉沙織氏（オフィスながも株式会社）
【イベントサイト】https://no-maps.jp/program/2025/12c1700/
【トークセッションの主なテーマ】
（1）スナックで経済は盛り上がるのか？
（2）リアルＳＮＳの重要性
（3）スナックと地域活性化
（※1）「NoMaps2025」：札幌・北海道を、テック・エンタメ・クリエイティブで世界を面白くするフェス。今回で開催10周年を迎える。https://no-maps.jp/
（※2）「スナックヤノケイ」：株式会社矢野経済研究所が主催する、スナックを盛り上げるための事業活動。芸人、玉袋筋太郎氏がオーナーの「スナック玉ちゃん」（東京都港区赤坂4-2-3）等を拠点に各種セミナー、スナックを介したコミュニティービジネス、スナックのサポート事業を展開している。https://www.yano.co.jp/xbusiness/sunatama/
（※3）「全日本スナック連盟」：（通称：全スナ連）。2023年5月で設立10年の節目を迎えた団体。古き良きスナック文化の普及啓蒙、令和の時代における新しいスナック業態の推進、業界の安心安全への取り組み、新旧ママさんのサポート等々、さまざまな活動に取り組んでいる。会長は玉袋筋太郎氏（芸人）。「スナックは『飲んで 歌って 繋がる 夜のリゾート』である」（by玉袋筋太郎氏）https://www.snaren.jp
