世界の建築用ガラス市場は2030年までに1,903億米ドルに達し、年平均成長率6.98%で成長する見込み
はじめに：建設用ガラスの活況時代
世界の建設用ガラス市場は、2022年に1,109億米ドルと推定され、2030年には1,903億米ドルに達すると予測されており、大幅な成長が見込まれています。この急成長は、2023年から2030年の予測期間において、6.98%という力強い年平均成長率（CAGR）を示しています。この市場拡大は、エネルギー効率の高い建物、革新的な建築デザイン、そして新興国における都市化の進展に対する需要の高まりによって推進されています。
建築・都市開発が牽引する需要の増加
現代の建設プロジェクトでは、美観、耐久性、そしてエネルギー効率がますます重視されており、これが高度な建設用ガラスの需要を牽引しています。ガラスはもはや単なる構造材料ではなく、商業ビル、住宅団地、そして公共施設において不可欠なデザイン要素となっています。透明ファサード、カーテンウォール、スマートグレージングソリューションのトレンドの高まりも、市場の成長をさらに加速させています。
新興市場、特にアジア太平洋地域では、急速な都市化と工業化が進み、建築用ガラスメーカーにとって大きなビジネスチャンスが生まれています。中国、インド、東南アジア諸国は、商業インフラや住宅開発に多額の投資を行っており、高品質の建築用ガラスに対する需要をさらに押し上げています。
イノベーションと技術革新
低放射率（Low-E）コーティング、合わせ安全ガラス、スマートガラスといった建築用ガラスの技術革新は、業界に変革をもたらしています。これらの進歩は、エネルギー効率、断熱性、安全性を向上させるため、現代の建築用途において非常に魅力的なものとなっています。さらに、ガラス製造プロセスの自動化により、製品品質の向上と生産コストの削減が実現し、メーカーは増加する世界的な需要に効率的に対応することが可能になっています。
持続可能性とグリーンビルディングへの取り組み
持続可能性とグリーンビルディングへの取り組みは、市場拡大において重要な役割を果たしています。世界中の政府や規制当局は、二酸化炭素排出量の削減を目指し、エネルギー効率の高い建築資材の使用を推奨しています。建築用ガラス、特に省エネガラスはこれらの目標に完全に合致しており、住宅、商業、産業プロジェクトにおける採用を促進しています。
主要企業一覧：
AGNORA
旭硝子株式会社
ベンドハイム・グラス
セントラル・グラス株式会社
チャイナ・グラス・ホールディングス・リミテッド
サンゴバン社
フソウ・グラス・インディア社
ガーディアン・インダストリーズ・コーポレーション
ガルフ・グラス・インダストリーズ
日本板硝子株式会社
PPGインダストリーズ株式会社
ショットAG
その他の主要企業
セグメンテーション概要：
種類別
アニールガラス
強化ガラス
耐熱強化ガラス
省エネガラス
高清浄ガラス／セルフクリーニングガラス
板ガラス
合わせガラス
調色ガラス
模様ガラス
着色ガラス
断熱ガラス
その他
組成別
ホウケイ酸ガラス
グラスファイバー
